Idee, eventi, ispirazioni per festeggiare Halloween 2021 con i bambini

Halloween ha sempre un grande fascino sui bambini e, dopo lo stop forzato dell'anno scorso, quest'anno potranno finalmente festeggiarlo come si deve. Anche a casa, con qualche amichetto e in sicurezza, si può fare una festa bellissima: ecco tante idee e ispirazioni e gli eventi nelle principali città italiane.

Halloween 2021 si avvicina e i bambini non stanno nella pelle dalla voglia di travestirsi, giocare e celebrare una ricorrenza importata dall’America ma diventata ormai un punto nevralgico del calendario italiano. Per i piccoli è un’occasione per indossare maschere e perché no, anche per esorcizzare paure che hanno nei confronti di alcune figure misteriose come i fantasmi e le streghe. Oltre che per divertirsi, ovviamente.

Sebbene le limitazioni della pandemia non permettano folli festeggiamenti, si può comunque organizzare un piccolo party di Halloween a casa con qualche amichetto, in tutta sicurezza. Oppure partecipare agli eventi cittadini organizzati secondo le regole del momento. Ecco dunque idee, ispirazioni e qualche consiglio goloso per rendere la giornata del 31 ottobre indimenticabile.

Gli eventi più belli in Italia per Halloween 2021

Per chi vuole festeggiare Halloween a spasso per la città, sono tanti i laboratori e gli eventi soprattutto nei parchi e nei musei che sono stati organizzati in un sano mix di cultura e divertimento. A Zoom Torino, bioparco a pochi chilometri dal capoluogo piemontese, si entra con un biglietto serale per scoprire gli animali alla luce della notte, tra laboratori e allestimenti stregati. Il luogo è magico e merita una visita: armati di cappello da strega i piccoli conosceranno gli abitanti del parco, dal rinoceronte ai lemuri.

Al MUDEC di Milano c’è in programma una serata dedicata proprio alla paura e alla voglia di sconfiggerla con storie e tanta creatività; al MagicLand di Roma invece sono previsti spettacoli dedicati ad Halloween, dj set e tanti laboratori dedicati ai piccoli. A Napoli, infine, è Città della Scienza il centro nevralgico dei festeggiamenti: mostri ed esperimenti la faranno da padrone.

Halloween 2021 a casa

E se la festa di Halloween si facesse a casa? Ci vuole un pizzico di impegno con gli allestimenti ma la creatività dei bambini, in questo farà la differenza. Si comincia con gli inviti: che festa sarebbe senza? I simboli di questa ricorrenza – fantasmini, streghette, vampiri e scheletri – saranno i protagonisti della card che inviterà i piccoli ai festeggiamenti. Un altro tocco magico può essere fatto sulla porta di ingresso, soprattutto se arriveranno dei piccoli ospiti al party casalingo: travestirla con i colori tradizionali di Halloween, l’arancione e il nero, renderla più spaventosa possibile, contribuirà a far entrare tutti nell’atmosfera giusta. Dal profilo Instagram di Party Mamma si accede a svariati freebies, ovvero materiali da scaricare, colorare e ritagliare gratuiti, per addobbare casa. Oltre che idee paurose e golose per l’aperitivo e momenti di gioco da condividere insieme.

Ecco invece qualche attività da fare per animare la serata paurosa:

La pignatta di Halloween

Dolcetto o scherzetto per Halloween è ovviamente una tradizione a cui non si può rinunciare. Ma probabilmente non è il massimo organizzarne uno con i bambini per via delle necessarie limitazioni legate alla pandemia. Una buona soluzione è la tradizionale pignatta: piena di dolcetti e caramelle, i bambini potranno divertirsi a “distruggerla” e a conquistarsi più dolcetti possibile.

La caccia al tesoro stregata

Se la location della festa lo permette, perché non organizzare una piccola caccia al tesoro? Gli indizi saranno ancora una volta i simboli della festa, denaturati della loro componente paurosa e trasformati in piccoli segnali che permetteranno, alla fine, di trovare il tesoro più grande: un tesoro a forma di torta o pizza, ad esempio.

La sfilata dei costumi

I bambini travestiti possono anche divertirsi con una speciale sfilata dei costumi di Halloween: non ci sarà un vincitore, ma ognuno sarà premiato per un particolare e ricompensato con un dolcetto.

La gift bag golosa

Sempre nell’ottica di organizzare un party di Halloween 2021 per bambini in tutta sicurezza, sarà una buona idea consegnare un sacchetto pieno di dolcetti, piccoli travestimenti e props a ciascuno. Da decorare in perfetto stile Halloween, ovviamente.

Miti e curiosità su Halloween

Se è vero che Halloween è una festa che ha molto a che fare con la paura e con esseri soprannaturali, è anche giusto pensare che questa festa, trasformata in un’occasione di gioco per i bambini , possa aiutare ad esorcizzarla. Ci sono tante figure mitiche e leggendarie che ricorrono e che, spesso, spaventano i piccoli: fanno parte della tradizione e si sono evolute nel tempo e nello spazio, diventando leggende metropolitane molto difficili da sradicare. Una di queste è Uomo Nero, grande protagonista delle ninne nanna per far addormentare i bimbi e che, il più delle volte, non li fa affatto dormire. E se il trucco fosse raccontargli i segreti e dunque i punti deboli di queste figure, magari riproducendoli su un cartoncino colorato o integrandoli nei giochi della serata, così da neutralizzare la paura? Halloween è la serata giusta per sradicare stereotipi e leggende su figure come le streghe o i vampiri, trasformando in un gioco quella componente oscura e poco infantile.

Dolcetti e idee golose per Halloween 2021

Il web è ricco di risorse e idee facili e veloci per snack a tema Hallowen da preparare. A volte bastano pochi ingredienti e zero tempo per trasformare dei semplici salatini in fantasmini da sgranocchiare.

Un’altra bella idea sono i mini stecco gelato, decorati con piccole creature magiche golose e per niente paurose.

Zucche e ragnatele faranno il resto per creare l’atmosfera!

Filastrocche di Halloween

Un’altra attività carina che si può organizzare durante il party casalingo è la gara di filastrocche: si sfidano i bambini più grandi (5-6 anni) a ricordare più parole possibili di cantilene e poesie per Halloween.

Eccone alcune da imparare: