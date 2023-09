Bluey, il primo videogioco ispirato alla serie è atteso per l'autunno

Bluey, serie animata australiana in onda su Disney+, diventerà un videogioco: lo ha annunciato Outright Games, azienda leader nel settore. L’uscita di Bluey: The Videogame per console e PC è attesa per l’autunno inoltrato, precisamente il 17 novembre 2023.

Nel gioco verranno ricreati fedelmente tutti i luoghi della serie, che vede come protagonista la cagnolina Blue Heeler, i suoi genitori e la sua sorellina Bingo. La storia sarà ispirata ai momenti più amati del cartone con l’aggiunta inoltre di una trama inedita, e prevederà la partecipazione di un massimo di quattro giocatori, ciascuno dei quali potrà impersonare uno dei protagonisti. Inoltre, molte delle canzoni della serie saranno presenti anche all’interno del videogioco.

Oltre alla trama principale ci saranno anche dei minigame, ovvero dei videogiochi più piccoli e autoconclusivi inseriti all’interno della storyline. I giocatori potranno inoltre svolgere attività che consentiranno loro di accumulare dei premi come sticker, nuove location di gioco e costumi.

“Siamo incredibilmente entusiasti di lavorare con BBC Studios per Outright Games e di contribuire a espandere il fenomenale mondo di Bluey nei videogiochi (…) Per noi è un’emozione portare in vita il mondo di Bluey con un livello di interattività mai visto prima e garantendo che il gioco sia accessibile e divertente per tutte le età; sappiamo che i fan di tutto il mondo ne saranno entusiasti”. ha dichiarato Stephanie Malham, COO di Outright Games, come riportato da The Hollywood Reporter Roma.

Dalla sua messa in onda, nel 2018, la serie per bambini ha riscosso un grandissimo successo in tutto il mondo, vincendo anche diversi premi tra i quali il BAFTA Children & Young People Award nella categoria International nel 2022 e l’AACTA Best Children’s Programme per quattro anni di fila, dal 2019 al 2022.