Comode, leggere, traspiranti e multifunzione, le mussole per neonato non possono mancare nel corredino dei bebè.

La mussola è un tessuto estremamente leggero e traspirante e per questo adatto alla pelle sensibile dei lattanti. Si presenta come una garza, ha un buon poter assorbente, quindi si può usare come asciugamano, ed è molto fresca, ideale per avvolgere i bimbi o per avere un’alternativa alla classica copertina.

Le mussole per neonato, a seconda delle dimensioni, si possono utilizzare in tanti modi e per questo sono ottime come idee regalo per la nascita del bebè.

Cosa sono le mussole per neonato?

Le mussole per neonato sono, come detto, tessuti leggeri e traspiranti, generalmente fatti di cotone o bambù, utilizzati per vari scopi nella cura dei bambini piccoli. Sono note per la loro morbidezza, versatilità e delicatezza sulla pelle sensibile dei neonati.

Fra gli usi più comuni delle mussole c’è quello della fasciatura, visto che stretti nella mussola i neonati hanno una piacevole sensazione di sicurezza e comfort simile a quella dell’utero materno; ma le mussole possono essere usate anche per coprire la mamma e il bambino durante l’allattamento, garantendo privacy e protezione dal sole o dal vento.

Sono ideali come coperte leggere per coprire il neonato durante i sonnellini o quando si è in movimento e, grazie alla loro capacità di assorbimento, le mussole sono spesso usate per pulire eventuali rigurgiti o come panni da mettere sulla spalla mentre si fa fare il ruttino al neonato.

Possono essere utilizzate anche come telo per asciugare il neonato dopo il bagnetto, essendo molto delicate sulla pelle, oppure, in assenza di un tappetino da cambio, una mussola può essere utilizzata come superficie pulita e morbida per cambiare il pannolino del bambino.

A cosa servono le mussole per neonato?

Oltre alle già citate funzioni, le mussole per neonato offrono protezione durante il sonno, visto che possono essere posizionate sopra il materasso della culla o del lettino per aggiungere uno strato extra di comfort e protezione.

Molti bambini inoltre si affezionano alle mussole e le usano come oggetti di conforto, portandole con sé e tenendole vicino durante il sonno. Possono anche essere usate per pulire mani e viso del neonato in modo delicato e sicuro.

Le tipologie e i materiali

Le mussole per neonato sono apprezzate per la loro morbidezza, traspirabilità, facilità di lavaggio e rapida asciugatura, rendendole un elemento essenziale nel corredo per la cura del neonato.

Tra le tipologie più comuni ci sono:

le mussole tradizionali , di solito quadrate e di dimensioni variabili (da 70×70 cm a 120×120 cm), multiuso;

, di solito quadrate e di dimensioni variabili (da 70×70 cm a 120×120 cm), multiuso; le mussole a sacco , disegnate per fasciatura facile con chiusure in velcro o bottoni a pressione, facilitano il fasciamento del neonato senza dover imparare tecniche specifiche;

, disegnate per fasciatura facile con chiusure in velcro o bottoni a pressione, facilitano il fasciamento del neonato senza dover imparare tecniche specifiche; mussole con cappuccio , utilizzate principalmente come asciugamani dopo il bagnetto e fornite di un cappuccio per coprire e asciugare la testa del neonato;

, utilizzate principalmente come asciugamani dopo il bagnetto e fornite di un cappuccio per coprire e asciugare la testa del neonato; ci sono poi le mussole decorate, disponibili in vari colori e con disegni carini, che possono essere scelte per gusto estetico o per coordinarsi con altri articoli del corredo del neonato.

Rispetto ai materiali, invece, i principali sono:

Cotone : è il materiale più comune per le mussole; morbido, traspirante e assorbente, adatto per tutte le stagioni e facile da lavare.

: coltivato senza l’uso di pesticidi o fertilizzanti chimici, è ideale per i genitori che cercano opzioni ecologiche e sostenibili, ed è ancora più delicato sulla pelle del neonato. Bambù : estremamente morbido e setoso al tatto, ha proprietà antibatteriche naturali e alta traspirabilità; è spesso combinato con cotone per migliorare la durata.

: estremamente morbido e setoso al tatto, ha proprietà antibatteriche naturali e alta traspirabilità; è spesso combinato con cotone per migliorare la durata. Mussola di lino : meno comune ma altrettanto efficace, è un materiale resistente e molto traspirante, ideale per climi caldi grazie alla sua capacità di mantenere fresco il neonato.

: meno comune ma altrettanto efficace, è un materiale resistente e molto traspirante, ideale per climi caldi grazie alla sua capacità di mantenere fresco il neonato. Microfibra: le mussole di questo tipo sono leggere e ad asciugatura rapida.

Le migliori 4 mussole da acquistare online

Vediamo quali sono le migliori mussole che possono essere acquistate online.

1. Leolea coperte in mussola

Leolea, 3 Copertine In Mussola Portaciuccio incluso Ideali per tutte le stagioni, le mussole di Leolea sono realizzate in bamboo biologico e sono perfette per ogni circostanza. All’interno dell’elegante scatola c’è anche un simpatico portaciuccio. 30 € su Amazon Pro Tessuto ideale per la pelle sensibile

Bellissima la confezione, adatta anche come idea regalo

Morbide e assorbenti Contro Nessuno

2. Cuddlebug copertine in mussola

CuddleBug, Mussole fantasia Cuddlebug propone un set da 4 mussole di formato quadrato 120x120cm e con disegni di simpatici animaletti. 28 € su Amazon 34 € risparmi 6 € Pro Tessuto molto buono

Adatto come idea regalo

Ideali per fasciare il neonato Contro Nessuno

3. Makian mussole bianche

Makian, mussole bianche Kit da 10 Un kit di 10 mussole bianche 80x80cm molto resistenti e utilissime per il neonato. Si possono lavare in lavatrice anche a 90°. 23 € su Amazon Pro Durano moltissimo, nonostante tanti lavaggi

Sono multiuso

Comode e pratiche Contro Nessuno

4. Caiery mussole neonato