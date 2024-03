La fitball, o palla da fitness, può rivelarsi davvero utile non solo per l'attività fisica in gravidanza, ma anche al momento del parto.

Ci sono varie attività che si possono svolgere durante la gestazione, e molto dipende, ovviamente, anche dalle preferenze personali. Si può spaziare dalla corsa alla passeggiata fino all’utilizzo di pesetti e altri oggetti, come la fitball.

A cosa serve la fitball in gravidanza?

La fitball, o palla da ginnastica, può essere utilizzata durante la gravidanza per vari scopi benefici, in primo luogo per un miglioramento della postura, in modo da prevenire il mal di schiena comune durante la gravidanza.

Utilizzare la fitball per esercizi di stabilizzazione aiuta inoltre a rafforzare i muscoli del pavimento pelvico, importanti per il parto e il recupero post-parto. Alcune donne trovano sollievo dal dolore lombare e pelvico utilizzando la fitball per eseguire leggeri esercizi o semplicemente sedendosi su di essa.

La fitball può anche essere utilizzata per esercizi che aiutano a rilassarsi durante il travaglio e il parto, come oscillazioni dolci o posizioni che facilitano la dilatazione del collo dell’utero, oppure per eseguire esercizi di rilassamento e respirazione che aiutano a ridurre lo stress e a promuovere il benessere durante la gravidanza.

Le tipologie di fitball: dimensioni e materiali

Le fitball sono disponibili in diverse dimensioni e materiali, pensate per adattarsi alle esigenze individuali e agli scopi di utilizzo.

Per quanto riguarda le dimensioni, le fitball sono disponibili in diverse dimensioni per adattarsi alla statura e alle esigenze di ogni individuo, da piccola (diametro di circa 45-55 cm), adatta per persone con altezza fino a circa 155 cm, a media (diametro di circa 55-65 cm), adatta per persone con altezza compresa tra 155 cm e 175 cm, fino a grande (diametro di circa 65-75 cm), per persone con altezza superiore a 175 cm.

È importante scegliere una fitball della dimensione corretta per garantire un utilizzo sicuro ed efficace.

Per quanto riguarda i materiali, invece, ci sono fitball in PVC (cloruro di polivinile), che è senza dubbio il materiale più comune, resistente e può sopportare un peso considerevole. Tuttavia, è importante assicurarsi che il PVC sia privo di ftalati, sostanze chimiche potenzialmente dannose. Alcune fitball sono realizzate in vinile, che è simile al PVC ma potrebbe avere una sensazione leggermente diversa, oppure in gomma naturale o sintetica; queste palle possono essere più ecologiche e hanno una sensazione leggermente diversa rispetto al PVC o al vinile.

Come utilizzare la fitball: gli esercizi

La fitball è uno strumento polifunzionale con cui effettuare moltissimi esercizi fisici. Tuttavia è stata appositamente creata per il trattamento delle patologie della schiena. Ecco perché per prevenire o curare il mal di schiena in gravidanza, è possibile rafforzare questa parte del corpo soprattutto con il pilates.

In questo caso è consigliabile sedersi sulla palla ed effettuare dei leggeri rimbalzi, che stabilizzeranno meglio la colonna vertebrale e doneranno sollievo in caso di tensioni. Anche effettuare delle circonduzioni (rotazione del bacino) sulla sfera permetterà di sciogliere i muscoli e le articolazioni.

Per dare mobilità al bacino ma anche per prepararsi al parto, è possibile effettuare sempre da seduta dei movimenti ondulatori in avanti, inarcando leggermente la schiena, e indietro, curvandola dolcemente. Lo stesso si può fare anche lateralmente sempre per dare elasticità al bacino.

Questi esercizi possono essere d’aiuto anche dopo il parto. Durante il travaglio, invece, è possibile richiedere la fitball per sopportare meglio le contrazioni e alleviare i dolori del travaglio. Infatti può essere utilizzata sia per stare seduta roteando il bacino, sia per abbracciarla forte al petto poggiando la testa per far rilassare pancia e sedere.

5 fitball da acquistare online

Vediamo ora quali sono i migliori modelli di fitball che potete acquistare online su Amazon.

1. PROIRON Palla Fitness con patrón de pose

PROIRON Palla Fitness con patrón de pose PROIRON Stampata Yoga Palla è realizzato in materiale PVC anallergico e ecologico di alta qualità, che ha superato il test SGS. Privo di ftalato, piombo e sostanze inquinanti, innocuo per la pelle. È realizzata con una struttura unica a prova di esplosione a nido d'ape, se è forata, si sgonfia lentamente anziché esplodere. 21 € su Amazon Pro Se forata si sgonfia, non esplode

In PVC resistente Contro Nessuno

2. Core Balance Gym Ball- Palla da Palestra in Materiale Resistente

GymBeam Palla Fitness Quella di GymBeam è una palla fitness utilizzabile come palla medica, che aiuta a migliorare la stabilità e l'equilibrio del corpo, contribuendo ad alleviare il mal di schiena. Ottima per pilates, mantiene infatti il bacino e la postura nella posizione corretta e rafforza i muscoli. 16 € su Amazon Pro Multiuso

Materiale resistente Contro Nessuno

3. LIFEFIT anti burst

Lifefit, Anti-Burst Ball Professionale Anti-Burst Ball è la palla fitness professionale di Lifefit in pvc resistente e in grado di sopportare un carico di 200 kg. 12 € su Amazon Pro Strumento utile in gravidanza e dopo il parto

Molto resistente e duratura

Si gonfia e sgonfia senza problemi Contro Nessuno

5. LIFEFIT palla fitness