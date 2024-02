Zachary Watson, content creator di Instagram, è diventato virale con la sua serie di video nei quali spiega ai papà come riconoscere il carico mentale delle proprie partner. Con la sua pagina realzachthinkshare, l’uomo mostra tramite video in che modo iniziare a partecipare al lavoro invisibile di cura e di gestione della casa, che troppo spesso ricadono ancora interamente sulle donne.

In uno degli ultimi post, Watson ha parlato di un episodio successo di recente alla coppia: una piccola incombenza quotidiana che spesso risolvono le madri, ma che potrebbe togliere loro un peso nel momento in cui è il partner a intervenire. “Oggi mia moglie è andata di nuovo a Boston. Se n’è andata prima che nostra figlia si svegliasse”, ha esordito l’uomo nel video virale. “Ieri è anche andata a prenderla all’asilo. Di solito mi racconta che cosa succede dopo essere andata a prenderla all’asilo, e ieri questa cosa erano i pantaloni sporchi”.

“Erano in questo piccolo sacchetto di plastica nella borsa dei pannolini”, ha detto, mostrando la la sacca. “Mentre sto frugando nella borsa dei pannolini in questo momento, noto che ci sono i pantaloni. So già che c’è del vomito o della cacca dentro, e noto che Alyssa mi ha lasciato un biglietto che sto vedendo solo ora. Se non avessi visto questa nota, quello a cui non avrei pensato è di aggiungere nuovi pantaloni alla borsa dei vestiti di riserva”, ha ammesso.

Poi, Zachary Watson ha continuato parlando dell’importanza del carico mentale, oltre che di quello fisico: “Per i tanti uomini che dicono: ‘Oh, non c’è molto a cui pensare’, penso che sia più importante capire il carico mentale, la fatica decisionale e la pesantezza che si proverebbero sapendo che il proprio partner potrebbe non pensare a una cosa simile”.

E ha continuato: “Se non ci sono pantaloni di riserva, per l’asilo nido questa cosa sarà un problema: questo è un giudizio che ricade su di noi. E ancora di più, probabilmente è un giudizio della mamma per se stessa”, ha detto, aggiungendo che spesso la società giudica le madri anche per le piccole mancanze, ritenendo che non facciano abbastanza. “La nostra cultura le dice da sempre che è un suo problema”.