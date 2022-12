15 regali di Natale per bambini e neonati, in base all'età

Le nostre idee per regali di Natale per bambini e neonati originali e utili, divise per fasce d'età dagli 0 ai 6 anni.

Se l’originalità a tutti i costi non sempre premia, e se si vuole puntare anche sull’utilità, ecco alcune idee per i regali dei più piccoli per questo Natale. Per capire i regali giusti da fare, inoltre, abbiamo diviso le nostre proposte in base alla fascia d’età.

Per i neonati, si può scegliere tra giocattoli in legno, giochi montessoriani, giochi interattivi e primi passi. Inoltre, pensando all’utilità si può optare anche per sdraiette, palestrine, set per la pappa.

Per i bambini da 1 a 3 anni, peluches, giochi assortiti, puzzle. Per i più esigenti ci sono anche i giocattoli ecologici, oppure si può optare per macchine elettriche o libri pop up che stimolino la creatività e l’immaginazione.

Per i bambini da 3 a 6 anni, il discorso si complica un po’, perché cominciano a entrare in scena i personaggi dei cartoni animati: da Spiderman a Cocomelon, c’è solo l’imbarazzo della scelta.

Consigliati da noi 7 idee per splendidi regali per una neomamma Di cosa ha bisogno una neomamma? Ecco 7 idee per regali davvero utili, pratici e belli, che sicuramente le serviranno!

Regali di natale per neonati

Ecco una lista dei 5 regali di natale per neonati: dai peluche interattivi alla giostrina per la culla. Se optate per i giocattoli tenete conto che i neonati devono essere stimolati con giochi che ne favoriscano lo sviluppo psicofisico. Prediligete regali che favoriscano le loro prime scoperte e i movimenti.

1. Clementoni- Scimmietta Canta, Gioca, Impara

A partire dai 3 mesi Clementoni- Scimmietta Canta, Gioca, Impara Ideale per le prime scoperte Questo peluche Clementoni ha tante funzioni interattive e 3 modalità di gioco per accompagnare nei vari momenti della giornata i più piccoli: gioca, canta e riposa. Alle diverse parti del corpo corrispondono diversi sonaglini ed effetti sonori: per stimolare l'udito, la curiosità e una prima comprensione del rapporto causa-effetto. 21 € su Amazon 24 € risparmi 3 € Pro Scimmietta interattiva che stimola lallazione e linguaggio

Favorisce lo sviluppo multisensoriale

Lavabile Contro Nessuno

2. LUDAZON® – Sonaglini Sensoriali per lo sviluppo delle capacità intellettive

Il più venduto LUDAZON® - Sonaglini Sensoriali per lo sviluppo delle capacità intellettive Per gli amanti dei colori Ludazon è un marchio specializzato nella produzione di prodotti di alta qualità per neonati e bambini dallo stile unico e inconfondibile. I sonaglini sonori Ludazon sono giocattoli perfetti per le prime fasi dello sviluppo: i graziosi animali colorati e morbidi favoriscono il riconoscimento delle forme e dei colori e la campanella cucita all’interno risveglierà la consapevolezza uditiva dei neonati. 15 € su Amazon Pro Sviluppa capacità uditive, visive e tattili

I tessuti sono di ottima fattura privi di parti rigide

Dermatologicamente sicuri e lavabili Contro Nessuno

3. Fisher-Price – Giostrina Soffici Nuvolette

Ottimo prezzo Fisher-Price - Giostrina Soffici Nuvolette Ideale per la culla La Giostrina Soffici Nuvolette di Fisher-Price ha un design semplice ed elegante caratterizzato da morbide e soffici nuvolette e una coloratissima "pioggia", che ruotano sopra la testa del bambino accompagnate da musica e suoni delicati. Grazie alla pratica funzione di rilevamento del suono, la giostrina si attiva automaticamente quando il bambino si agita durante la notte, rilassandolo e permettendogli di addormentarsi di nuovo. La nuvoletta si trasforma in un'unità relax da comodino e in una luce notturna per non stravolgere la routine della nanna del bambino durante la crescita. 18 € su Amazon 34 € risparmi 16 € Pro Giostrina per il letto che si trasforma in luce notturna da taolo

Cinghia regolabile e adattabile a tutte le culle

Età: 0 mesi +

20 minuti di musica e suoni: riproduce suoni calmanti della natura, tra cui rumori rosa, rumori bianchi, pioggia o vento Contro Nessuno

4. Vulli – Rollin’ Sophie la Girafe

A partire dai 6 mesi Vulli - Rollin' Sophie la Girafe Per risvegliare tutti i 5 sensi del bambino Il Rollin' Sophie di Vulli è un giocattolo multifunzionale. Tutto è pensato per risvegliare i sensi del bambino. Leggero e veloce a gonfiarsi, è facilmente trasportabile. Il suo rivestimento in tessuto sfoderabile e lavabile offre comfort e morbidezza. Ci sono diverse attività da scoprire per risvegliare i 5 sensi del bambino: uno specchio, dei sonagli, suoni, un massaggiagengive e delle varie texture. Perfetto come idea regalo. 17 € su Amazon 27 € risparmi 10 € Pro 5 diverse melodie e suoni da scoprire

8 bicchieri colorati a forma di fiore da impilare

Struttura gonfiabile rivestita da un rivestimento in tessuto rimovibile e lavabile Contro Nessuno

5. Chicco – Palla Soft in Tessuto Morbido

3-36 Mesi Chicco - Palla Soft in Tessuto Morbido Qualità Chicco Questa morbida e leggera pallina di Chicco è realizzata con tessuti delicati e con colori a contrasto. Il bambino si divertirà a giocare con i simpatici animali della linea baby senses. Con un diventente sonaglino all'interno, aiuta a sviluppare la sensibilità tattile, la coordinazione manuale e l'istinto a gattonare. 8 € su Amazon Pro Lavabile in lavatrice

Sviluppa sensibilità tattile, coordinazione manuale Contro Nessuno

Regali di natale per bambini 1-3 anni

Per i bambini tra 1 e 3 anni i regali di Natale non mancano: giochi con incastri con metodo Montessori, giostrine musicali per il lettino, xilofoni colorati. Anche in questo caso, potete optare per regali che stimolino la crescita e l’indipendenza dei più piccoli. Ecco le nostre proposte acquistabili online su Amazon.

1. Chicco – Balance Bike Eco+

Per Bambini Da 18 Mesi A 3 Anni Chicco - Balance Bike Eco+ Ideale per imparare l'equilibrio Balance Bike Eco+ Green è la bicicletta senza pedali di Chicco. Molto leggera, aiuta il bambino ad acquisire sicurezza e sviluppare l’equilibrio necessario per andare su due ruote, facilitandolo nel successivo passaggio alla bicicletta con pedali. La gamma Eco+ è stata creata con la massima responsabilità e attenzione alla qualità del prodotto rispettando l’ambiente. 37 € su Amazon 42 € risparmi 5 € Pro Bici ideale per l'utilizzo sia esterno che interno, fino ai 25 kg

Realizzata in plastica riciclata

Le ruote non necessitano di gonfiaggio Contro Nessuno

2. Jaques of London – Shape Sorting Cube

Materiali di pregio Jaques of London - Shape Sorting Cube Stile Montessori Jaques of London significa qualità garantita. Questo giocattolo comprende 1 cubo di legno con 3 ritagli di forma per lato, 1 coperchio scorrevole con 4 ritagli di forma, 13 blocchi di smistamento multicolore. Sviluppa le capacità di risoluzione dei problemi e le capacità motorie dei bambini. 18 € su Amazon Pro Giocattolo in legno per stimolare l'apprendimento precoce

Materiali di altissima qualità approvati FSC

Disponibile in confezione regalo Contro Nessuno

3. Hape – Banco Delle Palline con Xilofono

Multifunzionale Hape - Banco Delle Palline con Xilofono Premiato Come Miglior Giocattolo Musicale in legno Questo giocattolo in legno Hape garantisce ai bambini un'incredibile esperienza musicale. Il banco da lavoro in legno consente ai più piccoli di apprendere la relazione causa-effetto facendo cadere le sfere colorate e suonando lo xilofono. Premiato con molteplici riconoscimenti, questo giocattolo è un'ottima idea regalo. 24 € su Amazon 36 € risparmi 12 € Pro Sviluppo delle abilità motorie e della musicalità

Vernici a base d'acqua e finiture non tossiche Contro Nessuno

4. Goula- Cubi Impilabili Tema Bosco

Dai 2 anni in su Goula- Cubi Impilabili Tema Bosco Ideale per stupire La torre impilabile Goula promuove le capacità motorie del bambino e mostra diversi animali in diversi ambienti. Che sia impilato come un albero o allestito come un treno questi cubi impilabili garantiscono un'esperienza multisensoriale ai bambini. Goula è un brand che offre divertimento sicuro da oltre 70 anni. 17 € su Amazon Pro Cubi impilabili che si trasformano in una torre di cartone

Sviluppa la percezione sensoriale, la coordinazione occhio-mano e le capacità motorie

Prodotto con materiali di qualità Contro Nessuno

5. Fisher-Price – Little People Fattoria Animali Felici

Dai 1 anno in su Fisher-Price - Little People Fattoria Animali Felici Ideale per gli amanti degli animali I piccoli amanti degli animali possono esplorare molte attività divertenti nella Fattoria Animali Felici di Little People. Stimolando la fantasia, la tecnologia Smart Stage introduce storie divertenti sugli animali, aiuta i bambini nelle prime capacità di calcolo e molto altro ancora attraverso canzoni, suoni e frasi. 53 € su Amazon Pro Playset della fattoria con luci, suoni e canzoni educative

1 contadino, 4 animali e 2 cibi giocattolo

Sviluppa l'immaginazione e la creatività Contro Nessuno

Consigliati da noi Regali di Natale per futuri papà, 19 idee di doni da mettere sotto l'albero Dai pensieri più originali a quelli più tecnologici passando per i classici libri dedicati alla paternità, ecco i migliori regali di Natale per ...

Regali di natale per bambini 3-6 anni

In età prescolare non mancano ancora tantissime opportunità per i regali di Natale. In questa fase, i bambini amano i giochi di abilità e sperimentano anche l’emulazione con gli adulti. Scopriamo insieme qualche idea regalo da non perdere.

1. Kinetic Sand – Playset Castelli di Sabbia

Scelto dalla redazione Kinetic Sand - Playset Castelli di Sabbia Ideale per i più fantasiosi La sabbia magica Kinetic Sand è una sabbia cinetica colorata e atossica, ipoalllergenica. Aiuta a sviluppare la sensorialità, soprattutto il tatto e la motricità fine, grazie alla manipolazione prolungata, e ha effetti rilassanti, tenendo occupati a lungo bambini e bambine che scoprono nuovi sensi e modi di creare. 21 € su Amazon 26 € risparmi 5 € Pro Sabbia naturale facile da pulire, atossica e ipoallergenica

1 vassoio, 3 formine e 1 paletta, 454 g di sabbia colorata magica

La sabbia magica non secca mai, non lascia macchie ed è facile da raccogliere Contro Nessuno

2. BRIO – Starter Set Ferrovia

Prodotto testato e sicuro BRIO - Starter Set Ferrovia Per lo sviluppo della creatività Il set Starter di Binari 33773 è tutto ciò che serve per costruire la prima ferrovia BRIO World per i vostri bambini. Il set è composto da 3 pezzi, tra cui un treno con porte apribili e con uno spazio per il conducente, 2 passeggeri e una valigia. Sono incusi nel gioco una montagna con galleria, binari in salita e un ponte per una corsa davvero avventurosa. 44 € su Amazon 74 € risparmi 30 € Pro Aiuta il bambino a esplorare le differenze tra immaginazione e mondo reale

Il set Starter è tutto ciò che serve per costruire la vostra prima ferrovia

Potete ampliare la ferrovia con il pacchetto starter “Track Pack B” Contro Nessuno

3. Crayola – Washimals Peculiar Pets

Per le bambine Crayola - Washimals Peculiar Pets Ideale per chi ama il disegno e i colori Con i Washimals di Crayola, i bambini possono colorare e lavare i loro cuccioli ancora e ancora per un divertimento senza fine! Tutti i playset sono creativi, coinvolgenti e adatti per giocare in casa o all'aperto. 19 € su Amazon Pro I Washimals Crayola possono essere colorati e lavati con acqua

Il set include 4 cuccioli, 6 pennarelli lavabili, 1 vasca e 1 spazzolina

Disponibili anche tantissimi altri set dello stesso brand Contro Nessuno

4. Clementoni- Sapientino-Doc Robot Coding

A partire dai 5 anni Clementoni- Sapientino-Doc Robot Coding Per gli amanti dei robot e dell'informatica Questo fantastico Robot di Sapientino Doc accompagna i bambini nell’apprendimento aiutando a sviluppare le capacità logiche e di risoluzione dei problemi. 33 € su Amazon Pro Con il Robot di Sapientino si impara giocando ed insegnando le lettere, i numeri, i colori e gli animali.

Tabelloni percorso e carte missioni incluse

Può essere programmato con diverse modalità di gioco Contro Batterie non incluse

5. Learning Resources – Numberblocks Giochi di Attività