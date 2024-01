Per alcuni genitori è utilissima, per altri no. Cosa bisogna sapere prima di acquistare una sdraietta per neonati?

Alcuni optano per il marsupio o la fascia, in modo da avere il bambino sempre a contatto e potersi così dedicare alle attività che devono svolgere, come cucinare, pulire, o anche lavorare. Mentre altri si affidano alla sdraietta per neonato.

Piccolo disclaimer: non tutti i neonati amano stare nel marsupio/fascia o nella sdraietta, quindi utilizzatele solo se il bambino apprezza starci, senza obbligarlo.

Cos’è la sdraietta per neonato?

La sdraietta ha la tipica forma di una seduta sospesa e contenuta in una struttura bassa, che solleva l’accessorio da terra di qualche centimetro. Solitamente è dotata della funzione dondolante, ma può averne molte altre ed è consigliata dalla nascita fino a un massimo di 5-6 mesi o 9 kg di peso.

Ne esistono diversi tipi: in primo luogo c’è la sdraietta manuale, che non è altro che un supporto dove far accomodare il piccolo per lasciargli godere un po’ di libertà. La seduta è posizionata su un supporto, che dondola a seconda dei movimenti del bimbo o se spinta delicatamente dai genitori.

Ci sono poi modelli di sdraiette elettriche, dotate della funzione di dondolamento automatico. In questi modelli si preme un pulsante e il supporto si muoverà per far rilassare e calmare il bimbo. Alcuni modelli sono stati studiati per riprodurre lo stesso movimento che fa la mamma quando culla il piccolo tra le braccia.

Infine c’è la cosiddetta sdraietta evolutiva per neonati, un supporto che, oltre alla classica funzione di supporto con dondolamento (manuale o automatico), si trasforma e si adegua alla crescita del bebè. Questo modello a partire dai 6 mesi in poi, cambiando la seduta, diventa un pratico e utilissimo seggiolone.

Come si usa una sdraietta?

La sdraietta per neonati è un supporto semplicissimo da usare, purché sia un prodotto conforme alle norme di sicurezza. Per esserne certi, bisogna verificare che sull’etichetta sia riportato il marchio CE.

Per tenere al riparo il bimbo da possibili capitomboli, la seduta è dotata di una mutandina da allacciare, praticamente una cintura che in un certo modo blocca e mette in sicurezza il piccolo. Tuttavia, c’è da ricordare che i neonati fino a 5 mesi si spostano a fatica.

Oltre all’uso classico della seduta, la sdraietta può funzionare anche come altalena manuale o elettrica, quindi utile anche per far addormentare il bimbo, che sarà dolcemente cullato e a volte supportato da una dolce musichetta acquietante e giostrina musicale.

Da quando e per quanto usarla

L’uso della sdraietta per neonati dipende da diversi fattori, tra cui lo sviluppo del bambino, la sua sicurezza e il comfort. In generale, le sdraiette per neonati sono spesso progettate per essere utilizzate fin dalla nascita, ma è importante verificare le indicazioni del produttore: alcuni modelli, infatti, sono adatti solo per bambini che possono già sostenere la testa da soli.

Quando il bambino inizia a rotolare o a cercare di sedersi autonomamente – il che avviene in linea di massima tra il 4° e il 6° mese – è il momento di smettere di utilizzare la sdraietta. Occorre inoltre rispettare le indicazioni del produttore sul peso massimo del bambino.

I pro e contro della sdraietta

Come qualsiasi accessorio che si compra per far stare bene il proprio bimbo, anche la sdraietta per neonati ha pro e contro. Vediamoli insieme.

Pro

permette al bimbo di scoprire la sua casa da una prospettiva diversa da quella delle braccia della mamma o del papà;

è uno strumento stimolante per il bimbo, perché gli sarà consentito fare dei piccoli movimenti, come muovere le mani verso l’alto o girare la testa dolcemente a destra e sinistra;

offre ai genitori un po’ di relax e la possibilità di sbrigare delle faccende domestiche;

può essere posizionata ovunque, in cucina come in salotto o in bagno. È uno strumento molto leggero, che si sposta con praticità;

si può ripiegare e portare con sé anche se si va a casa di amici o parenti.

Contro

non tutti i neonati amano stare sulla sdraietta e non è possibile saperlo a priori;

non può essere posizionata su superfici rialzate, in quanto potrebbe rappresentare un pericolo;

non si può usare in auto, perché non è munita dei ganci che servono per poter mettere in sicurezza i neonati in viaggio;

si usa solamente per pochi mesi.

7 sdraiette per neonato da comprare online

Vediamo alcune delle migliori sdraiette per neonato delle varie tipologie da comprare su Amazon.

1.BabyBjörn Sdraietta Balance Soft

BABYBJÖRN, Sdraietta Balance Soft Non la classica sdraietta elettrica ma una comoda e morbida seduta per dondolare in modo naturale. 174 € su Amazon Pro Leggera e facilmente richiudibile in maniera molto compatta

Amatissimo il dondolio che si crea con lo stesso movimento del bimbo

Facilmente sfoderabile e lavabile in lavatrice Contro Nessuno

2. Babymoov Swoon motion 3 in 1

Babymoov, Swoon Motion 3 in 1 Dondolo elettrico Da Babymoov arriva Swoon Motion 3 in 1, ovvero una sdraietta altalena dotata di dondolo elettrico e simpatica giostrina. Un accessorio di design perfetto per tutti i genitori che desiderano stile e glam per il proprio figlio, questa sdraietta ha schienale e seduta regolabili e varie funzioni e velocità di dondolamento. 159 € su Amazon 199 € risparmi 40 € Pro Ottimi materiali

Il costo è giustificato dalle buonissime prestazioni e dal design Contro La regolazione delle velocità non è ottimale

3. Hauck sdraietta Alpha bouncer

Hauck, Alpha Bouncer Una pratica e utilissima sdraietta evolutiva realizzata dal brand Hauck. Ha una struttura in legno sulla quale montare, a seconda dell’esigenza e soprattutto dell’età, la sdraietta o la seduta del seggiolone. 61 € su Amazon Pro Permette ai genitori di avere il neonato accanto a sé quando sono seduti a mangiare

Ottima qualità del prodotto

Utilissima e perfetta perché evolutiva Contro Nessuno

4. Hauck Beta Plus Newborn

Hauck, Beta Plus Newborn Sdraietta seggiolone Il seggiolone di Hauck fa da base anche alla sdraietta Boucer, utilizzabile sin dalla nascita. Questa può essere regolata su varie posizioni, presenta un cuscino imbottiti e una cintura con 5 punti di sicurezza. Beta Plus Newborn è realizzato con materie prime sostenibili certificate. 182 € su Amazon Pro Non occupa molto spazio

Il set è molto conveniente Contro Le ruote della struttura girano poco

5. LIONELO June AIR sdraietta neonato

LIONELO June AIR sdraietta neonato Quella di LIONELO è una sdraietta a dondolo che imita il movimento naturale ed equilibrato del dondolio. Si muove grazie ai movimenti naturali del bambino, sviluppando la consapevolezza del corpo e le capacità di mantenere l'equilibrio. June Air è stata sagomata per aiutare il bambino a mantenere una posizione corretta. La fodera del prodotto è stata tagliata per adattarsi alle curve naturali del corpo, distribuendo uniformemente il peso. 74 € su Amazon Pro Rivestimento con trama a rete per lasciar passare l'aria

Facile da trasportare e maneggevole Contro Nessuno

6. Maxi-Cosi Cassia Sdraietta Neonati Elettrica

Maxi-Cosi Cassia Sdraietta Neonati Elettrica Quella di Maxi-Cosi è un'elegante sdraietta con telaio effetto legno, leggero e di design per bambini dalla nascita fino a 9 kg utilizzabile a batterie o a corrente. Dotata di rilevamento automatico di pianto e movimento, attiva la modalità dondolo quando il tuo bambino si muove o piange la sdraietta riprende a cullarlo dolcemente. 217 € su Amazon Pro Ultra leggera

Rilevamento automatico di pianto e movimento Contro Nessuno

7. Chicco Hooplà Sdraietta Neonati