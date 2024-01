La giostrina musicale è uno degli accessori che non può mancare nella stanza di un neonato. Ecco per quali motivi.

Cosa sono le giostrine musicali per neonato?

Le giostrine musicali per neonati sono giocattoli progettati per stimolare e intrattenere i piccoli; si tratta di dispositivi sospesi, spesso montati sopra la culla o il lettino del bambino, che presentano figure colorate e carine che possono ruotare lentamente o oscillare.

Queste giostrine sono spesso dotate di musica dolce o suoni rilassanti che possono aiutare a calmare il neonato e favorire il sonno; altri modelli, invece, sono dotati di un meccanismo a molla o di un motore che consente alle figure di muoversi in modo regolare.

Questi oggetti possono essere utilizzati come parte della routine del sonno o durante i momenti di gioco del bambino. Tuttavia, è importante garantire che il giocattolo sia sicuro e adatto all’età del bambino, assicurandosi quindi soprattutto che non ci siano parti piccole, che potrebbero essere ingerite.

I benefici delle giostrine musicali

Le giostrine musicali sono considerate uno strumento divertente ed educativo per neonati, che può contribuire al loro sviluppo sensoriale e al benessere generale.

Progettate con l’idea di stimolare i sensi del bambino e sviluppare le sue abilità visive e uditive, presentano delle figure appese, di solito colorate e contrassegnate in modo da attirare la sua attenzione, mentre la musica o i suoni riprodotti possono contribuire a creare un ambiente rassicurante per lui.

A essere stimolati sono, quindi, innanzitutto i sensi, motivo per cui le giostrine musicali contribuiscono allo sviluppo cognitivo e all’acquisizione di nuove competenze. In secondo luogo si ha lo sviluppo visivo, visto che le figure colorate appese alla giostrina possono, attirando l’attenzione del neonato, ne incoraggiano lo sviluppo delle capacità visive e la percezione della profondità; stessa cosa vale per lo sviluppo uditivo, ma anche la coordinazione occhio-mano viene influenzata dall’uso della giostrina, nel momento in cui il neonato inizia a seguire con gli occhi le figure in movimento sulla giostrina.

Il piccolo può inoltre approcciarsi a una prima esplorazione del mondo circostante, guardando le figure in movimento, in una tappa fondamentale per lo sviluppo cognitivo, e stabilire dei momenti di legame, durante la messa a letto o l’interazione con la giostrina, con i genitori o con chi si occupa di lui.

Tipologie di carillon e giostrine

Esistono diverse tipologie di giostrine e carillon per neonati, progettate per offrire una varietà di stimoli sensoriali e intrattenimento. Tra le più comuni troviamo le giostrine da lettino, che di solito presentano figure colorate e possono ruotare lentamente. Spesso sono accompagnate da musica o suoni rilassanti per creare un’atmosfera tranquilla prima del sonno.

Ci sono poi giostrine portatili, più piccole e compatte, spesso progettate per essere collegate al passeggino, alla culletta o al seggiolino auto, che possono essere utilizzate durante gli spostamenti per intrattenere il bambino.

Alcune giostrine sono dotate di proiettori che trasmettono immagini o stelle luminose sul soffitto o sulle pareti della stanza. Questa funzionalità può creare un ambiente rilassante e aggiungere un elemento visivo all’intrattenimento. Altre sono invece progettate con un tema specifico, come animali della fattoria, stelle, o personaggi animati, e possono attirare l’attenzione del neonato attraverso figure familiari e colori accattivanti.

Ci sono modelli di giostrine progettati con elementi interattivi, come specchi, tessuti texture o materiali tattili, che stimolano ulteriormente i sensi del bambino e promuovono l’esplorazione tattile.

Ci sono poi i carillon a scatola musicale, spesso inclusi nelle giostrine, che possono essere azionati manualmente o elettronicamente per riprodurre melodie rilassanti o canzoni per il bambino. Alcuni modelli consentono di regolare il volume della musica o dei suoni, permettendo un maggiore controllo sull’ambiente acustico del neonato.

Infine, alcune giostrine sono progettate per offrire più di una funzione, ad esempio, possono essere utilizzate anche come proiettori o come gioco interattivo durante la veglia del bambino.

Le 5 migliori giostrine musicali per neonato online

Questi sono alcuni dei migliori modelli di giostrine musicali che potete trovare su Amazon.

1. Fisher Price giostrina Soffici Nuvolette

Ottimo prezzo Fisher-Price - Giostrina Soffici Nuvolette Ideale per la culla La Giostrina Soffici Nuvolette di Fisher-Price ha un design semplice ed elegante caratterizzato da morbide e soffici nuvolette e una coloratissima "pioggia", che ruotano sopra la testa del bambino accompagnate da musica e suoni delicati. Grazie alla pratica funzione di rilevamento del suono, la giostrina si attiva automaticamente quando il bambino si agita durante la notte, rilassandolo e permettendogli di addormentarsi di nuovo. La nuvoletta si trasforma in un'unità relax da comodino e in una luce notturna per non stravolgere la routine della nanna del bambino durante la crescita. 24 € su Amazon 42 € risparmi 18 € Pro Giostrina per il letto che si trasforma in luce notturna da taolo

Cinghia regolabile e adattabile a tutte le culle

Età: 0 mesi +

20 minuti di musica e suoni: riproduce suoni calmanti della natura, tra cui rumori rosa, rumori bianchi, pioggia o vento Contro Nessuno

2. Cam giostrina Cullami

CAM Il mondo del bambino, Giostrina per Cullami Questa giostrina di CAM è stata pensata esclusivamente per la culla da affiancare al lettone Cullami. Si adatta solo a questo modello e vanta una struttura molto semplice e piccoli peluche nei toni del beige. 28 € su Amazon Pro Esteticamente molto bella

Ottimi materiali Contro Non diversa da tante altre giostrine

La giostrina si carica manualmente

3. Fehn, giostrina musicale Bruno

Fehn, Giostrina musicale Bruno Fehn firma la giostrina musicale Bruno, che vanta due bracci incrociati e cordicelle da cui pendono vari personaggi, tra pesci particolari e orsetti addormentati in morbido velluto. 39 € su Amazon Pro Materiali di alta qualità

Molto grande

La musica è estremamente dolce Contro Il carillon dura troppo poco

4. Chicco giostrina casina delle api

Chicco, Giostrina Casina delle Api Chicco propone un grande classico della sua collezione ovvero la giostrina musicale con le api. Si fissa al lettino ma la casetta si può staccare ed essere utilizzata come pratico carillon. 34 € su Amazon 44 € risparmi 10 € Pro Buona qualità

Ideali per i nostalgici Contro Il volume non si può regolare ed è molto alto

Melodia troppo breve

Sistema di aggancio poco pratico

5. Nattou giostrina musicale