Seggiolone evolutivo per bambini, una scelta vantaggiosa per bebè e genitori

Se i modelli sul mercato sono diversi, l’obiettivo comune è sempre lo stesso: agevolare il piccolo soprattutto nell’ora dei pasti. Scopriamo i benefici e i vantaggi del seggiolone evolutivo e i migliori da acquistare direttamente online.

Cos’è il seggiolone evolutivo?

Usato dalle prime fasi dello svezzamento, il seggiolone evolutivo aiuta il bambino nelle varie tappe della sua crescita. Conosciuto anche come sedia evolutiva, si caratterizza per una serie di elementi che nel tempo possono essere regolati in altezza e in larghezza come il piano seduta e l’appoggio dei piedi.

In questo modo è possibile trasformare il seggiolone evolutivo da semplice seggiolone per la pappa a sedia di uso comune. Infatti, la sedia evolutiva cresce di pari passo con il piccolo grazie al sistema modulare che offre una soluzione adeguata a ogni fase del suo sviluppo.

Seggiolone evolutivo: benefici e vantaggi

La presenza delle scanalature nella parte interna del seggiolone evolutivo consente di poter eliminare o riposizionare sia la seduta, sia il poggia piedi. In questo modo il bambino potrà sedersi alla stessa altezza degli altri commensali quando siederà al tavolo.

Questo è un vantaggio non solo in termini pratici per i genitori ma, soprattutto, sotto il profilo psicologico per il bambino che non si sentirà messo in disparte in uno dei momenti più importanti della giornata, i pasti in famiglia. Inoltre, tra gli altri benefici che la sedia evolutiva apporta al bebè:

maggiore serenità del bebè grazie alla visuale diretta delle persone che siedono a tavola;

praticità e sicurezza per i genitori che hanno il bimbo accanto e, dunque, sotto controllo;

rafforzamento del legame genitori e figli attraverso la condivisione quotidiana del pasto.

Tipologie e modelli di seggiolone evolutivo

Il seggiolone evolutivo può diventare un grande alleato per i genitori che passano molto tempo in casa e hanno bisogno di assicurare il piccolo a una postazione che, oltre a essere funzionale per i pasti, lo intrattenga in vari modi.

Al di là dell’uso che se ne farà, quel che è importante è che il suo ingombro e le diverse configurazioni siano quelle adatte alle esigenze reali dell’intera famiglia. Tra i modelli indicati dalle migliori marche:

seggiolone evolutivo Hauck : costruito con legno di faggio di altissima qualità, il seggiolone presenta sia la seduta che il poggiapiedi regolabili in altezza e profondità. Comprende barra di protezione, cintura centrale e cintura a 5 punti;

: costruito con legno di faggio di altissima qualità, il seggiolone presenta seggiolone evolutivo Tripp Trapp – Stokke : design lineare tipicamente scandinavo, in robusto legno di alta qualità. L’altezza della seduta e il poggiapiedi sono regolabili;

: design lineare tipicamente scandinavo, in robusto legno di alta qualità. L’altezza della seduta e il poggiapiedi sono regolabili; seggiolone evolutivo Cybex – Lemo : interamente realizzato in alluminio e legno, con i piedi in plastica antiscivolo. Disponibile in 4 diverse colorazioni, presenta un design ultra moderno e originale e può reggere fino a 90 kg di peso;

: interamente realizzato in alluminio e legno, con i piedi in plastica antiscivolo. Disponibile in 4 diverse colorazioni, presenta un design ultra moderno e originale e può reggere fino a 90 kg di peso; seggiolone evolutivo – Roba : realizzato in legno. Sicuro e versatile, è comprensivo di cinghie e una staffa di sicurezza amovibile;

: realizzato in legno. Sicuro e versatile, è comprensivo di cinghie e una staffa di sicurezza amovibile; seggiolone evolutivo – Safety 1st.: completamente regolabile, il seggiolone può essere usato dai 6 mesi di vita del bebè e sino ai 10 anni. Realizzato in legno massiccio, è regolabile in altezza e ha una portata massima fino a 30 Kg di peso.

Seggioloni evolutivi: i migliori da acquistare online

Hauck Seggiolone Pappa in Legno Alpha +, per Bambini dai 6 mesi Avete mai pensato di acquistare un seggiolone pappa in legno? Se la vostra risposta è no, allora non dovete lasciarvi sfuggire uno modelli in assoluto più apprezzati dai genitori e dai bambini: il seggiolone Hauck Alpha+, un'esperienza unica e utilissima. 69 € su Amazon Pro Adatto dai 6 mesi a 90 kg

Sicurezza grazie barra di protezione, alla cintura centrale e alla cintura a 5 punti

Fabbricato in conformità allo standard di sicurezza europeo EN 14988-1+2

Materie prime sostenibili, legno di faggio Contro Nessuno

Foppapedretti Mammamia - Seggiolone Babà evolutivo per bambini Il seggiolone Babà è un seggiolone che accompagna la crescita del tuo bambino trasformandosi da seggiolone a comoda sedia per adulto, in grado di supportare fino a 100 kg di peso 191 € su Amazon Pro Completo di imbottitura in PVC, cintura a 5 punti, barriera di protezione e vassoio

Peso supportato: 15 kg

Struttura in legno massiccio di faggio verniciato con vernici atossiche all’acqua

Dai 6 mesi ai 3 anni di vita Contro Nessuno

TRIPP TRAPP® Seggiolone evolutivo per neonati, bambini in legno TRIPP TRAPP è una seggiolone/sedia scandinava disegnata per la comodità e lo sviluppo del bambino, da usare dopo i 6 mesi di vita per trascorrere momenti felici in famiglia. 207 € su Amazon Pro Materiale: legno altissima qualità

Lucidato con una lacca all'acqua priva di sostanze tossiche

La regolazione in altezza e della profondità della seduta (fino a 110 Kg) permettono di usarla anche da adulto

Equipaggiabile con accessori complementari come la sdraietta per neonati, lo schienale con barra di supporto, il cuscino, il vassoio e la culla Contro Nessuno

Kinderkraft Seggiolone Pappa YUMMY, Regolabile Dallo svezzamento alle pappe solide, il seggiolone Kinderkraft aiuterà sia i genitori che il bimbo a mangiare i pasti in assoluta tranquillità; facile da pulire e confortevole per il benessere del bebè. 82 € su Amazon Pro Rivestimento in ecopelle resistente allo sporco

Regolazione in altezza a 7 punti

Regolazione dello schienale a 3 punti

Telaio robusto in alluminio leggero e resistente

Gommini antiscivolo sulle gambe anteriori

Vassoio regolabile in 3 posizioni

Ideale dai 6 mesi ai 3 anni Contro Nessuno

CYBEX Gold Sistema di Seduta LEMO per bambini, utilizzabile dalla Nascita Utilizzato sin dalla nascita il seggiolone/sedia evolutiva Cybex è una garanzia a cui non poter rinunciare per il relax in famiglia durante l'ora dei pasti. 179 € su Amazon Pro Materiale: alluminio e plastica

Altezza di seduta regolabile e a 4 diverse profondità

Piedini gommati (davanti) e pratiche rotelle (dietro)

Facile assemblaggio con sole 4 viti

Facile da pulire

Per i bimbi: peso massimo supportato 15 Kg Contro Nessuno