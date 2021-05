Tutti a tavola (in sicurezza) con l'alzasedia

Come scegliere il migliore alzasedia per il bambino? Ecco le caratteristiche più importanti da considerare prima dell'acquisto e i modelli più adatti in base alle esigenze personali.

Pratico e economico, si usa in casa ma anche in viaggio, al ristorante o a casa di parenti o amici perché si può trasportare con estrema facilità . Inoltre, l’alzasedia per bambini è comodo per chi non ha spazio per il classico seggiolone.

Alzasedia o seggiolino?

Spesso, il quesito che sorge spontaneo ai genitori prima dell’acquisto è il dubbio se sia meglio usare un alzasedia o un seggiolino da tavolo per il proprio bimbo. Seppur entrambi nascono per svolgere la stessa funzione, i due articoli hanno caratteristiche differenti.

Il seggiolino, per esempio, viene fissato direttamente al tavolo mediante dei particolari supporti, mentre l’alzasedia si poggia direttamente sulla sedia sulla quale viene fissata per mezzo delle cinture in dotazione.

I pro e i contro del seggiolino

Usato per chi ha poco poco spazio, permette al bimbo di stare più vicino al tavolo, è facilmente trasportabile perché richiudibile e ha un’altezza ideale per il tavolo da pranzo. A differenza dell’alzasedia, però, pesa di più e i ganci non sempre sono compatibili con i tavoli. Inoltre, essendo rivestito in tessuto può sporcarsi facilmente.

I pro e i contro dell’alzasedia

Facilmente lavabile, l’alzasedia a differenza del seggiolino si adatta a ogni tipo di tavolo e si posiziona a qualsiasi sedia. Inoltre, rispetto al seggiolino da tavolo, si sporca meno. Gli svantaggi rispetto al seggiolino riguardano la distanza del bebè dal tavolo, in questo caso maggiore, così come risultano essere un po’ più ingombranti nel trasporto perché rigidi e, spesso, alcuni modelli presentano un’alzata regolabile a scatti che non sempre è perfetta.

Come scegliere l’alzasedia giusto

In commercio esistono tantissimi modelli di alzasedia tra cui scegliere in base alle personali esigenze di utilizzo: da quelli fissi e pieghevoli, al tipo di materiale utilizzato a quelli con il vassoio o senza.

Tra le molte variabili, alcuni di queste tipologie sono semplici rialzi sedia con altezza fissa, altri sono regolabili in modo da adattarsi alla crescita del bambino. Per la scelta dell’alzasedia più idoneo, si consiglia di valutare alcune caratteristiche per la sicurezza del bebè. Tra queste:

cinghie regolabili in grado di fissarsi bene alla sedia;

omologato e garantito per l’uso;

stabile e robusto;

delle dimensioni giuste per il bambino;

facile da igienizzare;

pratico per il trasporto.

Inoltre, è fondamentale tenere presente l’età del bambino. Solitamente l’alzasedia viene usato dopo i 6 mesi di vita e quando il bimbo è in grado di stare seduto da solo. È inoltre consigliato l’uso degli appositi cuscini imbottiti che aiutano e sostengono il bebè nella corretta postura.

Alzasedia: i migliori da acquistare online

Abbiamo selezionato alcuni tra i migliori modelli da usare dall’autosvezzamento del bambino fino ai 36 mesi.

CAM Il mondo del bambino Rialzo da Sedia Smarty Pop Ideale per lo svezzamento e per trascorrere momenti conviviali in famiglia, il rialzasedia della CAM accompagnerà la crescita del bimbo in sicurezza. 51 € su Amazon Pro Il vassoio è rimovibile

Dimensioni ridotte (37 cm x 42 cm x 13 cm da chiuso)

Leggero: solo 2 Kg

L’imbottitura è di materiale plastico e facilmente lavabile

Materiali completamente atossici ed esenti da ftalati

Gommini antiscivolo

Set 3 cinture di sicurezza

Braccioli laterali di contenimento del corpo

Età: 6-36 mesi

Quattro altezze (0-18 cm) Contro Nessuno

Chicco Pocket Snack Rialzo Sedia per Bambini (6-36 mesi) La pappa non è mai stata così facile da fare con l'alzasedia Chicco, il bambino trascorrerà l'ora del pranzo e della cena in serenità. 30 € su Amazon 45 € risparmi 15 € Pro Adatto dai 6 ai 36 mesi

Vassoio rimovibile

Materiale atossico

Facilmente lavabile

Regolabile a 3 altezze diverse

Cintura a 3 punti

Facilmente trasportabile, grazie alla maniglia integrata

Leggero: circa 2 Kg Contro Nessuno

Ingenuity - Rialzo da Sedia 2 in 1 per Bambini - verde acqua Semplice da usare, comodo da trasportare, l'alzasedia Ingenuity è l'accessorio dedicato alla prima infanzia adatto nei momenti della pappa. 42 € su Amazon Pro 2 in 1: si trasforma in in un pratico seggiolino per i bambini più grandi

Adattabile a ogni tipo di sedia

Vassoio estraibile, può essere riposto sotto il seggiolino

Facilmente lavabile

Ideale anche per i pasti fuori casa

Leggero da trasportare

Cintura di sicurezza Contro Nessuno

Safety 1st Alzasedia per Bambini Trascorrere il momento dei pasti in assoluta tranquillità è facile con l'alzasedia Safety per bambini: pratico e leggero da trasportare anche per la pappa fuori casa. 19 € su Amazon Pro Età consigliata: 6 - 36 mesi

Si fissa alla sedia con due cinghie di fissaggio

Cintura di sicurezza a 3 punti

Base con supporti in plastica per un'aderenza stabile

Facile da pulire e igienizzare Contro Nessuno