Ripiegabile e portatile: il seggiolino da tavolo

Pratico, utile e facilmente trasportabile: il seggiolino da tavolo per il bebè è l'accessorio della prima infanzia che permette al bimbo di trascorrere momenti di convivialità insieme alla famiglia (a casa, all'aperto e in viaggio). I migliori 5 da acquistare online.

Ma quanti sono i modelli presenti sul mercato? E qual è la differenza tra alzasedia e seggiolone? Facciamo chiarezza sull’argomento con una guida dedicata all’acquisto online del seggiolino da tavolo più sicuro per il bebè.

Seggiolino da tavolo: le tipologie

Abituare il bambino a passare il momento del pranzo e della cena in compagnia del nucleo familiare è importante per l’armonia dell’intera famiglia e per trasmettere al bimbo, sin dalla più tenera età, il valore della condivisione.

Il seggiolino da tavolo è un accessorio che svolge proprio tale funzione poiché, agganciato direttamente al tavolo, permette al bebè una vicinanza maggiore con i genitori nonché una visione migliore di quello che accade intorno a lui/lei.

Sul mercato esistono diverse tipologie di seggiolino da tavolo, a seconda delle esigenze, si potrà scegliere tra:

seggiolino pieghevole : ideale anche fuori casa, per un viaggio, una vacanza o al ristorante. Noti anche come seggiolini da viaggio , hanno una struttura pieghevole e una sacco dove riporlo per il trasporto;

: ideale anche fuori casa, per un viaggio, una vacanza o al ristorante. Noti anche come , hanno una struttura pieghevole e una sacco dove riporlo per il trasporto; seggiolini girevoli : sono considerati tra i migliori modelli da usare perché la loro struttura girevole permette al genitore di prendere il bebè in braccio o interagire con lui/lei in qualsiasi momento. Facilita, inoltre, il contatto prossemico con i genitori se questi sono seduti accanto o di fronte;

: sono considerati tra i migliori modelli da usare perché la loro struttura girevole permette al genitore di prendere il bebè in braccio o interagire con lui/lei in qualsiasi momento. Facilita, inoltre, il contatto prossemico con i genitori se questi sono seduti accanto o di fronte; seggiolino da agganciare alla seduta: simili al classico seggiolone da tavolo e all’alzasedia, alcuni modelli di seggiolino da tavolo presentano dei ganci da allacciare direttamente alla sedia. Leggeri e facili tra trasportare, sono utili anche da posizionare a terra durante un picnic al parco o al mare.

Seggiolino, alzasedia e seggiolone: pro e contro

Nella scelta dell’accessorio dedicato alla pappa del neonato, quali sono i pro e i contro tra seggiolino, alzasedia e seggiolone?

Seggiolino

Uno dei vantaggi del seggiolino è la vicinanza del bebè al tavolo. Essendo agganciato direttamente ad esso, permette una visuale a 360 gradi di tutto ciò che lo circonda, permette anche un maggior senso di sicurezza per il bimbo che si sente “protetto” dai genitori al suo fianco. Inoltre, è leggero e occupa poco spazio, ideale per ambienti piccoli e facile da trasportare in viaggio. Adatto dallo svezzamento sino ai 3 anni.

Uno dei contro del seggiolino è che spesso, se non si acquistano i ganci universali, non sempre risulta essere compatibile con tutti i tavoli.

Alzasedia

Pratica e facilmente trasportabile, anche fuori casa, l’alzasedia è un accessorio utile quando l0 svezzamento è già avviato con successo. Permette di stare seduti tutti a tavola in sicurezza agganciando il bebè con le cinture di sicurezze in dotazione.

Uno degli svantaggi è che può essere utilizzata solo quando il bimbo è più grande e ha, quindi, maggiore sicurezza nello stare seduto in autonomia.

Seggiolone

Il seggiolone può essere usato a svezzamento avviato, dunque dai 6 ai 36 mesi di vita del bebè.

Lo svantaggio risiede nell’occupare molto più spazio rispetto al seggiolino da tavolo e all’alzasedia. Inoltre, non è facile da trasportare fuori casa.

Seggiolino da tavolo: materiali e sicurezza

Qualsiasi sia la scelta del seggiolino da tavolo che si andrà ad acquistare, il modello deve rispettare tutte le norme di sicurezza CE. Non solo, da tenere in considerazione anche altri aspetti ritenuti fondamentali per la sicurezza e la comodità del neonato.

Spessore del ripiano : come già anticipato precedentemente, non tutti i seggiolini sono uguali, quindi nella scelta è utile valutare sempre prima lo spessore del tavolo dove verrà agganciato il seggiolino. In commercio, si possono trovare generalmente due tipi di seggiolino: quelli che si adattano a uno spessore del ripiano dai 20 ai 95 mm , e altri che arrivano sino a massimo 35 mm di spessore.

: come già anticipato precedentemente, non tutti i seggiolini sono uguali, quindi nella scelta è utile valutare sempre prima lo spessore del tavolo dove verrà agganciato il seggiolino. In commercio, si possono trovare generalmente due tipi di seggiolino: quelli che si adattano a uno spessore del ripiano dai , e altri che arrivano sino a massimo di spessore. Età e peso del bimbo : l’uso del seggiolino da tavolo si consiglia dai 5-6 mesi di vita del lattante e sino ai 3 anni . Il peso massimo che il seggiolino supporta è di 15-16 kg .

: l’uso del seggiolino da tavolo si consiglia dai di vita del lattante e sino ai . Il che il seggiolino supporta è di . Cinture di sicurezza : fondamentali per la sicurezza del bimbo, sono situate, di norma, in 4 o 5 punti. Indispensabile allacciare sempre le cinture di sicurezza quando il neonato è seduto all’interno del seggiolino.

: fondamentali per la sicurezza del bimbo, sono situate, di norma, in 4 o 5 punti. Indispensabile allacciare sempre le cinture di sicurezza quando il neonato è seduto all’interno del seggiolino. Imbottitura : per un comfort assoluto un seggiolino che si rispetti è composto da una imbottitura morbida sia sullo schienale, sia sulla seduta del seggiolino. In tal modo il bimbo, oltre a essere comodo, è anche rialzato e, di conseguenza, ha una visuale migliore.

: per un comfort assoluto un seggiolino che si rispetti è composto da una imbottitura morbida sia sullo schienale, sia sulla seduta del seggiolino. In tal modo il bimbo, oltre a essere comodo, è anche rialzato e, di conseguenza, ha una visuale migliore. Pulizia : per un’ottimale igiene è preferibile acquistare un seggiolino che abbia un’imbottitura facilmente lavabile e sfoderabile.

: per un’ottimale igiene è preferibile acquistare un seggiolino che abbia un’imbottitura facilmente lavabile e sfoderabile. Materiali: in lega d’alluminio e con inserti in gomma morbida sono questi i materiali più utilizzati per la realizzazione dei seggiolini da tavolo. Prima dell’acquisto valutare che il seggiolino sia omologato e conforme alle norme di sicurezza certificate CE.

Seggiolino da tavolo: 5 prodotti consigliati

In base alla qualità dei materiali e alla sicurezza, abbiamo scelto tra i migliori 5 seggiolini da tavolo per il neonato da acquistare direttamente online.

