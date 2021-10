7 libri sull’allattamento consigliati dall’ostetrica

Allattare è un gesto naturale che crea non solo un legame speciale tra mamma e figlio ma è il primo sostentamento alla vita che una donna dona al proprio bambino, e per questo è bene essere preparati e informarsi leggendo i libri sull’allattamento.

Una lettura ideale per affrontare al meglio questo momento intimo e particolare. Ecco allora i 7 libri scelti dalla Dott.ssa Paola Prandini, ostetrica presso lo studio di Arte Ostetrica INANNA a Brescia, che potranno aiutare mamma e partner.

Perché leggere i libri sull’allattamento

L’allattamento al seno è il modo più naturale per far crescere un bambino, ma non sempre l’avvio di questo legame è immediato, anzi, molte volte porta con sé dubbi, incertezze e insicurezze.

I libri sull’allattamento sono utili perché riescono a tranquillizzare la mamma e aiutarla nella fase delicata dell’allattamento al seno. Il latte materno è unico e conoscerne tutti i benefici aiuterà ogni donna a decidere quale percorso intraprendere per crescere il proprio bambino.

In queste letture specializzate sul mondo dell’allattamento si affrontano anche altri temi e si hanno a disposizione le risposte più utili sui possibili problemi che si possono avere durante l’allattamento.

Allattare è un gesto d’amore, i libri per mamma (e partner)

I libri sull’allattamento sono una guida utile non solo per la mamma ma anche per il partner. Una lettura che non deve essere pensata solo ed esclusivamente a favore delle donne ma anche per il partner, inteso non solo come padre del bambino ma anche come il co-genitore o chi aiuta la madre a crescerlo.

L’allattamento al seno è, dunque, un gesto d’amore. Forse il primo in assoluto tra due esseri umani e per tale motivo deve essere sostenuto e protetto. I libri, in questo, aiutano molto, accudendo e sostenendo la famiglia appena nata e la madre in modo particolare.

Il periodo giusto per iniziare questo genere di letture è sicuramente durante la gravidanza, periodo, questo, in cui la futura mamma è più rilassata e si ha ancora il tempo per poter leggere tranquillamente.

Scopriamo nel dettagli i 7 migliori libri sull’allattamento disponibili online che ci sono stati suggeriti dalla Dott.ssa Paola Prandini.

7 libri sull’allattamento consigliati dall’ostetrica

"Allattare. Un gesto d'amore" - Tiziana Catanzani, Paola Negri Un gesto d'amore puro è quello di una madre che allatta il proprio bambino. Il libro "Allattare. Un gesto d'amore" scritto da Tiziana Catanzani e Paola Negri è un manuale con informazioni precise, adatte a tutte le mamme o future mamme che vogliono allattare e che comprendono l'importanza di essere adeguatamente informate sui delicati equilibri che l'allattamento riuscito richiede Compra su Amazon

"Un dono per tutta la vita. Guida all'allattamento materno" - Carlos Gonzàlez Un libro emozionante che tocca l'animo più profondo delle mamme. E' il più grande regalo che si possa fare a una futura mamma, affascinante e scrupoloso, insegna che l'allattamento non è sacrificio o sforzo che una donna fa verso il figlio ma una parte essenziale della sua stessa vita. 22 € su Amazon 24 € risparmi 2 €

"Scusate se allatto: Allattare felicemente lasciandosi alle spalle falsi miti" Una lettura scorrevole, a tratti ironica e dal piglio simpatico: "Scusate se allatto:Allattare felicemente lasciandosi alle spalle falsi miti, luoghi comuni e assurdi pregiudizi" scritto da Giorgia Cozza, è uno di quei testi che ogni neomamma o futura mamma vorrebbe avere accanto nel momento dell'allattamento. 13 € su Amazon 14 € risparmi 1 €

"Lavoro &allatto: Metodi semplici ed efficaci per farlo bene e senza stress" Dedicato alle mamme lavoratrici che, sempre più spesso, si trovano a doversi "scusare" per poter allattare il proprio bebè durante l'orario di lavoro. "Lavoro&allatto", scritto da Tiziana Catanzani è un libro che aiuta la mamma a trovare la giusta strada tra il mondo del lavoro e l'accudimento del bebè. Lavorare e proseguire l’allattamento si può! Basta conoscere alcune regole di buonsenso e di organizzazione. Una lettura organizzata per neomamme a lavoro. 17 € su Amazon

"Sapore di mamma. Allattare dopo i primi mesi" - Paola Negri C'è una bella differenza fra allattare un neonato e allattare un bambino di uno, due o più anni ma non sempre si riesce a trovare su questo argomento specifico informazioni coerenti e aggiornate. Non fino a quando non si legge "Sapore di mamma. Allattare dopo i primi mesi", scritto da Paola Negri, questo libro è un testo per tutte quelle mamme che prolungano il tempo dell'allattamento. Una lettura consigliata, scorrevole e semplice. 15 € su Amazon 16 € risparmi 1 €

"L'allattamento spiegato ai papà. Il sostegno essenziale per mamma e bambino" L'allattamento non è solo un momento esclusivo tra madre e figlio ma, come spiega il libro "L'allattamento spiegato ai papà" scritto da Alessandro Volta, è anche un sostegno essenziale per il buon proseguimento dell'allattamento stesso. Una lettura discorsiva che entra nel vivo dei sentimenti dei papà con i consigli giusti per sostenere il legame tra madre e neonato. 12 € su Amazon 13 € risparmi 1 €

"Latte di mamma... tutte tranne me! Quando l'allattamento non funziona" Il libro che tira fuori dal limbo le mamme da un doloroso allattamento, "Latte di mamma...tutte tranne me" è un testo, scritto da Giorgia Cozza, che aiuta le neomamme che si trovano in difficoltà con l'allattamento. Questo libro è per tutte quelle donne che avrebbero voluto allattare al seno il proprio bimbo ma si sono sentite costrette a scegliere il biberon. 14 € su Amazon 15 € risparmi 1 €