A cosa serve il fasciatoio, come sceglierlo e le tipologie

Per facilitare il cambio del pannolino la soluzione migliore è senza dubbio il fasciatoio: con cassettiera, pieghevole o portatile, ne esistono svariate tipologie in base alle vostre esigenze o possibilità.

Perché il fasciatoio non è indispensabile? Perché il cambio del bambino può essere effettuato su qualsiasi superficie piana, come ad esempio quella del letto, ma il mobile fasciatoio è senza dubbio più comodo per mamme e papà, che non devono incurvare la schiena al livello del letto per procedere con il cambio pannolino, potendolo fare in una posizione di assoluto comfort.

In questo caso parliamo, ovviamente, delle soluzione con cassettiere e top imbottito, ma è bene sapere che questa non è l’unica tipologia di fasciatoio disponibile. Vedremo nei prossimi paragrafi quante ne esistono.

A cosa serve un fasciatoio?

Il fasciatoio, prima di tutto, può essere posizionato nella cameretta del neonato o in bagno, e serve, come detto, per il cambio del pannolino. L’elemento fondamentale è il materassino imbottito, sul quale posizionare il bimbo e iniziare le operazioni di pulizia e igiene.

Inoltre è anche un valido aiuto per poter effettuare eventuali lavaggi nasali, pulizia degli occhi o semplicemente cambiare il body, la maglia o i pantaloni. Questo perché la struttura del fasciatoio – presente nella maggior parte dei modelli – ci consente di avere a un’altezza accettabile il neonato, così da evitare di piegarsi ripetutamente, con conseguente possibilità di contrarre il mal di schiena.

Le tipologie di fasciatoio

Come abbiamo accennato, le tipologie di fasciatoio che si trovano in commercio sono diverse e adatte alle varie esigenze dei genitori; vediamo qui quali sono i modelli più facili da trovare.

Cassettiera con fasciatoio

Parliamo del più classico dei fasciatoi, quello con mobile a cassettiera. In pratica è un vero e proprio complemento di arredo dotato di cassetti per contenere vestiti e tutto ciò che serve per l’igiene del neonato. Quando il materassino non servirà più, perché il bambino sarà ormai troppo grande, si potrà togliere e utilizzare il mobile come un comune contenitore.

In alcuni modelli sotto al materassino c’è un’anta che si solleva e che nasconde la vaschetta, utilissima per fare il bagnetto al neonato, sfruttando un’altezza comoda per mamma e papà. Inoltre, potrà essere rimossa quando non sarà più utilizzabile.

Fasciatoio stand-up

Il modello stand-up si presenta con una struttura pieghevole a X, generalmente in metallo. È dotato di materassino per il cambio e in genere di una serie di tasche porta oggetti, sganciabili e lavabili. Al di sotto del materassino di solito c’è anche la vaschetta per il bagnetto.

Fasciatoio da parete

Il fasciatoio da parete è la valida soluzione per chi ha davvero pochissimo spazio. Da chiuso si presenta come un semplice pannello, ma una volta aperta la ribalta, si avrà lo spazio per fare il cambio del pannolino. Sulla parte a muro, invece, c’è solitamente spazio per depositare e sistemare i prodotti che occorrono per effettuare le operazioni igieniche.

Fasciatoio portatile

Infine c’è il modello portatile, ma bisogna fare due distinzioni. La prima tipologia, infatti, si presenta con una struttura solida e robusta utilizzabile certamente in casa, anche da posizionare sopra il lettino del bimbo ad esempio. L’altra, invece, è un vero e proprio materassino da viaggio, che si può contenere facilmente anche all’interno del borsone fasciatoio.

Come scegliere quello giusto?

Quali sono gli elementi da tenere presenti nel momento in cui si va ad acquistare un fasciatoio? Ci sono certamente degli aspetti fondamentali che non si possono trascurare, anche in base alla stanza della casa in cui pensiamo di mettere il fasciatoio o all’uso che pensiamo di farne.

Spazio

Tra i fattori da prendere in considerazione il più importante è sicuramente lo spazio. Dove collocare il fasciatoio? Quando si arreda casa certamente non si tiene conto di questo complemento, che nella versione con cassettiera è piuttosto ingombrante.

È quindi necessario individuare un punto utilizzabile dove posizionarlo, in genere in cameretta, nel bagno o anche nella camera dei genitori. Se lo spazio a vostra disposizione è poco, dovrete quindi optare per un modello pieghevole o portatile.

Sicurezza e robustezza

Un fasciatoio deve facilitare le operazioni di cambio, non il contrario. Per poterlo fare serenamente fino allo spannolinamento e per far sentire sicuro anche il bimbo, bisogna scegliere un modello robusto. In pratica deve restare ben saldo, fermo il più possibile per non creare disagi e far sorgere inutili paure.

Prezzo

Ovviamente anche il prezzo gioca un ruolo fondamentale. I fasciatoi con cassettiera presentano un costo più elevato rispetto a quelli pieghevoli. I più economici sono certamente i portatili. In questo caso la scelta va fatta tenendo conto del proprio budget.

6 modelli di fasciatoio da acquistare online

Vediamo quindi una breve carrellata di fasciatoi che possono essere acquistati su Amazon.

1. Foppapedretti Felicity

Foppapedretti, Felicity Felicity è un fasciatoio dotato di cassettiera in legno color bianco e caratterizzato da un raffinato disegno di orsetti. Al di sotto del materassino con bordi alti è presente una vaschetta per il bagnetto anatomica ed estraibile. 239 € su Amazon Pro Rapporto qualità-prezzo

Solido e sicuro Contro Assenza del tubo di scarico della vaschetta

2. Roba, fasciatoio da parete

Roba, Fasciatoio da Parete Roba propone un pratico fasciatoio da parete, dunque dotato di ribalta stabile e sicuro con materassino per un rapido e pratico cambio del bambino, senza compromettere lo spazio in casa. Presenta una serie di mensole sulle quali posizionare tutto ciò di cui si ha bisogno. 121 € su Amazon 129 € risparmi 8 € Pro Sicuro e stabile Contro Sistema di fissaggio a muro poco flessibile

Finiture di media qualità

3. Babylove one. fasciatoio pieghevole

Il più lungo Babylove.one, Fasciatoio Portatile Pieghevole da Viaggio Per viaggia spesso ecco un fasciatoio portatile estremamente compatto e più lungo rispetto a quelli che si trovano generalmente in commercio. Si presenta come una borsa piatta ma una volta aperto ospita il bambino e offre degli spazi contenitori con zip dove mettere ciò che serve, come pannolini e salviettine. Compra su Amazon Pro Facile da pulire

Utile e molto capiente Contro Non è molto morbido

4. G.A Baby Collettion

G.A Baby Collettion Fasciatoio Il bagnetto fasciatoio Primo Amore è dotato di piano superiore apribile e vaschetta estraibile anatomica con vani porta spugna e porta sapone, tappo, tubo per scarico dell’acqua e materassino con sponde di sicurezza. I tre comodi cassetti con pomoli tondi vi consentiranno di avere sempre tutto l’occorrente a portata di mano. 214 € su Amazon 229 € risparmi 15 € Pro Con tre cassetti

Con materassino in omaggio Contro Nessuno

5. Sarah Baby fasciatoio pieghevole

Sarah Baby fasciatoio pieghevole Il fasciatoio pieghevole Sarah Baby ha fibbie di sicurezza e la possibilità di essere regolato a tre diverse altezze. I quattro piedini inferiori sono dotati di una rotella universale silenziosa, che può essere bloccata con un pulsante, e sbloccata facilmente per spostare il fasciatoio. 49 € su Amazon 51 € risparmi 2 € Pro Con cintura di sicurezza e scomparti portaoggetti

Altezza regolabile Contro Nessuno

6. Schardt Fasciatoio