Anche i futuri papà dovrebbero preparare la loro borsa per l'ospedale in vista del parto. Ecco alcuni consigli utili per sapere cosa portare.

Pochi, però, sanno che anche i papà dovrebbero preparare la loro borsa per l’ospedale, per affrontare le ore da passare nell’attesa del lieto evento: ecco cosa dovrebbe comprendere un kit sala parto per i papà.

Perché anche il papà deve prepare la borsa?

I motivi per cui anche i futuri papà dovrebbero preparare la propria borsa per l’ospedale sono molteplici, e anche di carattere psicologico, se così possiamo definirli: in fondo, può anche diventare un momento di condivisione e di coinvolgimento emotivo.

Per i papà in attesa, inoltre, può essere un modo per cominciare a “realizzare” l’evento, visto che gli uomini tendono a vivere, per ovvie ragioni, in maniera più distaccata la gravidanza, e sentirsi quindi pienamente partecipi e pronti ad assumere il nuovo ruolo che di lì a poco si dovrà interpretare.

Preparare la borsa insieme è anche un modo per condividere il carico e dimostrare che il papà è presente e pronto a supportare in ogni modo possibile.

Non è obbligatorio che il papà prepari una valigia per lui. In fondo non sarà ricoverato, non dovrà dormire fuori casa e non avrà bisogno di pigiami e detergenti per lavarsi in una stanza di una struttura sanitaria. A dirla tutta, nemmeno sul foglio dell’ospedale sono riportati suggerimenti di cose utili per il papà.

Tuttavia, per farlo stare più comodo, visto che con buona probabilità trascorrerà molte ore in ospedale, il papà può preparare la sua borsa: in questo modo darà sostegno alla mamma in tanti modi, e passerà il tempo più comodo sfruttando anche qualche pratico passatempo.

News I papà potranno assistere al parto cesareo. Come funziona la nuova misura Lo ha deciso l’ospedale Sant’Anna di Torino: la presenza del papà o di una persona cara “favorisce anche la maggior tranquillità della mamm...

Cosa contiene il kit per la sala parto del papà?

Proprio perché non c’è un obbligo, la valigia per l’ospedale del papà può contenere ciò che preferisce di più. Ad esempio, ci possono essere prodotti per l’igiene, che possono rivelarsi sempre utili, soprattutto in ospedale quando si vorrà prendere tra le braccia il proprio bambino, senza correre il rischio di “sporcarlo”. Quindi, nella borsa del papà ci andranno il disinfettante per le mani, le salviette umidificate e almeno un paio di pacchi di fazzoletti.

Se piccolo e mamma riposano e se stanno facendo qualche esame, una visita o se semplicemente il papà vorrà restare in ospedale ma fuori dalla stanza, potranno tornargli utili dei passatempi. In questo caso le parole crociate e una penna o matita sono perfette. In alternativa anche un lettore mp3 con la sua musica preferita, o degli earcuff per ascoltarla dal cellulare, oppure un libro che adora e che magari sta leggendo proprio nei giorni prima del parto.

5 consigli utili per preparare la borsa

Nel preparare la borsa, sapendo che i giorni di degenza in ospedale sono circa due, occorre stilare una lista delle cose che possono davvero rivelarsi utili, partendo dal presupposto, come già detto, che i papà non avranno bisogno di pigiami o detergenti per stare lì; meglio ricordare, ad esempio, oggetti che possono essere necessari per diverse ragioni.

il caricabatterie del telefono, o in alternativa un power bank , visto che lo smartphone potrebbe essere davvero “infuocato” fra chiamate e messaggi a parenti e amici dopo la nascita, e foto e video del bebè.

del telefono, o in alternativa un , visto che lo smartphone potrebbe essere davvero “infuocato” fra chiamate e messaggi a parenti e amici dopo la nascita, e foto e video del bebè. snack e bottiglie d’acqua possono rivelarsi preziose per la permanenza in stanza.

possono rivelarsi preziose per la permanenza in stanza. portamonete per pagare un eventuale parcheggio o per prendere una bevanda al distributore.

per pagare un eventuale parcheggio o per prendere una bevanda al distributore. documenti di identità e sanitari : anche se i protocolli Covid sono allentati, avere con sé i propri documenti, comprese le informazioni sanitarie, può essere davvero utile.

: anche se i protocolli Covid sono allentati, avere con sé i propri documenti, comprese le informazioni sanitarie, può essere davvero utile. supporti per la neomamma: dopo il parto la neomamma potrebbe aver bisogno di un massaggio, o anche solo di legare i capelli. Avere con sé massaggiatori, elastici o ventilatori portatili può essere un vero sollievo per lei.

7 oggetti indispensabili per il kit sala parto del papà

Vediamo ora alcuni degli oggetti che non dovrebbero mai mancare nel kit sala parto del papà.

1.Puma Pro Training II borsa unisex

PUMA, Pro Training II, Borsa Unisex Il borsone di Puma, dal design semplice e sportivo, è utile per chi deve fare brevi viaggi o contenere lo stretto indispensabile quando si è fuori casa. 23 € su Amazon 24 € risparmi 1 € Pro Piccola ma capiente

Ottima qualità Contro Tasche laterali un po' piccole

2. Gel lavamani igienizzante

STI, Gel Lavamani Igienizzante Avere sempre a portata di mano un gel mani disinfettante è utile per igienizzare anche senza l’acqua. Questo prodotto elimina il 99% dei batteri e contiene 100 ml di soluzione. 3 € su Amazon Pro Buona qualità Contro Appiccicoso, non si assorbe

Non riporta la percentuale di alcol

3. Crucipuzzle mania

Crucipuzzle Mania, Parole Intrecciate "Le parole intrecciate" è una raccolta di 80 puzzle per trascorrere il tempo. Al suo interno, oltre ai rompicapi, ci sono oltre 1000 parole tutte da scoprire. 5 € su Amazon Pro Caratteri grandi

Apprezzato anche dai bambini

Buon prezzo Contro Nessuno

4. Faber-Castell portamine

Faber-Castell, Portamina Grip Plus Il portamine di Faber-Castell è un utile strumento per scrivere i propri appunti e pensieri senza paura di esaurire "l'inchiostro", grazie alle ricariche presenti. 14 € su Amazon Pro Ottima impugnatura ergonomica

Tratto scorrevole Contro Il serbatoio delle mine è piccolissimo

5. Papà per la prima volta

Papà per la prima volta: Diventa un SuperPapà con la guida definitiva per affrontare gravidanza, parto e i primi anni di vita del tuo bambino Una guida rivoluzionaria, scritta in un linguaggio amichevole e accessibile, che fornirà tutte le informazioni e gli strumenti necessari per trasformarsi nel super-papà che si è sempre desiderato essere. 12 € su Amazon

6. GOOBAY Power bank Slimline 10000mAh

GOOBAY Power bank Slimline 10000mAh Flessibile e funzionale, questo power bank ha 2 uscite USB-A che offrono la comodità di caricare 2 dispositivi in parallelo. La ricarica della power bank avviene tramite USB-C o una tradizionale porta micro USB. La power bank è ideale come batteria esterna per la ricarica di smartphone e tablet e può essere accesa e spenta tramite un pulsante. 20 € su Amazon Pro Nessuno Contro Custodia piatta che la rende facilmente trasportabile

Maneggevole e antiscivolo

7. Per Ambie Sound Earcuff Auricolari Bluetooth