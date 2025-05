La settimana dal 9 al 15 maggio 2025 sarà influenzata da importanti transiti astrologici. In particolare, Venere entra in Gemelli (10 maggio) e Marte segue il suo percorso attraverso il segno dei Gemelli (fino al 20 maggio). Questo rende la settimana perfetta per stimolare la curiosità dei bambini, il loro desiderio di socializzare e la voglia di esplorare nuovi mondi.

La comunicazione sarà centrale, così come il desiderio di imparare e scoprire. I bambini potrebbero essere più vivaci, curiosi e socievoli, ma anche un po’ irrequieti. È importante aiutarli a incanalare la loro energia in attività che stimolino la creatività, ma anche che li rendano consapevoli dei loro bisogni emotivi.

♈ Ariete

0–3 anni

Semplicità e routine sono essenziali. La curiosità è in aumento, quindi metti a disposizione oggetti da esplorare, ma in un contesto tranquillo. Focalizzati sul contatto fisico e sul rassicurare.

4–6 anni

Amano l’interazione. Racconta storie, stimola il gioco simbolico. Per loro, ogni piccola scoperta è una grande avventura, e vanno incoraggiati a fare domande.

7–10 anni

Più attivi che mai! Potrebbero voler entrare in nuovi gruppi o fare nuove amicizie. Incoraggiali a sperimentare e a essere curiosi, ma guidali nelle dinamiche sociali.

♉ Toro

0–3 anni

Possono essere più riflessivi e centrati, ma anche più attaccati alle routine. La stabilità emotiva è importante: crea un ambiente sereno e accogliente, dove possono esplorare in sicurezza.

4–6 anni

Settimana ideale per insegnare loro nuove abilità pratiche. Dai loro opportunità per sentirsi competenti, come piccoli compiti da fare in casa. Vanno incoraggiati ad affrontare sfide piccole e stimolanti.

7–10 anni

Possono sembrare più introversi, ma in realtà sono molto concentrati sulle loro passioni. Aiutali a esplorare i loro interessi, che potrebbero andare dall’arte alla natura.

♊ Gemelli

0–3 anni

Stimolati dalla novità, sono molto curiosi e amano esplorare tutto ciò che li circonda. Crea esperienze sensoriali che possano soddisfare la loro voglia di scoprire.

4–6 anni

Forte bisogno di stimoli mentali. Racconta storie, gioca con le parole e le immagini. Offri loro giochi creativi che stimolino l’immaginazione.

7–10 anni

Settimana di crescita nelle relazioni sociali. Potrebbero voler uscire più spesso con gli amici, esplorando nuovi ambienti. Assicurati che abbiano anche momenti di calma per non sovraccaricarli.

♋ Cancro

0–3 anni

Più emotivi e sensibili. Se c’è tensione in casa, la percepiscono intensamente. La sicurezza e l’affetto sono fondamentali, quindi regala loro momenti di coccole extra.

4–6 anni

Possono diventare più introversi o desiderare di fare cose più tranquille, come disegnare o giocare in solitudine. Rispettare i loro spazi è fondamentale, ma incoraggiali a condividere le loro emozioni.

7–10 anni

Possono sentirsi più emotivi e vulnerabili, soprattutto nelle dinamiche sociali. Sostieni la loro empatia, ma anche il loro bisogno di indipendenza emotiva.

♌ Leone

0–3 anni

Molto affettuosi, vogliono sentirsi speciali. Dedica loro tempo esclusivo, e fai loro sentire che sono importanti. Un sorriso o un abbraccio possono fare miracoli.

4–6 anni

Fioriscono quando sono al centro dell’attenzione, ma non devono mai sentirsi messi da parte. Proponi attività che stimolino la loro creatività e li facciano sentire protagonisti.

7–10 anni

Hanno bisogno di riconoscimenti. Offri loro opportunità per eccellere, ma senza pressioni eccessive. La gratitudine e il riconoscimento fanno sentire il loro cuore più grande.

♍ Vergine

0–3 anni

Vogliono esplorare ma con calma. Le nuove esperienze devono essere introdotte gradualmente. Aiutali a scoprire il mondo in modo preciso e tranquillo.

4–6 anni

Più indipendenti. Adorano risolvere problemi e fare attività che richiedono concentrazione. Offri loro giochi costruttivi o attività di organizzazione.

7–10 anni

Molto analitici, possono iniziare a pensare in modo più critico. Aiutali a organizzare i loro pensieri e le loro emozioni in modo sano e positivo.

♎ Bilancia

0–3 anni

Hanno bisogno di armonia, quindi fai attenzione a mantenere la serenità nell’ambiente circostante. La musica dolce o un gioco a due possono essere molto rilassanti.

4–6 anni

Vogliono stare con gli altri e avere esperienze sociali. Insegna loro l’importanza dell’equilibrio nelle relazioni e di rispettare gli altri.

7–10 anni

Tendono a mettere gli altri prima di sé. Incoraggiali a esprimere anche le loro necessità e a capire che sono importanti, proprio come gli altri.

♏ Scorpione

0–3 anni

Misteriosi e silenziosi, potrebbero stare più in disparte. Aiutali a sentirsi sicuri nel loro spazio, dove possono esplorare senza pressioni.

4–6 anni

Possono essere emotivi e intensi. Offri loro attività creative dove possano esprimere i loro sentimenti senza paura di essere giudicati.

7–10 anni

Settimana più introspettiva. Potrebbero voler tenere per sé i loro pensieri. Fagli sapere che puoi essere una figura di sostegno, senza forzarli a parlare.

♐ Sagittario

0–3 anni

Desiderosi di esplorare, hanno bisogno di movimento. Prenditi del tempo per portarli all’aria aperta, dove possano scoprire nuovi ambienti.

4–6 anni

Amanti della libertà e della scoperta. Incoraggiali a fare domande e a cercare risposte in modo divertente e giocoso.

7–10 anni

Possono essere irrequieti e facilmente distratti. Proponi loro attività stimolanti, ma concedi anche spazio per il movimento e la curiosità.

♑ Capricorno

0–3 anni

Rassicurali con la routine e la struttura. Sono già molto determinati, ma hanno bisogno di sentire di essere guidati con calma e dolcezza.

4–6 anni

Settimana ottima per insegnare loro un po’ di responsabilità. Dai loro piccoli compiti che li facciano sentire importanti.

7–10 anni

Più disciplinati, ma rischiano di prendersi troppo sul serio. Aiutali a divertirsi con il gioco, senza focalizzarsi solo sugli obiettivi.

♒ Acquario

0–3 anni

Imprevedibili, amano fare cose nuove. Prova a introdurre nuovi giochi o spostamenti, ma senza costringerli a seguire un ritmo troppo strutturato.

4–6 anni

Creativi e fantasiosi. Aiutali a esprimere le loro idee con giochi di ruolo, storie o disegni. Mostra loro che ogni idea è unica e speciale.

7–10 anni

Mentalmente attivi, amano parlare di idee nuove. Offri loro opportunità per esplorare concetti diversi, come la scienza o l’arte, in modo pratico.

♓ Pesci

0–3 anni

Molto sensibili, potrebbero essere più emotivi del solito. Aiutali con dolcezza a capire le loro emozioni, usando immagini o canzoni.