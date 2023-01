12 caratteristiche delle mamme Acquario, secondo lo zodiaco

Saperne qualcosa di più sul carattere di una persona è sempre curioso, oltre a essere utile per capire come approcciare al meglio in ogni situazione. E l’astrologia (anche per chi non crede alle previsioni) può venirci spesso in aiuto, soprattutto per capire meglio come sia possibile gestire meglio le varie situazioni quotidiane. Nel caso delle mamme, chi appartiene al segno dell’Acquario potrebbe avere dei tratti che possono influire sul modo in cui ci si comporta con un figlio.

L’Acquario, come si sa, è l’undicesimo segno dello Zodiaco, a cui appartiene chi è nato dal 20 gennaio al 18 febbraio ed è raffigurato come una donna dai capelli fluenti, intenta a rovesciare una brocca d’acqua. Questo modo di agire può essere evidente anche per chi è mamma, che può arrivare a riversare idee e creazioni nel mondo che la circonda, sia che si tratti del design da dare alla casa sia delle scelte fatte in ambito professionale.

Le mamme Acquario vogliono essere un esempio per i loro figli e possono arrivare a organizzare riunioni in famiglia per discutere delle varie situazioni. Nessuna di loro in genere, però, impone le sue opinioni in modo pesante, ma invita a esprimere liberamente idee e sentimenti. Successivamente li lascia andare, esattamente come si fa con l’acqua che sgorga dal suo contenitore.

Vediamo quindi 12 tratti distintivi che possono avere le mamme Acquario e come possano influire sul loro stile genitoriale: