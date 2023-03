12 caratteristiche delle mamme Pesci, secondo lo zodiaco

Il carattere e il modo con cui ci si approccia alle varie situazioni può essere diverso da persona a persona, al punto tale da diventare a volte imprevedibile. Un aiuto importante per evitare di essere colti alla sprovvista può arrivare dall’astrologia: anche chi solitamente non crede alle previsioni dell’oroscopo, infatti, spesso resta colpito da quanto ci sia concordanza nelle caratteristiche di ogni segno zodiacale. E come sono le mamme Pesci, che stanno festeggiando il compleanno proprio in questo periodo?

Si tratta di un segno d’Acqua, oltre a essere l’ultimo dello zodiaco, a cui appartiene chi è nato tra il 21 febbraio e il 20 marzo, che spicca solitamente per tenerezza e comprensione nei confronti degli altri, elemento che non può che esserci anche nei confronti dei figli.

Vediamo quindi insieme 12 caratteristiche che possono avere le mamme Pesci e che finiscono per condizionare il modo in cui si rapportano ai propri figli: