Una settimana di sogni, emozioni intense e piccoli grandi cambiamenti: con la Luna Piena in Sagittario e la congiunzione Venere-Giove in Gemelli, il cielo parla di curiosità, esplorazione e desiderio di esprimersi. Ecco cosa aspettarti, segno per segno.

Il 23 maggio la Luna sarà Piena in Sagittario, segno del viaggio, dell’avventura e della libertà: i bambini sentiranno forte il desiderio di uscire, scoprire, imparare.

Il 23 stesso avverrà anche una congiunzione tra Venere e Giove in Gemelli, portando allegria, dolcezza e tante parole (attenzione ai bimbi che non smettono di chiacchierare!).

Marte in Ariete rende alcuni segni più attivi e impulsivi, mentre Mercurio in Toro aiuta a costruire pensieri solidi, ma con lentezza.

Cara mamma, caro papà: il consiglio della settimana

Cara mamma, caro papà: questa settimana seguite la loro voglia di raccontarsi, anche quando le parole sembrano troppe o confuse. Ogni storia è un pezzo di crescita.

Oroscopo dal 23 al 29 maggio 2025, segno per segno

♈ Ariete

0–3 anni

Attivissimi e desiderosi di muoversi: Marte nel segno li rende instancabili. Sì a passeggiate e giochi dinamici.

4–6 anni

Molto impulsivi, ma anche tenerissimi. La Luna Piena li rende emotivi: serviranno coccole… e paletti chiari.

7–10 anni

La voglia di avventura è forte: proponi attività nuove, anche solo cambiare strada per andare a scuola li stimola tantissimo.

♉ Toro

0–3 anni

Più coccoloni del solito. Con Mercurio nel segno e Venere che se ne va, potrebbero cercare più contatto fisico e rassicurazione.

4–6 anni

Amanti delle routine, vivranno piccoli sbalzi per via della Luna Piena. Un oggetto transizionale sarà utile.

7–10 anni

Vogliono capire tutto, ma a modo loro. I discorsi troppo veloci li confondono: servono parole semplici e lente.

♊ Gemelli

0–3 anni

Con Venere e Giove nel segno, sono adorabili e pieni di sorrisi. Attenti però: l’eccesso di stimoli può renderli nervosi.

4–6 anni

Chiacchiere a raffica! Vogliono raccontare, imitare, farsi ascoltare. Coinvolgili nei racconti del quotidiano.

7–10 anni

Creatività alle stelle. Potrebbero però iniziare mille cose e finirne poche. Aiutali a canalizzare l’energia.

♋ Cancro

0–3 anni

Molto sensibili alla Luna Piena: sonni agitati e pianti improvvisi. Routine serali ancora più calme del solito.

4–6 anni

Attenti osservatori: colgono emozioni nell’aria. Proteggili da ambienti tesi, anche se “non capiscono”.

7–10 anni

Empatici e profondi. Potrebbero porre domande “grandi”: accoglile con sincerità, ma in modo rassicurante.

♌ Leone

0–3 anni

Settimana solare: sorridono a tutti, conquistano ogni cuore. Attenti però ai “no”: possono reagire con piccoli drammi.

4–6 anni

Sentono il bisogno di essere visti e applauditi. Proponi un teatrino casalingo o una piccola esibizione.

7–10 anni

Leader naturali. Ma potrebbero voler comandare tutto. Aiutali a collaborare, senza spegnere il loro entusiasmo.

♍ Vergine

0–3 anni

Più attaccati alla routine che mai. Anche piccoli cambiamenti possono crear loro stress. Preparali con anticipo.

4–6 anni

Molto concentrati nei giochi. La Luna Piena può renderli pignoli o ansiosi: insegna il valore dell’errore.

7–10 anni

Voglia di fare bene, ma anche timore di sbagliare. Sottolinea i progressi, non solo i risultati.

♎ Bilancia

0–3 anni

Sorridenti, socievoli, ma molto bisognosi di conferme affettive. Fai attenzione ai momenti di gelosia.

4–6 anni

Con la congiunzione Venere-Giove, sono dolci e generosi. Attenzione però all’incostanza: serve un po’ di struttura.

7–10 anni

Desiderano armonia con gli altri. Se litigano con amici o fratelli, aiutarli a trovare parole per chiarire sarà prezioso.

♏ Scorpione

0–3 anni

Molto intensi: amano o odiano senza vie di mezzo. La Luna Piena li rende emotivi e bisognosi di contenimento.

4–6 anni

Voglia di scavare nelle cose, capire, fare domande profonde. Non liquidarli con un “perché sì”.

7–10 anni

Un’intuizione fuori dal comune. Potrebbero aver bisogno di momenti di solitudine per ricaricarsi.

♐ Sagittario

0–3 anni

Luna Piena nel segno = turbinio di emozioni! Ma anche entusiasmo contagioso. Portali all’aperto, faranno il pieno di energia buona.

4–6 anni

Amanti dell’avventura. Anche solo esplorare un parco nuovo li renderà felici. Occhio alla fretta!

7–10 anni

Idealisti e ispirati. Vogliono parlare di “cose grandi” e hanno bisogno di adulti che li prendano sul serio.

♑ Capricorno

0–3 anni

Più seriosi e osservatori del solito. Amano guardare e imitare i grandi: coinvolgili nei piccoli gesti quotidiani.

4–6 anni

Responsabili… anche troppo. Ricordagli che hanno diritto al gioco, all’errore, al riposo.

7–10 anni

Molto determinati. Rischiano di essere duri con sé stessi. Valorizza l’impegno, non solo il successo.

♒ Acquario

0–3 anni

Imprevedibili e pieni di trovate! Ma anche difficili da gestire nei momenti di stanchezza.

4–6 anni

Creatività che spiazza. Assecondala: meglio un pastello in più che una regola in più.

7–10 anni

Aperti, socievoli, ma con bisogno di autonomia. Dagli spazio per “fare a modo loro”.

♓ Pesci

0–3 anni

Sogni a occhi aperti, anche di giorno. La Luna Piena li rende ipersensibili: musiche dolci e luci soffuse aiutano.

4–6 anni

Tanta fantasia, ma anche confusione tra realtà e immaginazione. Servono ancoraggi semplici e chiari.

7–10 anni

Spirituali e profondi. La congiunzione Venere-Giove li rende particolarmente ispirati: arte e natura sono ottime strade.

