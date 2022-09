Home News Bambino (1-6 anni)

Cardi B celebra il primo compleanno del figlio con foto e abiti coordinati

Per la festa del primo anno di Wave Set Cephus, la cantante ha deciso che tutta la famiglia dovesse avere un look matchy matchy, creato appositamente per l’occasione da Tremaine Emory: pantaloni, gonne e giubbini in denim con applicazioni floreali bianche.