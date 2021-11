Grazie al kit di compleanno per il bambino l'organizzazione della festa di compleanno è semplice e divertente. Ecco come scegliere quello più adatto alle proprie esigenze.

In commercio sono disponibili diversi kit, ognuno dei quali è pensato per addobbare l’ambiente e portare un tocco di colore e allegria in più alla festa di compleanno. Scopriamo quali sono le decorazioni migliori da scegliere e da cosa è composto un kit compleanno.

Da cosa è composto un kit compleanno?

Dal primo compleanno del bambino in poi il kit compleanno è la soluzione perfetta di chi deve organizzare la festa di compleanno per il proprio bimbo.

Decorare lo spazio dove avverrà il party, che sia in un ambiente aperto o al chiuso, non è una scelta facile e, con poco tempo a disposizione, il rischio è quello di sbagliare gli addobbi o di dimenticare alcune componenti fondamentali. Il kit di compleanno semplifica l’organizzazione perché al suo interno sono presenti tutti i prodotti che serviranno a rendere la festa completa. Scopriamoli nel dettaglio:

palloncini;

festoni;

banner;

bandierine;

tovaglia a tema in plastica o carta (usa e getta);

set di piatti e bicchieri meglio se di carta compostabili;

posate usa e getta meglio se di carta compostabili;

tovaglioli;

cappellini a forma di cono con elastico;

cannucce.

Kit compleanno: come sceglierlo

Per chi ancora non ha le idee chiare su come scegliere gli addobbi per il compleanno del bambino, la soluzione migliore è iniziare con il classico banner “Buon Compleanno” e dalle decorazioni personalizzabili (come il palloncino con il numero dell’anno del bambino).

A seconda dei gusti personali del bambino si potrà optare per diversi temi tra cui scegliere. I più richiesti da bambini e bambine sono gli intramontabili kit con le principesse Disney come Frozen ma anche Minnie, Masha e Orso, gli unicorni e i supereroi o, più in generale, i personaggi dei cartoni animati.

Tra i supereroi i bambini apprezzano soprattutto Spiderman, Batman e Superman, ma sono anche molto apprezzati altri personaggi dei cartoni animati come Bing, Baby Shark, i pirati e i dinosauri.

Da non sottovalutare i set compleanno a tema sportivo, con addobbi che spaziano dal calcio alla danza o i set a tema animali e quelli con le macchine.

6 kit compleanno da acquistare online

Set Compleanno - Yidaxing 131 Pezzi Decorazioni Unicorno per Bambine Un compleanno colorato e magico che farà felice le bambine: il kit unicorno è perfetto per addobbare e decorare il giorno più importante dell'anno. 28 € su Amazon Pro Include: 131 pezzi tra posate, striscione compleanno, bicchieri, tovaglioli, tovaglia

I prodotti sono sicuri e non tossici

Tasca con coulisse unicorno per 16 persone. Contro Nessuno

Kit Festa Compleanno Spiderman (57PZ) 8 Persone Bambino I bambini vivranno il sogno di una festa a tema Spiderman in cui potranno essere i protagonisti del loro cartone animato preferito. 17 € su Amazon Pro Include 57 pezzi: bicchieri, tovaglioli, piatti di carta, tovaglia, palloncini in lattice

Piatti e bicchieri sono realizzati con cartoncino di alta qualità

Non tossici, sicuri per la salute Contro Nessuno

Kit Compleanno - Dinosauri, per bambini Festeggiare nel migliore dei modi il compleanno del proprio bebè con il kit per le feste a tema Dinosauri è l'ideale, tanti pezzi da usare simpatici e colorati per un party da ricordare. 19 € su Amazon Pro Set include: bicchieri, cannucce, piatti carta, copritavolo

Pensato per 12 persone

Realizzato in materiale cartaceo solido e durevole

Unsex Contro Nessuno

Kit Festa Compleanno Topolino Coordinato Party (per 24 persone) Il mondo fantastico di Topolino e dei suoi amici accompagneranno il party del bambino con il kit addobbi ideale per il compleanno del bimbo. 25 € su Amazon Pro Pensato per 24 ospiti

Include: piatti, posate e bicchieri di carta

Tovaglia 120x180 usa e getta

20 palloncini in lattice Contro Nessuno

Kit Compleanno Frozen Principesse 8 Ospiti (57pezzi) Il mondo di Frozen renderà la festa di compleanno della bambina più divertente e colorata: il kit comprende tutto l'occorrente per un party unico e all'insegna della magia Disney. 14 € su Amazon Pro Include 57 pezzi: tovaglia, posate, piatti e bicchieri di carta

Palloncini in lattice biodegradabile

Il Kit è realizzato con materiali atossici Contro Nessuno