Il primo compleanno è un momento speciale: come renderlo indimenticabile e coinvolgente? Ecco 3 idee per non sbagliare.

Ecco la risposta a tutte le domande in questa mini-guida per un primo compleanno stress-free, divertente e coinvolgente.

Come pianificare il primo compleanno?

Per organizzare il primo compleanno la prima cosa da decidere è la location. Se avete una casa abbastanza grande, potete valutare di accogliere gli ospiti a casa vostra, consapevoli che dovete essere pronti a qualche danno, altrimenti dovrete valutare – anche in base al periodo dell’anno – di affittare uno spazio appropriato o, se la stagione lo consente, di trovare un parco o un luogo all’aperto.

Ovviamente, molto dipende dalla lista degli invitati: cercate di definire un numero di massima, nella consapevolezza che il primo compleanno è dedicato più agli amici di mamma e papà e ai loro figli piuttosto che ai piccoli amici (soprattutto se il bambino o la bambina ancora non frequenta ancora il nido) e poi capite se allargare o restringere il gruppo.

Molte feste ora hanno un tema attorno a cui ruotano decorazioni, torta e spesso anche menù e gadget per i più piccoli (le famose party bag ormai immancabili). Possono essere molto divertenti da realizzare e indubbiamente perfetti per immortalare la prima candelina, ma ricordate che non sono obbligatori.

Decidete in base ai vostri gusti, al vostro budget e alla vostra sensibilità: la festa non sarà meno speciale e il ricordo meno importante. Molto spesso, inoltre, questo tipo di party rischia di essere poco sostenibile dal punto di vista ambientale e spingerci a un consumo eccessivo di prodotti usa-e-getta.

Le attività e i giochi adatti ai più piccoli

Se tra gli invitati ci sono bambini di diverse età è importante prevedere giochi e attività che possano coinvolgere tutte e tutti. Per i più piccoli, è possibile prevedere un’area dedicata in cui possano muoversi in sicurezza.

È sufficiente un tappeto e giochi adatti a loro: costruzioni, libri tattili, cibo e pentole giocattolo. A questa età non è consigliabile rivolgersi a un animatore, ma sia i piccolissimi che i più grandicelli potrebbero apprezzare uno spettacolo con le bolle.

Anche disegni e colori possono essere un’attività che permette di coinvolgere tutti gli invitati, basterà fornire materiali che possono adattarsi alle diverse abilità: un’idea può essere quella di fissare al pavimento o a una parete dei grandi fogli bianchi, che i bambini decoreranno con matite, pennarelli, pittura per dita o quello che preferite e rimarranno a voi come ricordo.

Cosa considerare per il menu?

Il menù per il primo compleanno dipende in gran parte dal tipo di festa in programma. È una piccola merenda o un grande pranzo o cena? I menù per piccole feste possono essere facilmente gestiti a casa, mentre ricevimenti più impegnativi potrebbero richiedere un mix di cibi cucinati in casa e catering.

Un fattore da considerare sono, ovviamente, gli invitati. È probabile che ci saranno da sfamare più adulti e bambini più grandi rispetto a bambini molto piccoli a una festa per il primo compleanno.

Per i neonati, è utile prevedere cibi solidi e finger food adatti alla loro età. I ​​piccoli ospiti probabilmente mangeranno pochissimo cibo, quindi meglio puntare a una varietà di sapori, consistenze e colori piuttosto che alla quantità.

I bimbi di 12 mesi sono tendenzialmente già svezzati e pronti per assaporare gusti e sapori dei cibi che mangiano i grandi; per semplificare le cose, è possibile scegliere opzioni che funzionano bene per tutte le fasce d’età. Un esempio è quello della frutta, di cui spesso si tende a sottovalutare l’attrattiva.

Valutate invece di proporre una coloratissima parte del buffet a base di frutta, da declinare in base alla stagione: tagliata in formati sicuri (e se preferite frullata o grattugiata per i piccolissimi che seguono lo svezzamento tradizionale), sarà apprezzata da grandi e bambini.

In generale, prestate attenzione a tutti i cibi che possono rappresentare un maggiore rischio di soffocamento, soprattutto per i più piccoli: noci o frutta secca (arachidi, mandorle, uvetta e così via), popcorn, piccole caramelle dure e piccoli frutti come uva o ciliegie. Frutta e verdura dure, come carote crude o mele, possono essere cotte fino a quando non diventano morbide e servite a lunghe strisce per ridurre il rischio di soffocamento.

Anche il formaggio filante e fuso che non è tagliato può essere un rischio di soffocamento.

Può essere una buona idea chiamare i genitori in anticipo e chiedere di eventuali allergie o intolleranze alimentari, così come, verificare se alcune bevande o dessert devono essere evitati per determinati bambini. In generale, evitate le bevande gassate o eccessivamente zuccherate, sconsigliate per i più piccoli.

3 idee per un primo compleanno divertente e coinvolgente

1. Messy play party

Non c’è una traduzione Italiana che renda perfettamente l’idea di questo termine inglese che definisce queste attività “disordinate”, in cui ci si sporca sperimentando diversi materiali e consistenze sensoriali. Sabbia cinetica, pasta da gioco, riso, stime e gelatine, perle d’acqua, ceci, cereali, yogurt… le possibilità sono infinite, basta trovare quelle più adatte all’età dei piccoli.

Non temete lo sporco e agite preventivamente fornendo a tutti abiti che possono macchiarsi e create diverse stazioni tra cui i piccoli possono muoversi per sperimentare. Anche pulirsi e pulire farà parte del gioco!

2. Bolle, bolle, bolle

Se c’è una cosa che i bambini amano, a tutte le età, sono le bolle di sapone. Se lo spazio lo consente, prevedete un angolo in cui creare uno spettacolo: se non volete contattare uno specialista, potete occuparvene voi (ci sono molti kit che permettono di crearle con facilità) o acquistare una sparabolle elettrica.

3. Dite “cheese”

Per rendere indimenticabile il primo compleanno, non dimenticate le foto! Perché non allestire un piccolo photobooth con accessori adatti alle età dei diversi invitati così da avere un ricordo memorabile dell’evento senza dover ricorrere ai tradizionali scatti in posa?