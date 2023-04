Perché porto mio figlio alla festa del tuo ma mi rifiuto di restare: il TikTok virale di questa mamma

Accompagnare un figlio a una festa di compleanno di un amico può accadere spesso, specialmente quando inizia ad andare a scuola. In questi casi, però, il comportamento di un genitore può essere diverso da quello di un altro: è meglio restare in attesa che finisca o fare in modo che si diverta insieme ai coetanei e tornare successivamente?

Una mamma, nota su TikTok con il nome di Jaii Bee, ha deciso di prendere posizione sulla questione e spiegato quale sia la motivazione che la spinge a portare il suo bambino all’evento a cui è stato invitato, ma senza restare successivamente sul posto. Un modo di agire che però non è stato gradito da altre mamme, che non hanno mancato di farglielo notare.

“Ho fatto arrabbiare alcune mamme quando ho detto che non sarei rimasta – sono state le sue parole nel video pubblicato sul suo profilo – La festa di compleanno di tuo figlio rappresenta un grosso inconveniente per me. Il mio tempo è prezioso. Organizzare una festa significa avere un gruppo di bambini sparsi per casa e intenti a correre in giro, hai scelto di farla e ti occuperai di loro perché vorrai ovviamente che tuo figlio si diverta”.

Il proprio modo di agire può quindi essere diverso a seconda dei casi ed è quello che lei ha sottolineato, consapevole di come sia importante fare una scelta giusta per se stessa, ma anche per suo figlio. “Io non ho bisogno di essere infelice guardando mio figlio che si diverte – ha detto ancora – Non ho alcun bisogno di parlare con altri genitori. Se decidi di spendere una somma di denaro per organizzare una festa, dovresti sapere come comportarti da genitore, mio figlio può stare bene per due ore senza di me”.

Consigliati da noi Kit compleanno bambino, per un party indimenticabile Grazie al kit di compleanno per il bambino l'organizzazione della festa di compleanno è semplice e divertente. Ecco come scegliere quello più ada...

Come era facile immaginare, la sua presa di posizione ha scatenato diversi commenti da parte degli altri genitori, con molte mamme e papà che hanno comunque dato ragione a Jaii Bee. “Io preferisco quando le mamme se ne vanno – ha detto una donna – Non voglio intrattenere bambini e genitori, lasciatemi solo i bambini”. “Io sono super timida. Ho organizzato il compleanno di mio figlio e tutti i genitori sono rimasti. Non sono qui per far divertire gli altri” è stato il pensiero di un altro utente. E c’è chi sembra avere pienamente capito il suo punto di vista: “Regola non scritta. Lasciami tuo figlio e vai a fare qualcosa nel frattempo. Ci vediamo tra poche ore, io farò lo stesso”.

Insomma, le opinioni a riguardo possono essere differenti, ma non significa certamente che siano sbagliate a priori.