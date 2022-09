Christina Ricci: "Mia figlia di 9 mesi dorme da sola, mio figlio di 8 anni ancora con me"

Christina Ricci è mamma di due bambini e sa bene che nessun figlio è uguale all’altro. Sua figlia di nove mesi, infatti, sa già dormire da sola, mentre il suo bambino di 8 anni preferisce ancora la compagnia della mamma durante la notte. Lo ha rivelato l’attrice di Yellowjackets in un’intervista a People: “È un miracolo“, ha scherzato facendo riferimento alla piccola Cleopatra, avuta nel dicembre del 2021 dal suo compagno Mark Hampton.

L'American Academy of Pediatrics (AAP) ha fornito alcune indicazioni aggiornate per prevenire il rischio di SIDS, la sindrome della morte improvvis...

“Il fatto che io possa metterla nella sua culla e lei si addormenti quando mio figlio di 8 anni dorme ancora con me è incredibile“, ha dichiarato Ricci al magazine. La prima volta che l’attrice di Mercoledì ha cercato di fare dormire Freddie (2014) da solo, quando era più piccolo, “si è messo a urlare con voce roca e ha iniziato a sbattere la testa contro la ringhiera della culla“, ha raccontato. Con Cleo, invece:

Quando abbiamo deciso di provare a farla addormentare da sola e vedere la sua reazione, Cleo si è semplicemente lamentata per circa sette minuti e poi si è sdraiata, ha stretto il suo piccolo unicorno e si è addormentata. Era come se fosse pronta e volesse farlo, ed era giusto per lei.