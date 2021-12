Christina Ricci dà il benvenuto a Cleopatra, la sua secondogenita nata lo scorso mercoledì dall’unione con il marito Mark Hampton.

La coppia ha espresso tutto l’amore per la piccola Cleo postando un video sui social con tanto di dedica:

Siamo così innamorati di lei!

Christina Ricci e il dolcissimo benvenuto alla figlia Cleopatra

L’attrice e ora neomamma Christina Ricci ha annunciato la notizia della nascita della sua seconda figlia, la piccola Cleopatra su Instagram. Nel video di alcuni secondi postato sul profilo privato della Ricci si vede la piccola Cleo in ospedale beata e serena subito dopo la nascita.

Baby Cleo è qui. Siamo così innamorati di lei. Inoltre, ha il papà più incredibile che si possa immaginare @markhamptonhair.

L’orgoglio di papà Mark Hampton per la figlia

Il neopapà Mark Hampton non ha perso tempo nel sottolineare tutto l’orgoglio che ha provato nel vedere la sua primogenita Cleopatra. Infatti, in un post ha condiviso con i suoi follower tutto il suo affetto per il lieto evento.

Il mio cuore è esploso. @riccigrams e la piccola Cleo stanno benissimo, stiamo tutti riposando dopo una mattinata così ricca di eventi… benvenuta al mondo piccola Cleopatra Ricci Hampton.

I neo genitori avevano annunciato su Instagram nell’agosto del 2021 la dolce attesa pubblicando una prima ecografia di quella che sarebbe stata Cleopatra.

Mark Hampton ha, poi, anche condiviso una serie di sonogrammi sul suo profilo Instagram. Così come entrambi avevano scelto i social per annunciare il loro matrimonio. Insomma, una coppia social che non perde occasione per gridare al mondo le novità belle della vita.