Il TikTok commovente di una mamma che fa dormire i figli nel proprio letto

Nonostante l’American Academy of Pediatrics (AAP) non raccomandi la pratica del co-sleeping (ma la rispetti), molti genitori scelgono di condividere il letto con i propri figli, spinti da una serie di motivi. A volte un genitore è portato a effettuare questo tipo di scelta per facilitare l’allattamento dei neonati durante la notte, per altre preferenze di tipo culturale, oppure semplicemente perché è una cosa che li fa stare bene dopo una lunga giornata difficile trascorsa a prendersi cura dei propri figli. Quest’ultimo è il caso della tiktoker Emily Vondrachek (@thevondyfam), che sul social ha pubblicato un video in cui è apparsa molto emozionata, una sera in cui suo marito era via per lavoro.

Quando è sola con i suoi tre bambini – ha spiegato – li fa dormire tutti insieme nel suo letto, come se fosse una specie di piccola tradizione speciale. “Sono così eccitati di dormire nel lettone di mamma e papà che si addormentano più facilmente“, racconta nel filmato.

News Mamme VIP Christina Ricci: "Mia figlia di 9 mesi dorme da sola, mio figlio di 8 anni ancora con me" L'attrice di Yellowjackets ha raccontato a People le differenze tra Cleopatra (2021) e Freddie (2014).

E per lei, quello del video era uno di quei giorni in cui aveva davvero bisogno che i piccoli andassero a letto presto: “Oggi ha fatto schifo, è stata veramente una giornata di mer*a, non mentirò“, dice nel TikTok, che ha già collezionato oltre 200 mila like.

Emily Vondrachek ha spiegato che nel momento in cui li stava andando a prendere, per riportarli ognuno nel proprio letto, tutte le difficoltà della giornata trascorsa sono sparite in un istante. “State scherzando? Tutte le cose difficili di oggi non mi interessano più. Non mi interessa niente di tutto questo. Adoro solamente essere la loro mamma“, ha detto, mentre commossa ha mostrato agli utenti la tenerezza dei suoi figli addormentati, tutti rannicchiati e abbracciati l’un l’altro.

La sua didascalia recita: “Ora sono tutti al caldo e a proprio agio nei loro letti, ma sono così felice di aver catturato questo momento stasera“. I follower della donna si sono letteralmente sciolti: “Questi sono i bei tempi andati“, ha commentato un fan. “Grazie per averci riportato alla bellezza della maternità“, ha scritto un altro.