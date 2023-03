In questo video un marito spiega come ridurre (davvero) il carico mentale della moglie

Michael Vaughn, in procinto di partire per qualche giorno per motivi di lavoro, ha cercato di venire incontro alla donna, riducendo le incombenze previste per lei quando sarebbe stata sola con i loro figli.

La gestione di un figlio può essere particolarmente impegnativa e richiede fatica, proprio per questo sarebbe importante che entrambi i genitori si supportassero a vicenda in questo compito. Avere un partner che sia in grado di percepirlo e sia di supporto è quindi fondamentale, non solo quando ci si ritrova insieme in casa ma anche se uno dei due dovesse partire per qualche giorno per motivi di lavoro. Un uomo, Michael Vaughn, sembra averlo capito alla perfezione e ha realizzato un video su TikTok, diventato quasi subito virale, in cui spiega come sia possibile ridurre il carico mentale della propria consorte.

Lui ritiene sia importante che tutte le coppie possano farlo, in modo tale da dimostrare di avere compreso quali siano i bisogni di ogni mamma.

“È importante ridurre il carico mentale della moglie, non solo quando ci si trova insieme in casa – ha spiegato nel suo video su TikTok – ma anche quando sei fuori. Io sto per partire per una conferenza di lavoro, che mi terrà lontano per sei giorni, questo significa che la mia partner avrà sulle sue spalle il 100% della responsabilità, sia per quanto riguarda i figli sia per la casa. Lei dice che non le dispiace, ma io so quanto possa essere faticoso”.

A quel punto il marito ha voluto dare delle indicazioni ben precise su cosa pensa di fare per evitare che lei possa sentirsi sola quando lui non ci sarà.

“Ho passato l’aspirapolvere in casa e ho piegato tutto il bucato. Non è andata come avrei voluto – ha detto – Dopo avere messo a letto la nostra bambina più grande, laverò i piatti in modo tale che lei possa ritrovarsi con i piatti puliti. Visto che di solito sono io a preparare il pranzo del nostro bambino, l’ho preconfezionato e ho suddiviso le porzioni, in modo tale che lei debba solo prenderle al mattino. Visto che domani mattina lei si ritroverà a litigare con entrambi i nostri figli (evidentemente capita spesso, ndr) ho preparato già cinque abiti che possano andare bene”.

Ed è proprio sui vestiti che lui si è soffermato maggiormente. Vaughn ha cercato di riflettere su questo aspetto e di pensare a quello che solitamente fa la moglie per provare a fare la scelta più giusta: “Non si deve pensare solo a qualcosa che stia bene abbinato a un altro indumento. Ho guardato quali possono essere le previsioni meteo per capire quali possono essere gli outfit più adatti. Mercoledì dovrebbe fare caldo, quindi una camicia leggera e pantaloni vanno bene, visto che non dovrebbe piovere potrebbero andare al parco giochi. Venerdì, invece, dovrebbe fare freddo, quindi serviranno pantaloni più pesanti, una maglia a maniche lunghe e una felpa” sono le sue parole nel video.

Insomma, lui sembra avere davvero pensato a tutto e non ha trascurato alcun dettaglio, consapevole che stare sei giorni da sola con dei bambini piccoli possa davvero essere complesso. E non è finita qui, lui è pronto a ricambiare una volta terminati i suoi impegni professionali.

“Ho prenotato una camera d’albergo per lei, così potrà avere un po’ di tempo per sé al mio ritorno”.