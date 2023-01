Nati nel 1997 vs Nati nel 2017: un TikTok mostra come gli smartphone ci hanno cambiato

La tecnologia ha certamente cambiato le nostre vite, al punto tale che ci sembra quasi impossibile trascorrere anche solo qualche ora senza smartphone. Uno strumento come questo, inevitabilmente, diventa familiare anche per i bambini di oggi, che iniziano a utilizzarlo quando hanno solo pochi anni di vita, cosa che invece non accadeva fino a qualche tempo fa. Emblematico è un video che è stato pubblicato recentemente su TikTok, dove appare evidente il cambio di mentalità.

Il video pubblicato sul social network da @yadircz mostra il momento in cui lei chiede al suo partner e alla figlia, nata nel 2017, di mostrarle il modo in cui parla al telefono o scatta una foto. Come era facilmente prevedibile, pur trattandosi della stessa situazione, il gesto appare differente.

L’adulto ha utilizzato la mossa che comprende il pollice e il mignolo, un modo di agire comune tra chi è abbastanza grande da ricordare quando i telefoni avevano forme curve differenti da quelli attuali. La bambina, invece, ha mostrato la sua mano come se avesse in mano uno smartphone, dalla forma semplice e rettangolare.

Una variazione tra i due comportamenti è confermata anche quando si prova a “scattare una foto“. L’adulto fa il gesto che ricorda il periodo in cui avevamo tra le mani una fotocamera e che è familiare a molti di noi, mentre la bambina tiene la sua “macchina fotografica immaginaria” e stringe un lato, come si farebbe per scattare una foto con uno smartphone dove lo schermo è tattile.

Questo post non può che farci riflettere e rende evidente quanto le nostre abitudini stiano cambiando con il trascorrere del tempo e vadano di pari passo con l’evoluzione tecnologica, che ha contribuito a modificare molti dei nostri modi di agire nella quotidianità. La raccomandazione che gli esperti fanno ai genitori resta comunque sempre la stessa: avvicinare i bambini a un device come lo smartphone può essere utile, ma sarebbe bene stare al loro fianco quando questo accade e vedere insieme quali sono i contenuti a cui accedono.