Perché insegnare ai bambini a scrivere a mano è importante

Nell’era del digitale, tra tastiere di computer e schermi degli smartphone, insegnare ai bambini a scrivere a mano risulta essere molto importante. Abbandonare questa pratica significherebbe non riconoscere il suo contributo all’attivazione di numerosi processi cognitivi nella mente dei bambini, come l’arricchimento del lessico, le capacità mnemoniche, la comprensione della lettura e lo sviluppo del pensiero critico. Ne ha parlato il Professor Roberto Travaglini su Graphos, Rivista Internazionale di Pedagogia e didattica della scrittura nel suo intervento intitolato Scrittura a mano versus scrittura digitale: conflitto o integrazione? .

Il Professore associato di Pedagogia generale e sociale, Università di Urbino Carlo Bo spiega:

La scrittura manuale è una tecnica sviluppatasi nel corso della storia dell’umanità talmente evoluta che non dovrebbe stupire l’idea secondo cui il suo naturale esercizio si ponga a fondamento di un sano sviluppo psicofisico dell’essere scrivente in un dato spazio-tempo sociale e culturale: l’apprendimento della scrittura è un processo che in genere comincia in un’età psicologica caratterizzata da una notevole plasticità cerebrale e mentale, e da una rapida e costante evoluzione psicofisica.