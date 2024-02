I tavoli attività per bambini sono un modo davvero utile e divertente per aiutare i più piccoli a sviluppare determinate abilità.

Cosa sono i tavoli attività per bambini?

Parliamo di strutture o dispositivi progettati per coinvolgere i bambini in varie attività educative, ludiche o creative. Questi tavoli possono essere utilizzati in contesti educativi come scuole, asili, centri ricreativi o anche a casa.

Possono essere realizzati in diversi materiali, come legno, plastica o metallo, e possono avere diverse caratteristiche a seconda delle attività che supportano. Ad esempio, un tavolo attività per bambini potrebbe avere un lato per disegnare e colorare, un lato per giocare con i blocchi o i puzzle, e magari anche uno spazio per attività sensoriali come sabbia o acqua.

L’obiettivo principale di questi tavoli è quello di stimolare lo sviluppo cognitivo, motorio e creativo dei bambini attraverso il gioco e l’apprendimento attivo.

I tavoli attività Montessori

Una tipologia particolare di tavoli attività sono quelli cosiddetti Montessori, ispirati alla filosofia educativa sviluppata da Maria Montessori. Questi tavoli sono progettati per offrire ai bambini un ambiente di apprendimento autonomo e sensoriale, generalmente sono realizzati con materiali naturali e sono progettati per essere a misura di bambino, incoraggiando l’autonomia e l’esplorazione.

I tavoli attività Montessori presentano spesso caratteristiche come materiali sensoriali, ossia oggetti di diverse forme, texture e colori che incoraggiano l’esplorazione sensoriale e lo sviluppo delle abilità motorie fini. Offrono inoltre l’opportunità per eseguire attività pratiche e quotidiane come versare, trasferire, ordinare e manipolare materiali, che aiutano a sviluppare la concentrazione, la coordinazione mano-occhio e le abilità di risoluzione dei problemi.

Come tutti i materiali Montessori, anche i tavoli attività sono progettati in modo che i bambini possano riconoscere e correggere gli errori autonomamente, promuovendo l’indipendenza e la fiducia in se stessi, e sono organizzati in modo ordinato ed esteticamente piacevole, con materiali disposti in modo accessibile e invitante per incoraggiare l’auto-esplorazione.

Questi tavoli sono progettati per rispecchiare i principi Montessori di rispetto per l’individualità del bambino, l’auto-direzione nell’apprendimento e l’importanza dell’ambiente preparato per facilitare lo sviluppo armonioso del bambino.

Le altre tipologie di tavoli attività

Oltre ai tavoli attività Montessori, ci sono ovviamente diverse altre tipologie di tavoli attività progettati per coinvolgere i bambini in varie attività educative, ludiche o creative.

Ad esempio, i tavoli attività artistici, progettati per incoraggiare l’espressione artistica dei bambini attraverso attività come disegno, pittura, scultura e artigianato, che possono includere scomparti per organizzare materiali artistici come colori, pennelli, matite, carta e altro ancora.

Ci sono poi i tavoli attività scientifici, focalizzati sull’esplorazione scientifica e sperimentale. Possono includere microscopi, kit di esperimenti, modelli anatomici, strumenti di misurazione e altri materiali per promuovere la curiosità scientifica e lo sviluppo delle abilità di pensiero critico.

I tavoli attività motori sono invece progettati per incoraggiare il movimento e lo sviluppo motorio dei bambini; possono includere giochi da tavolo che coinvolgono il movimento del corpo, attività per lo sviluppo delle abilità motorie grossolane come saltare, arrampicarsi e correre, o attività per lo sviluppo delle abilità motorie fini come impilare, incastrare e manipolare.

I tavoli attività didattici sono progettati per supportare l’apprendimento accademico dei bambini attraverso attività educative strutturate. Possono includere tavoli con superfici lavabili per scrivere e cancellare, tavoli con giochi didattici, tavoli con puzzle, tavoli con materiali per lo sviluppo della matematica e della lettura, e altro ancora.

Infine, ci sono i tavoli attività sensoriali, progettati per stimolare i sensi dei bambini attraverso attività sensoriali come sabbia, acqua, ghiaia, materiali tattili e aromi.

Benefici e vantaggi per lo sviluppo

I tavoli attività per bambini offrono una serie di benefici e vantaggi per il loro sviluppo cognitivo, emotivo, sociale e motorio. In primo luogo le attività svolte sui tavoli attività incoraggiano lo sviluppo delle abilità motorie fini e grosse, ad esempio, manipolare piccoli oggetti, versare, impilare, tagliare e colorare aiutano i bambini a migliorare la coordinazione mano-occhio e la precisione dei movimenti.

I tavoli attività spesso, come abbiamo visto, includono materiali sensoriali come sabbia, acqua, vernici, tessuti, e altro ancora, che stimolano i sensi dei bambini e promuovono l’esplorazione e la comprensione del mondo che li circonda.

Le attività proposte sui tavoli attività favoriscono lo sviluppo cognitivo attraverso il gioco e l’apprendimento attivo. Ad esempio, risolvere puzzle, giocare con blocchi logici, o manipolare forme e colori contribuisce alla comprensione dei concetti spaziali, matematici e scientifici.

Anche l’indipendenza è incoraggiata dai tavoli attività, progettati per essere accessibili ai bambini e per stimolarli ad agire in modo autonomo. Le attività proposte sui tavoli attività spesso incoraggiano l’espressione creativa e l’immaginazione. I bambini possono creare opere d’arte, costruire strutture, inventare storie e molto altro ancora, stimolando così la loro creatività e originalità.

Senza contare che i tavoli attività possono essere spazi in cui i bambini possono giocare insieme e collaborare in attività di gruppo, incentivando lo sviluppo delle abilità sociali, come la comunicazione, la cooperazione e la condivisione.

5 tavoli attività da acquistare online

Scopriamo ora alcuni dei migliori tavoli attività da acquistare online su Amazon.

1. Clementoni tavolo attività Montessori

Clementoni - Montessori - Tavolo attività Il tavolo attività Montessori di Clementoni è adatto ai bambini dai 3 anni in su, sviluppa la capacità di associazione, la manualità fine e la coordinazione oculo-manuale, mentre i bambini si divertiranno a ritagliare strisce, spirali, forme geometriche, lettere e numeri. 26 € su Amazon 39 € risparmi 13 € Pro Con schede illustrate, forme geometriche, pennarelli e manuale

Sviluppa diverse abilità Contro Nessuno

2. Clementoni Baby tavolo parco degli animali

Clementoni, Baby Tavolo attività Parco degli Animali Un tavolino originale con gli animali adatto dai 12 mesi ricco di attività e giochi interattivi elettronici. I personaggi si muovono e c’è un divertente percorso con scivoli sui cui scorrono le palline. 34 € su Amazon 39 € risparmi 5 € Pro Il gioco è fatto bene

Ricchissimo di attività Contro Un po' troppo leggero

3. Chicco tavolo Cresci e Impara bilingue

Chicco, Gioco Tavolo Cresci e Impara Bilingue Chicco ha realizzato un simpatico tavolino multiattività dedicato agli alimenti con schermo e un libricino sonoro e alcuni complementi staccabili. Inoltre è proposto in versione bilingue, per stimolare anche le capacità di apprendimento linguistico. 29 € su Amazon 44 € risparmi 15 € Pro Si possono togliere le gambe per far giocare i bimbi da seduti

I bambini giocano moltissimo con questo tavolino Contro Molti utenti lamentano la lavagna difettosa di produzione

4. Fisher Price tavolino attività della città

Fisher-Price, Tavolino Attività della Città da 6+ mesi Utilizzabile già a partire dai 6 mesi, il tavolino di Fisher-Price presenta tre livelli di gioco che crescono con il bimbo, ed è caratterizzato da luci, suoni e frasi per stimolare le proprietà di linguaggio. 49 € su Amazon 89 € risparmi 40 € Pro Molto robusto

I bambini lo apprezzano tantissimo Contro Un po' troppo basso per bimbi di 1 anno

5. Smoby Youpi Baby tavolo attività