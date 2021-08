Pannelli sensoriali per bambini, attività utili allo sviluppo motorio e cognitivo

Stimolare la fantasia e sviluppare la creatività con i pannelli sensoriali per bambini non è mai stato così divertente. Ecco i migliori modelli da acquistare online.

Scopriamo come funzionano e i benefici che apportano i pannelli sensoriali allo sviluppo motorio e cognitivo dei bambini.

Pannelli sensoriali per bambini: cosa sono e come funzionano

I pannelli sensoriali per bambini sono dei giochi molto semplici e divertenti. Realizzati con materiali di riciclo, il pannello sensoriale non è altro che una struttura in legno. Su di essa vengono affissi diversi oggetti di diversa forma e consistenza che il bambino può usare in totale libertà. Ogni pannello può essere realizzato con oggetti semplici che si possono facilmente reperire in casa.

Non esistono pannelli sensoriali uguali tra loro, ognuno di esso può essere realizzato con oggetti differenti. Per esempio, un pannello sensoriale può essere composto da:

bottoni;

cerniere o zip;

nastri;

lucchetti;

interruttori;

bottiglie di plastica;

spugne;

calcolatrici;

lampadine a pressione;

rametti;

pezzi diversi di tessuti;

materiali come il legno, la carta pesta;

oggetti di varie forme e colori.

Questo gioco incuriosisce molto i bambini poiché, attraverso il pannello sensoriale hanno la possibilità di:

aprire e chiudere una serratura o una zip;

allacciare e slacciare un nastro;

muovere un oggetto;

ruotare;

tirare.

Pannelli sensoriali bambini: i benefici

I pannelli sensoriali vengono usati oggi in Italia in più di 60mila scuole e asili montessoriani con la finalità di sviluppare nel bambino diverse abilità: da quella motoria a quella tattile e visiva.

Hanno come obiettivo quello di regalare maggiore libertà al bambino, rispettando i suoi tempi e mantenendo sempre un elevato livello di attenzione e concentrazione. I benefici che se ne traggono dal suo utilizzo sono:

sviluppo tattile;

sviluppo della motricità fine;

sviluppo cognitivo e dell’apprendimento;

maggiore concentrazione;

sviluppo creativo;

coordinazione mano – occhio.

I pannelli sensoriali possono essere usati dai primi mesi di vita del bambino fino ai 5 anni. Man mano che il bebè crescerà, si potranno aggiungere altri oggetti alla tavola in modo da stimolare il bambino e accrescere la sua curiosità.

Pannelli sensoriali bambini: i migliori da acquistare online

Abbiamo selezionato alcuni tra i pannelli sensoriali per bambini da poter acquistare direttamente su Amazon per la gioia e il divertimento dei più piccini e per crescere in assoluta libertà.

Tavola Montessori per Bambini - Pannello Sensoriale in Legno Apprendere non è mai stato così semplice e divertente con il pannello sensoriale per bambini, una tavola Montessori ideale per sviluppare la creatività dei più piccoli. 39 € su Amazon Pro 10 attività che aiutano bambini e bambine a sviluppare le abilità motorie fini

Robusti pezzi di legno

Comprende una fibbia con cerniera a scatto e un kit per allacciare le scarpe

Ideale dai 3 anni in su

Realizzato a mano con materiali di qualità

Conforme con gli standard UE Contro Nessuno

Melissa and Doug - Gioco in legno con serrature e lacci - tavola attività Il pannello sensoriale Melissa and Doug è una tavola interamente realizzata in legno di alta qualità ideale per stimolare la creatività dei bambini più piccoli. 26 € su Amazon Pro Materiale: Legno

Puzzle con serrature e lacci

Colorato e stimolante per i bambini

Età: dai 3 ai 10 anni Contro Non adatto ai bambini sotto i 3 anni di età

Pannello Sensoriale Montessori Basic Skills Activity Board Imparare giocando è una delle attività che più amano i bambini: con la tavola sensoriale Montessori tutto questo è possibile, tante attività da svolgere in allegria. 15 € su Amazon Pro Realizzato in feltro, è molto resistente, robusto e leggero

Comprende: cerniere, lacci delle scarpe, bottoni, zip

Per i bambini da 1 a 6 anni

Portatile Contro Nessuno

Busy Board - Pannello sensoriale educativo in legno Montessori per bambini Sicurezza dei materiali e apprendimento costante sono le caratteristiche distintive del Pannello sensoriale TTLIFE Busy Board, un giocattolo educativo per bambini. 45 € su Amazon Pro Materiale: Legno

Contiene: filatore di perline, chiusure automatiche e manuali, fibbie in metallo, lacci per scarpe, ruote, interruttori a pulsante, cerniere, ingranaggi, chiavi di blocco

Età: 1 - 3 anni

Realizzato a mano, ogni angolo e bordo sono arrotondati e lucidati Contro Nessuno