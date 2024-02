C’è chi scoprirà di avere ottime doti sportive, chi invece si appassionerà di astrologia, altri che vorranno sperimentare con i microscopi. Ecco, in questo articolo scopriremo proprio perché è utile insegnare ai piccoli a usare il microscopio.

Com’è fatto un microscopio per bambini?

Prima di tutto cerchiamo di capire cosa differenzia un microscopio per bambini dagli altri; i microscopi per bambini sono progettati per essere sicuri, semplici da usare e divertenti allo stesso tempo, per stimolare l’interesse dei più piccoli per il mondo microscopico. Generalmente hanno obiettivi con un ingrandimento relativamente basso, tipicamente compreso tra 50x e 200x, sufficiente per osservare oggetti come insetti, foglie, cellule vegetali.

La maggior parte dei microscopi per bambini utilizza una fonte di luce integrata, come una lampadina a LED, che fornisce una luce sufficiente per illuminare l’oggetto in esame, mentre l’oculare è progettato per essere ergonomico e facile da guardare. Di solito hanno una misura dell’oculare più grande, proprio per adattarsi agli occhi dei bambini.

La piattaforma su cui viene posizionato l’oggetto da osservare è spesso piatta e stabile, ma può anche avere clip o altri mezzi per mantenere l’oggetto in posizione durante l’osservazione. I microscopi per bambini sono spesso realizzati con materiali plastici robusti e sicuri, in modo che siano resistenti agli urti e non presentino parti taglienti o pericolose, e hanno un design colorato e accattivante, con grafiche divertenti o motivi che li rendono più attraenti per i piccoli.

Alcuni modelli vengono forniti con kit di preparazione che includono vetrini, coprioggetti, pipette, e altri strumenti necessari per preparare campioni da osservare.

I benefici di un microscopio per i bambini

Regalare un microscopio ai bambini potrebbe rivelarsi un’ottima idea per varie ragioni; in primo luogo, il loro utilizzo stimola la curiosità e l’interesse scientifico: utilizzando un microscopio, i bambini possono esplorare il mondo microscopico e scoprire dettagli nascosti che sono altrimenti invisibili a occhio nudo, portandoli ad appassionarsi alla scienza e al mondo naturale.

L’uso di un microscopio inoltre offre ai bambini un’esperienza pratica e tangibile che può aiutarli a comprendere concetti scientifici astratti, dal momento in cui possono osservare direttamente le cellule, i tessuti, gli organismi microscopici e i processi biologici, facilitando una comprensione più profonda della biologia e di altri campi scientifici.

Osservare oggetti al microscopio richiede attenzione ai dettagli e capacità di osservazione, che li aiutano a sviluppare le competenze di osservazione e di pensiero critico: i bambini imparano a guardare da vicino, a fare confronti, a trarre conclusioni e ad analizzare ciò che vedono, stimolando anche il problem solving.

L’osservazione di oggetti al microscopio può ispirare la creatività nei bambini, incoraggiandoli a fare domande, a immaginare e a ipotizzare. Possono essere incoraggiati a disegnare ciò che vedono, a tenere un diario di osservazione o persino a condurre esperimenti indipendenti.

Esplorando la microscopia, i bambini possono acquisire una maggiore consapevolezza dell’importanza della conservazione dell’ambiente e del ruolo degli organismi microscopici nell’ecosistema, e possono sentirsi in questo modo incoraggiati a sviluppare un maggiore rispetto per la natura e ad adottare comportamenti responsabili nei confronti dell’ambiente.

Riuscire a osservare e comprendere il mondo attraverso un microscopio può aumentare la fiducia dei bambini nelle proprie capacità di esplorazione e di apprendimento. Possono sentirsi orgogliosi dei loro risultati e incoraggiati a perseguire ulteriori interessi scientifici.

In termini generali, l’uso di un microscopio per bambini offre un’esperienza educativa arricchente che può avere un impatto positivo sullo sviluppo cognitivo, emotivo e sociale dei bambini, preparandoli per un futuro di apprendimento continuo e di scoperta.

5 microscopi per bambini da acquistare online

Vediamo ora alcuni dei migliori modelli di microscopi per bambini che possono essere acquistati su Amazon.

1. Lisciani Giochi – I’m a Genius Il mio microscopio

Lisciani Giochi - I'm a Genius Il mio microscopio Quello di Lisciani è un microscopio per bambini con fino a 1200 ingrandimenti, per osservare e studiare il microcosmo, e tanti strumenti per raccogliere e osservare i microrganismi. 24 € su Amazon 29 € risparmi 5 € Pro Fino a 1200 ingrandimenti

Facile da usare Contro Nessuno

2. STEM Microscopio per bambini

STEM Microscopio per bambini Il kit di microscopi educativi per bambini incoraggia l'esplorazione e la scoperta scientifica, introduce uno strumento scientifico chiave in modo divertente. Questo microscopio per bambini offre un elevato ingrandimento per applicazioni educative, ingrandimento 40-1200x. Per stimolare l'interesse dei bambini per la scienza, far loro scoprire tutto nelle cellule vegetali, i bambini possono osservare diversi esemplari attraverso i microscopi: animali, fiori, piante, insetti. Il perfetto giocattolo STEM incoraggia l'interesse per la curiosità biologica e botanica. 29 € su Amazon 32 € risparmi 3 € Pro Dotato di luci a LED dimmerabili per una facile identificazione visiva

Alto ingrandimento Contro Nessuno

3. Clementoni Lab Super-Laboratorio, Microscopio Bambini Ottico

Clementoni Lab Super-Laboratorio, Microscopio Bambini Ottico Quello di Clementoni è un vero microscopio professionale facile da utilizzare per studiare il microcosmo e ingrandirlo fino a 1200 volte. Con più di 50 esperimenti, esercizi e prove speciali per divertirsi con la scienza, e una ricca strumentazione in dotazione con la quale osservare il mondo che ci circonda: vetrini in plastica, bicchierini, pipette e lente di ingrandimento. 35 € su Amazon 39 € risparmi 4 € Pro Più di 50 esperimenti

Con luce LED regolabile in intensità e inclinazione Contro Nessuno

4. Buki France Microscopio 30 esperimenti

Buki France Microscopio 30 esperimenti Il microscopio Buki France da 23 cm ha lenti, filtri colorati e 3 ingrandimenti: x200 / x600 / x1200. Ha un opuscolo con 30 esperimenti per imparare come preparare le diapositive, campionare, regolare il microscopio e le sue illuminazioni, un morsetto, diapositive, fiaschi, lente d'ingrandimento e vetrini. 29 € su Amazon Pro Opuscolo con 30 esperimenti

In metallo Contro Nessuno

5. Microscopio per bambini 40X – 320X