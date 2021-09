Francesca Barra e il bacio di Claudio Santamaria al pancione: "Il compleanno più bello"

Sposata con l’attore romano Claudio Santamaria, Francesca Barra (giornalista, conduttrice e futura mamma) compie gli anni e condivide, attraverso un post pubblicato sulla sua pagina Instagram, la felicità per questo evento, diverso da tutti gli altri compleanni festeggiati finora.

Il motivo della gioia è, per i followers della conduttrice TV, ben noto: Francesca ha da poco annunciato di essere in dolce attesa. Un regalo migliore non poteva arrivarle oggi, nel giorno del suo compleanno.

Francesca Barra: “Il compleanno più bello della mia vita”, in attesa del bebè

Nata a Policoro nel 1978, Francesca Barra oggi festeggia il suo compleanno. In un post pubblicato su Instagram, la futura mamma ha dichiarato:

Oggi è il mio compleanno e penso che sia semplicemente il più bello della mia vita. E questo lo devo alla mia splendida famiglia ❤️ grazie

Il post dedicato un po’ a se stessa e in egual misura alla sua famiglia è correlato da una foto in bianco e nero dove si scorge il pancione sempre più voluminoso della giornalista TV. Dopo l’annuncio sui social ad agosto della gravidanza con la didascalia: “Ora sì che c’è la pancina“, questo compleanno è per Francesca diverso, sicuramente più dolce e fortemente sentito. Oggi Francesca Barra e Claudio Santamaria sono finalmente felici di festeggiare doppiamente questa giornata.

Per la coppia sarà il primo figlio insieme. Un doppio regalo per la Barra che, dopo l’aborto spontaneo avuto due anni prima (2019) ora è contenta di poter godere del suo nuovo status.

Francesca e Claudio: un doppio augurio per la coppia

Claudio Santamaria e Francesca Barra sono ormai una coppia consolidata. I due, infatti, sono insieme dal 2017. Nello stesso anno la coppia si è unita in matrimonio negli Stati Uniti, consacrando la stessa unione l’anno successivo, il 2018, a Policoro, paese d’origine di Francesca.

Per Francesca non è stato il suo primo matrimonio, infatti, la conduttrice è stata sposata dal 2005 al 2016 con Marcello Molfino e dalla loro unione sono nati tre figli: Emma, Renato e Greta.

Dopo il divorzio, Francesca ha riscoperto l’amore con l’attore Santamaria con il quale ora festeggerà questo compleanno particolare. Un doppio augurio allora per la coppia che aspetta solo di stringere tra le braccia questa nuova e tanto attesa vita.