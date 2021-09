Stavolta è tutto vero: Francesca Barra e Claudio Santamaria aspettano un figlio, il primo insieme.

A svelarlo sui social proprio la giornalista, che mostrando una sua immagine in penombra scrive:

Visto che la notizia è uscita e non posso più proteggerla, ma del resto è una gioia evidente, vi comunichiamo anche qui (perché questa pagina è serena e merita la mia fiducia e dovevo dirvelo io!) che sì, questa che vedete non è la pancia di chi mangia solo panzerotti, ma la somma dei nostri giorni felici. Io e @claudio_santamaria siamo in felice attesa. Ora sì che c’è la pancina.

Barra e Santamaria nel 2019 avevano dovuto affrontare un aborto spontaneo, un momento molto duro per la coppia; lei ne aveva parlato a Vieni da me, la trasmissione condotta da Caterina Balivo.

Ancora oggi non riesco ad accettare che la mia pancia sia vuota. Pensa, il 31 ottobre in Messico si festeggiano i bambini mai nati. Ho spiegato ai miei figli che io ho avuto 4 bambini, poi uno non è nato. Per la prima volta mi sono sentita persa, fragile, io che sono sempre stata una leonessa, una guerriera, sono crollata e non mi sono rialzata del tutto e forse hai ragione tu quando dici che devi convivere con il fatto che non sei poi così un’eroina.