Una guida utile per tutti i genitori per far passare le giornate a casa dei bambini all'insegna del divertimento.

Inizia l’estate e per i più piccoli è il periodo delle vacanze con la chiusura delle scuole e tanto tempo a disposizione per giocare e divertirsi. Per partire e andare al mare o in un’altra meta di villeggiatura bisognerà attendere e molto del tempo dell’estate, a parte per chi andrà al centro estivo, sarà trascorso in casa.

Complice anche il caldo che riduce le ore da trascorrere all’aperto (andare al parco è sicuramente una delle opzioni migliori, sia per i genitori che per i bambini), vediamo quali sono le attività e i giochi da far fare ai bambini di ogni età durante le settimane senza scuola e senza impegni programmati.

1. Prendersi cura di piante e fiori

Unire l’utile al dilettevole, soprattutto per i bambini un po’ più grandi, insegnando loro (e facendolo fare a loro) come si coltivano le piante e i fiori, come si annaffiano e come si curano. Giocare e confrontarsi con la terra è una delle attività preferite dai bambini e, anche in assenza di un giardino o di un balcone, può essere utile prevedere dei vasi con cui farli giocare.

2. La sabbiera

Se il bambino non va al mare è il mare ad andare dal bambino, o quasi. Le sabbiere rappresentano una delle opportunità più divertenti, anche per i più piccoli, per avere della sabbia sotto i piedi e usarla per giocare con paletta e secchiello, ma anche con macchinine, bambole e pupazzi.

3. Animare le storie

La lettura è una gran cosa, ma sperimentare quanto si sta leggendo o si è letto (o si racconta) è sicuramente più divertente. Spruzzi d’acqua, luci, ombre, movimenti, eccetera; dare vita alle storie con un pizzico di fantasia e creatività le renderà più appassionanti e indimenticabili.

4. Colorare e dipingere

Fogli, matite, pennarelli e colori di ogni ordine e tipo sono il compagno perfetto per ogni bambino che trascorra del tempo a casa. Disegno libero o colorare dei quaderni con delle figure, ma anche collage e pitture; sono tante le soluzioni per impegnare il tempo dei bambini di ogni età in maniera creativa.

5. Il gioco delle corde

Per preparare questo gioco avrai bisogno solamente di alcuni fili (o nastri) colorati. Poi fissa le estremità a diverse altezze sulle gambe delle sedie e realizza una sorta di percorso che i bambini dovranno attraversare senza toccare i fili. Impegnativo, ma anche molto divertente.

6. La pista delle biglie

Uno dei giochi per antonomasia delle vecchie generazioni che può essere riproposto anche ai più piccoli realizzando una pista in casa utilizzando tubi di gomma (da tagliare a metà) o anche i cartoncini dei rotoli di carta assorbente e carta igienica, così da coinvolgere i bambini in tutto e per tutto.

7. Percorso a ostacoli

Anche non avendo grande spazio a disposizione è possibile, con del nastro adesivo di carta, realizzare sul pavimento un percorso lungo il quale posizionare degli ostacoli da superare, girarci intorno o passarci sotto (come delle sedie) per far muovere il bambino e coinvolgerlo in un’attività stimolante.

8. Preparare i ghiaccioli

Cucinare è una delle attività che incuriosiscono di più i bambini. Coinvolgerli può essere utile anche per farli entrare in contatto con i vari ingredienti. Nelle calde giornate estive può essere divertente preparare i ghiaccioli. È sufficiente avere un frullatore, della frutta e degli stampini dentro i quali versare la frutta frullata e poi attendere che prendano forma e poterli gustare in tutta la loro freschezza.

9. Un bagnetto divertente e rinfrescante

Soprattutto per i più piccoli fargli trascorrere del tempo in acqua è divertente ma anche utile a contrastare il caldo afoso tipico dell’estate. Tra i giochi d’acqua da fare in vasca ci sono le bolle di sapone, la schiuma o i vari giocattoli da bagnetto con i quali passare piacevolmente il loro tempo.

10. Il percorso sensoriale

Una versione alternativa al percorso a ostacoli è quella che prevede di realizzare un percorso sensoriale. Non occorrono particolari materiali, basta attingere da quelli presenti in casa: tappeti, tavole di legno, cuscini e asciugamani sono più che sufficienti. Ed è un modo per i bambini di camminare a piedi nudi sperimentando diverse consistenze.

11. Il bowling

Le bottiglie di plastica (da riempire con un po’ di acqua) si possono trasformare in birilli per giocare a bowling. Si possono introdurre varianti e difficoltà, come il lanciare la palla a occhi chiusi, di spalle o con i piedi e sfidare fratelli e genitori in un’attività semplice ma molto divertente.

12. Giochi di società

Invitando degli amici o dei compagni di scuola i bambini possono divertirsi sfidandosi con i classici giochi di società, giochi di carte o giochi da fare in casa (nascondino, caccia al tesoro, un due tre stai là, eccetera).

13. Le mini olimpiadi

Un’idea simpatica da utilizzare nel corso delle varie giornate è quella di organizzare delle mini olimpiadi prevedendo diverse attività nelle vari giorni della settimana. Il lunedì può essere il giorno della staffetta, il martedì quello della corsa a ostacoli, eccetera, potendo anche inserire attività creative (non necessariamente sportive) e segnare i punti su un grande cartellone come fosse un vero e proprio torneo.