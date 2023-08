Perché dovresti far giocare i tuoi bambini con la plastilina

Gli adulti di oggi hanno giocato sicuramente almeno una volta con la plastilina, la pasta colorata con cui dare forma a oggetti e cose diverse; e chi di noi oggi è genitore farebbe bene a “tramandare la tradizione” anche ai figli, visto che giocare con la plastilina non è solo un’attività divertente, ma anche in grado di apportare tanti benefici per lo sviluppo psicofisico dei bambini.

Plastilina per bambini: perché è utile?

La plastiina è un materiale al 100% plasticolos artificiale, perciò è importantissimo che, durante il gioco, ci sia sempre la supervisione di un adulto. Tuttavia, non si può negare che modellare e lavorare la plastilina abbia numerosi vantaggi per i più piccoli, a partire dallo sviluppo motorio: maneggiare la pasta, che in un primo momento può essere dura da lavorare, li aiuterà infatti ad avere dita più forti, in preparazione poi alla scuola, quando dovranno stringere la penna tra le mani. Ma anche avambraccia e braccia saranno potenziate dallo stendere la pasta e dal lavorarla con i mini rulli.

Altrettanto importante è il fattore creatività, che ovviamente viene stimolato enormemente dal lavorare la plastilina. Giocare con la plastilina porterà anche il bambino a parlare, a confrontarsi con gli altri, siano essi bambini o adulti, a discutere rispetto a cosa sta facendo, migliorando le sue attitudini sociali.

I giochi con la pasta possono inoltre aumentare l’autostima e la motivazione dei bambini, soprattutto se ricevono apprezzamenti o complimenti dai genitori o da adulti in generale per ciò che hanno fatto. Attraverso la plastilina il bambino è in grado di esprimere i propri gusti, sperimentando, immaginando, creando e dando vita alle sue figure preferite e scegliendo i propri colori preferiti.

Se molto piccoli, e quindi non ancora perfettamente in grado di esprimere i propri sentimenti verbalmente e logicamente, i bambini possono comunque trovare una via di espressione attraverso la modellazione della plastilina. Il lavoro manuale, inoltre, aiuta ad abbassare i livelli di stress e l’agitazione del bambino, a differenza di altre tipologie di intrattenimento come, ad esempio, la sovraesposizione a schermi di device elettronici o della tv.

Da che età iniziare?

Generalmente i bambini possono cominciare a maneggiare la pasta modellabile intorno ai 12 mesi, sempre facendo attenzione ad alcune cose e, come detto, con la supervisione di un adulto.

È molto più comune, tuttavia, che le paste modellabili convenzionali non siano adatte ai bambini sotto i tre anni.

I lavoretti con la plastilina

Con la plastilina si può davvero fare di tutto: con i kit di diversi colori e stampi si possono dare forma ad animali, case e a qualunque altro tipo di oggetto; la plastilina si può far seccare per regalare gli oggetti plasmati ai genitori, ai nonni o agli amichetti.

Generalmente i kit comprendono panetti di colori diversi e accessori come coltellino, rullo e formine, proprio per dare massima libertà di creazione di espressione.

La plastilina può essere modellata anche per scopi didattici o educativi: ad esempio, con la pasta di vari colori è possibile far vedere come è fatta la Terra internamente, strato per strato. Per farlo sono sufficienti 4 dischi di pasta di dimensione diversa, con cui si andranno a modellare il nucleo, che avrà la forma di una palla, intorno a cui verrano avvolti, mano a mano, gli strati successivi. L’ultimo strato sarà blu, a simboleggiare le acque, con pezzetti di verde che invece rappresentano i continenti. Basterà tagliare uno spicchio per vedere come è fatto il nostro pianeta.

Per realizzare un bambino o una bambina, invece, prendete 4 pezzetti di pasta allungati per fare braccia e gambe, e uno più grande per il busto. Vi basterà attaccarvi gli arti e poi applicare i vestitini a cui avrete prima dato forma. Per il viso basta avere una pallina grande, due piccole per le orecchie e della plastilina nera, marrone o gialla per i capelli e gli occhi.

Come scegliere la plastilina giusta

L’indicazione principale, nella scelta della plastilina, riguarda come detto l’età, e anche quando il bambino ha gli anni “giusti” per iniziare a giocare con la pasta modellabile è comunque importante che non venga lasciato da solo a farlo.

Per i bambini di età inferiore ai 3 anni, comunque, è consigliabile fare la plastilina a casa, che è sicuramente più morbida e meno tossica, visto che è realizzata al 100% con materiali edibili, come farina, acqua e colorante commestibile.

Ci sono poi plastiline per i bimbi di età inferiore ai 3 anni indicate e certificate, composte da farina di grano. Infine, una differenza tra plastilina e pongo: la prima è, come detto, composta al 100% da materiale plasticoso artificiale, quindi è più “pericolosa” rispetto al pongo, che è invece un impasto atossico, fatto con un mix di cera, farine e coloranti.

Plastilina per bambini: 6 prodotti da acquistare online

Su Amazon c’è davvero l’imbarazzo della scelta, per quanto riguarda la plastilina e la pasta modellabile. Ecco alcuni dei prodotti migliori che potete acquistare.

1. Hasbro Play-Doh Pasta da Modellare, 24 vasetti

Hasbro Play-Doh Pasta da Modellare, 24 vasetti La plastilina Play-Doh è facile da modellare, morbida e realizzata con materiali di qualità, e la confezione da 24 vasetti dà grandi possibilità di liberare la creatività. 22 € su Amazon Pro 24 vasetti

Design compatto Contro Nessuno

2. Jovi 216005, Plastilina

Jovi 216005, Plastilina La plastilina di Jovi è un'argilla facile da modellare a base vegetale, senza glutine e non tossica, priva dei principali allergeni, il che la rende una scelta sicura per i bambini allergici, che non si asciuga ed è quindi riutilizzabile e molto facile da pulire. 3 € su Amazon Pro A base vegetale, senza glutine e non tossica.

Non si secca ed è riutilizzabile Contro Nessuno

3. Didò 6 X 100 G 6 barattoli da 100 g

Didò 6 X 100 G 6 barattoli da 100 g Didò è la pasta per giocare tutta italiana a base di ingredienti naturali (farina, acqua e sale), che risponde alla necessità di toccare e manipolare dei bambini, un gioco indispensabile per lo sviluppo della psicomotricità e dei concetti di tridimensionalità. 8 € su Amazon 10 € risparmi 2 € Pro Prodotto di qualità certificata

Con farina, acqua e sale Contro Nessuno

4. Idena 68125, Scatola di Plastilina con 20 Bastoncini Colorati

Idena 68125, Scatola di Plastilina con 20 Bastoncini Colorati Il set contiene 20 bastoncini di argilla liscia da modellare in diversi colori brillanti, conservati in modo sicuro in una scatola di plastica blu e robusta con chiusura a scatto. L'argilla da modellare per bambini è morbida e facile da modellare, riutilizzabile e non macchia le mani. 3 € su Amazon Pro Morbida e facile da modellare, riutilizzabile

Non macchia le mani Contro Nessuno

5. PRIMO 8 panetti da 100g Easy Do e 32 Accessori ABC Set

PRIMO 8 panetti da 100g Easy Do e 32 Accessori ABC Set Il kit artista di Primo contiene 7 panetti di pasta modellabile in 7 diversi colori brillanti e accessori per imparare l'alfabeto. La pasta modellabile è soffice e si secca al'aria. 19 € su Amazon Pro Il kit artista contiene 7 panetti di pasta modellabile in 7 diversi colori

Prodotta con energia pulita e confezionata in una valigetta multiuso riutilizzabili Contro Nessuno

6. Giotto Pongo 16 Panetti da 250 g