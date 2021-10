Stress nei bambini: consigli e attività rilassanti da fare a casa

Lo stress viene percepito anche dai bambini e, per questi ultimi, anche in modo più pesante. Come riconoscere i sintomi psicofisici e quali attività rilassanti possono usare gli adulti in casa per diminuire lo stress.

Non è prerogativa solo degli adulti ma lo stress è percepito allo stesso modo anche dai bambini, se non di più. I caragiver possono (e devono) intervenire per salvaguardare la salute fisica e mentale dei più piccoli.

L’inizio delle scuole e degli asili, le numerose attività extra scolastiche, lo sport così come la vita routinaria in casa data dalla stagione invernale che porta con sé meno possibilità di trascorrere del tempo all’aria aperta, sono fonti di stress che incidono sulla mente dei bimbi.

I segnali non sono da sottovalutare, così come riconoscere che non bisogna separare i sintomi fisici da quelli emotivi come due processi diversi (biologico e psicologico), ma sapere che, in realtà i due processi sono altamente interconnessi tra loro. Trovare la serenità e allentare la presa sullo stress è la chiave giusta, ecco come possono intervenire i genitori.

Cosa causa lo stress nei bimbi? Sintomi e segnali

Stati di forte stress possono causare malesseri non solo a livello fisico ma soprattutto a livello mentale e i bambini, in questo, non ne sono immuni. Bisogna distinguere, però, due tipi di stress:

buono (o normale) : si potrebbe manifestare, per esempio, quando il bimbo viene interrogato a scuola oppure prima di un evento sportivo come una partita di calcio. In questi casi si percepiscono sintomi come “le farfalle nello stomaco” o le mani sudate;

: si potrebbe manifestare, per esempio, quando il bimbo viene interrogato a scuola oppure prima di un evento sportivo come una partita di calcio. In questi casi si percepiscono sintomi come “le farfalle nello stomaco” o le mani sudate; cattivo (o negativo): può verificarsi se le sensazioni stressanti continuano a durare nel tempo. Il bimbo potrebbe non sentirsi bene se i genitori litigano, se un membro della famiglia è malato, se ha problemi a scuola o se affronta qualcosa di fastidioso che fa arrabbiare il bimbo ogni giorno. Questo tipo di stress può anche far ammalare il bambino.

Di conseguenza, uno stress negativo se non curato in tempo, comporta dei sintomi psicofisici anche gravi in alcuni bimbi predisposti. I sentimenti che scaturiscono dallo stress sono per il bimbo:

rabbia;

frustrazione;

spavento o paura;

irascibilità e nervosismo;

aggressività;

pianto.

I segnali fisici, invece, saranno:

mal di stomaco;

mal di testa;

difficoltà a dormire di notte;

cattiva digestione.

Stress nei bambini: consigli e attività rilassanti da fare a casa

Per alleviare la tensione ed eliminare lo stress nei bambini, i caragiver possono intervenire attraverso alcuni semplici esercizi da fare in casa in compagnia dei bimbi: