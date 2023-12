Disegnare e colorare, un’attività piena di benefici

Prendere in mano pennarelli, matite, pastelli, è infatti un’attività con tantissimi risvolti positivi, sotto diversi punti di vista: in primis, colorare e disegnare aiuta nello sviluppo delle abilità motorie fini, visto che questi gesti richiedono movimenti precisi delle mani e delle dita. Anche la creatività e l’espressione artistica, ovviamente, sono aiutate dal disegnare e dal colorare, aiutando a sviluppare un senso di stile personale e di originalità.

Colorare richiede concentrazione e attenzione ai dettagli, per non uscire dai bordi (ma alcuni bambini amano farlo, e anche questo è un segno di grande creatività, perciò lasciateli fare!), ed è un’attività che può aiutare a migliorare la focalizzazione e a sviluppare la pazienza.

Disegnare e colorare possono inoltre essere attività rilassanti: molte persone le utilizzano come mezzi per alleviare lo stress e l’ansia, fornendo un modo per distogliere la mente da preoccupazioni quotidiane. In particolar modo nei bambini, poi, colorare può aiutare nello sviluppo delle capacità cognitive, come il riconoscimento di forme e colori, la comprensione delle relazioni spaziali e l’apprendimento delle basi matematiche.

Anche la comunicazione emotiva è un aspetto molto importante di queste attività: disegnare può infatti essere un modo per esprimere emozioni altrimenti difficili da verbalizzare. Questo è particolarmente utile per i bambini, ma può essere benefico per gli adulti anche nel contesto dell’arte terapia.

Nei più piccoli portare a termine un obiettivo specifico, come appunto completare un disegno o una pagina da colorare, può dare un senso di realizzazione e contribuire all’incremento dell’autostima, e il colorare in particolar modo può essere utilizzato come un’attività educativa per insegnare concetti come il riconoscimento di lettere, numeri, forme e colori.

Disegnare e colorare, però, può essere anche un’attività da svolgersi in condivisione con altri membri della famiglia, come fratelli e sorelle, genitori, nonni, oppure con gli amichetti, e può essere quindi un momento rilassante da condividere tutti insieme.

Passare del tempo davanti ai fogli riduce anche quello passato davanti ai dispositivi elettronici, incoraggiando un po’ di pausa dagli schermi e promuovendo un approccio più equilibrato all’intrattenimento.

Tra gli strumenti più adatti per stimolare questa attività nei bambini ci sono gli stencil.

Perché usare gli stencil?

L’uso degli stencil, che sono sagome o modelli perforati realizzati in materiale rigido come carta, plastica o metallo utilizzati come guida per creare disegni o pattern ripetitivi su diverse superfici, da parte dei bambini può offrire diversi benefici nello sviluppo delle loro abilità cognitive, motorie e creative.

Il loro utilizzo richiede ai bambini di affinare le abilità motorie fini, come il controllo della mano e della coordinazione occhio-mano, contribuendo allo sviluppo della grafia e di altre abilità manipolative.

Utilizzare gli stencil richiede concentrazione e attenzione ai dettagli: bambini imparano a seguire il contorno degli stencil e a prestare attenzione alle forme, contribuendo allo sviluppo delle capacità di concentrazione. Ma gli stencil forniscono anche una struttura visiva su cui i bambini possono basare la loro creatività: possono colorare, decorare e personalizzare gli stencil, incoraggiando l’espressione artistica individuale.

Gli stencil sono spesso progettati con forme e contorni distinti: questo aiuta i bambini a riconoscere e imparare le diverse forme geometriche, contribuendo allo sviluppo delle competenze visive e cognitive.

Creare disegni utilizzando gli stencil può aumentare la fiducia dei bambini nelle loro capacità artistiche. Gli stencil forniscono una guida visiva e strutturata che può ridurre l’ansia legata al disegno libero, mentre manipolarli implica un’esperienza tattile che stimola il senso del tatto nei bambini.

Le tipologie di stencil per bambini

Ci sono diverse tipologie di stencil progettati per soddisfare le diverse età e interessi dei bambini, ad esempio gli stencil di lettere e numeri, progettati per insegnare ai bambini l’alfabeto e i numeri attraverso il disegno. Possono essere utilizzati per imparare a scrivere le lettere e i numeri in modo divertente.

Allo stesso modo possono essere usati gli stencil con forme come cerchi, quadrati, triangoli e rettangoli, che aiutano i piccoli a riconoscere e disegnare figure geometriche di base, oppure quelli con gli animali, ottimi per incoraggiare la creatività e l’apprendimento degli animali, o di veicoli, che possono essere utilizzati per creare scenari di gioco immaginativi.

Ci sono stencil tematici basati su personaggi dei cartoni animati, supereroi, principesse o altri soggetti popolari, oppure stencil per la scuola progettati per insegnare concetti scolastici come mappe, forme geometriche avanzate, e altro ancora.

Sempre con scopi didattici, gli stencil possono anche essere utilizzati per illustrare eventi storici, personaggi famosi e scenari storici. Infine, ci sono stencil magnetici o luminosi che rendono il processo di disegno ancora più interessante.

5 stencil per bambini da acquistare online

Vediamo ora alcuni degli stencil che si possono trovare su Amazon.

1. 20 Pezzi Stencil di Animali Marini

20 Pezzi Stencil di Animali Marini Questi stencil sono realizzati in materiale PET, morbido e resistente, non facile da rompere, con bordi lisci, leggero e lavabile, in modo da poterlo utilizzare per lungo tempo, è molto pratico e facile da usare. 14 € su Amazon Pro Materiale di alta qualità

Lavabili Contro Nessuno

2. Qpout 20 stencil di disegno a colori per bambini

Qpout 20 stencil di disegno a colori per bambini Sono più di 300 stencil a tema animali, dinosauri, natura, da usare e pulire facilmente perché realizzati in plastica dura. 12 € su Amazon Pro Più di 300 motivi con lettere, animali, dinosauri

Possono essere puliti se si sporcano Contro Nessuno

3. 12 Pezzi Stencil

12 Pezzi Stencil Questi stencil sono coloratissimi e rendono subito allegra la stanza del bambino; sono facilissimi da applicare e realizzati con materiale di qualità e atossico. 13 € su Amazon Pro Realizzati in materiale PET di alta qualità

Resistenti e lavabili Contro Nessuno

4. Mimtom Stencil per Bambini | Set da Disegno per Bambini

Mimtom Stencil per Bambini | Set da Disegno per Bambini Ideale come regalo da fare per i bambini dai 4 anni in poi, il kit da disegno Mimtom è comodo anche da portare in viaggio, utile per sviluppare capacità creative e abilità cognitive. 37 € su Amazon Pro Età consigliata: +4

14 stencil grandi, 15 matite colorate / pastelli atossici resistenti, 1 album da disegno con 20 fogli, temperamatite sicuro per bambini con serbatoio porta trucioli, più un matita a mine con gomma a spirale e tappo in plastica

Più di 370 formine fantasiose per favorire lo sviluppo artistico Contro Nessuno

5. Quercetti – Stencils Design Farm, kit da disegno per bambini