I pennarelli lavabili per bambini sono la giusta soluzione per far divertire i più piccoli permettendo loro di esprimere la creatività nel disegno, risparmiando pareti, mobili e divani.

Proprio per evitare questo prevedibile rischio e lasciar divertire i bimbi con i colori, un’ottima soluzione è rappresentata dai pennarelli lavabili.

Perché acquistare dei pennarelli lavabili per bambini?

Acquistare dei pennarelli lavabili per bambini presenta diversi vantaggi; in primo luogo questo tipo di pennarello consente ai bambini di esprimere la loro creatività senza il rischio di macchiare permanentemente abiti o superfici. Poiché l’inchiostro può essere facilmente rimosso con acqua e sapone, la pulizia diventa molto più semplice e veloce.

Questi pennarelli sono inoltre sicuri per i più piccoli, perché progettati per essere non tossici. Rispetto ai pennarelli permanenti o indelebili, quelli lavabili possono durare più a lungo in quanto possono essere riutilizzati molte volte, poiché è possibile lavare l’inchiostro dalle punte dei pennarelli quando si asciugano.

Alcuni pennarelli lavabili sono progettati per essere più ecologici, con inchiostri a base d’acqua e confezioni riciclabili, riducendo così l’impatto ambientale rispetto ai pennarelli tradizionali.

In sintesi, l’acquisto di pennarelli lavabili per bambini è una scelta pratica, sicura ed ecologica, che favorisce la creatività e semplifica la vita quotidiana sia per i genitori che per i bambini.

Benefici e vantaggi per i bambini

L’uso dei pennarelli lavabili, oltre a far tirare un sospiro di sollievo ai genitori che non vedranno più mobili o divani irrimediabilmente macchiati, offre numerosi benefici e vantaggi anche per i bambini: in primis, il loro utilizzo per disegnare e colorare aiuta i bambini a sviluppare le loro abilità motorie fini, come il controllo della mano e la precisione nei movimenti. Questo è particolarmente importante nei primi anni di vita, quando i bambini stanno ancora imparando a coordinare i loro movimenti.

I pennarelli lavabili permettono ai bambini di esprimere liberamente la loro creatività attraverso il disegno e il colore; questo stimola la loro immaginazione e li aiuta a sviluppare un senso di orgoglio e soddisfazione nel creare opere d’arte uniche.

Colorare e disegnare con i pennarelli lavabili può essere un’attività educativa per i bambini in età prescolare. Possono imparare in questo modo i nomi dei colori, sviluppare il concetto di forma e dimensione, e persino praticare abilità linguistiche descrivendo i loro disegni.

Quando i bambini completano un disegno o una colorazione, possono provare un senso di realizzazione e soddisfazione personale, e ciò contribuisce alla loro autostima e al loro benessere emotivo.

Colorare insieme ad altri bambini può incoraggiare la cooperazione e l’interazione sociale. Possono condividere i loro materiali artistici, discutere delle loro creazioni e imparare a lavorare insieme su progetti artistici comuni.

In conclusione, l’uso dei pennarelli lavabili offre una serie di vantaggi significativi per lo sviluppo e il benessere dei bambini, incoraggiando la creatività, l’apprendimento e la sicurezza durante il gioco e le attività artistiche.

Come e dove usare i pennarelli lavabili

La cosa bella dei pennarelli lavabili è che possono essere utilizzati in vari modi e in diversi luoghi, offrendo molteplici opportunità per l’espressione creativa e il divertimento dei bambini, senza sporcare. I bambini li possono usare per disegnare e colorare su fogli di carta o blocchi da disegno, oppure su mobili lavabili, come tavoli o scrivanie, sulle piastrelle della doccia o della vasca da bagno, visto che l’acqua li rimuoverà facilmente.

Ma possono essere usati anche in viaggio, utilizzando magari dei tappetini per disegno, appositamente progettati e perfetti per i viaggi in auto o in aereo. Anche alcuni libro sono progettati con pagine che possono essere lavate e riutilizzate, offrendo un’opzione ideale per i viaggi.

Molti ristoranti per famiglie forniscono tovagliette di carta per bambini e alcuni permettono anche di disegnare sui tavoli con i pennarelli lavabili.

Infine, i pennarelli lavabili possono ovviamente essere usati anche a scuola, durante le lezioni d’arte o durante il tempo libero per incoraggiare la creatività dei bambini, e in qualunque altra attività didattica.

3 set di pennarelli lavabili per bambini da acquistare online

Vediamo alcuni dei migliori set di pennarelli lavabili disponibili su Amazon.

1. Bluey Colori per Bambini, Pennarelli Lavabili

Bluey Colori per Bambini, Pennarelli Lavabili Quelli di Bluey sono pennarelli con punta media e tappo a scatto. I colori hanno una fibra ultraresistente e 48 colori assortiti brillanti e vivaci. Sono realizzati con materiali atossici e sicuri. 21 € su Amazon Pro Materiali atossici e sicuri

Fibra ultraresistente Contro Nessuno

2. ARTOYS Pennarelli Doppia Punta Lavabili

ARTOYS Pennarelli Doppia Punta Lavabili ARTOYS propone dei pennarelli a doppia punta con 48 colori ricchi, colori brillanti; ogni pennarello ad acquerello viene fornito con una punta fine (0,4 mm) e punta a pennello (1-2 mm). I pennarelli a doppia spazzola sono realizzati con inchiostro a base d'acqua, privo di acidi, inodore e sicure. L'inchiostro scorre bene, scrivere e colorare senza intoppi, ad asciugatura rapida, senza sbavature, sicuro per bambini e adulti. 19 € su Amazon Pro Doppia punta

Inchiostro a base d'acqua Contro Nessuno

3. CRAYOLA – Super Tips, Pennarelli Lavabili Punta Media