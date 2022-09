Giochi da giardino per bambini e quanto è importante tenerli all'aria aperta

Giocare all’aria aperta, infatti, apporta numerosi benefici per la loro salute e il loro sistema immunitario, senza tralasciare il fatto che, soprattutto nel caso dei parchi pubblici, le ore trascorse all’esterno possono anche aiutarli a socializzare con altri bambini e a fare gruppo.

Perché giocare all’aria aperta fa bene ai bambini

I nostri bambini passano diverse ore della loro giornata al chiuso, soprattutto quando iniziano le scuole; trascorrere del tempo in ambienti chiusi favorisce però l’insorgere di patologie virali come raffreddori, gastroenteriti e malattie infettive in generale, a cause dello scarso riciclo dell’aria; l’aria fresca, al contrario, pulisce i polmoni, liberandoli da impurità come polveri sottili – per chi vive in città -, senza considerare che il gioco all’aria aperta aiuta a sviluppare le competenze motorie, rinforza i muscoli e le ossa e aiuta a bruciare una maggiore quantità di calorie.

Giocare al sole è inoltre un ottimo modo per immagazzinare in maniera naturale vitamina D, così da rinforzare anche il sistema immunitario.

Diversi studi hanno inoltre dimostrato, e questo non è un aspetto secondario, che i bambini che giocano all’aperto tendono a essere più felici, meno ansiosi rispetto a quelli che, invece, passano molto tempo davanti ai videogiochi o comunque in casa.

News Bambino (1-6 anni) Quanto gli schermi influenzano il sonno dei tuoi figli. Lo studio Guardare la TV, giocare ai videogiochi, con lo smartphone o col computer prima di andare a letto può essere dannoso. Lo hanno sottolineato le paro...

Lo stare in mezzo al verde rinforza la fiducia del bambino, ne promuove la creatività e la fantasia, favorisce la stimolazione dei sensi aumentandone le capacità cognitive.

Se i genitori sono preoccupati all’idea di far giocare i bimbi all’aperto anche in inverno, sappiate che invece è importante lasciarli all’aria aperta in ogni stagione: se non esistono condizioni legate a particolari situazioni di salute, individuate ovviamente dal pediatra, non esistono controindicazioni allo stare all’aperto anche durante la stagione invernale, naturalmente con alcuni accorgimenti.

A dispetto di quanto molti pensano, infatti, non è il freddo il responsabile dei malanni di stagione dei bambini, quanto lo stare a lungo in luoghi affollati – come asili o scuole – in cui le temperature interne sono eccessivamente alte e non esiste un adeguato ricambio di aria.

Per far stare fuori i piccoli in inverno sarà sufficiente coprirli con un abbigliamento adeguato, ovvero con sciarpe, berretti e guanti, vestendoli “a cipolla”, ovvero a strati, così da alleggerirli qualora la temperatura dovesse salire.

Anche in estate, tuttavia, occorre prestare attenzione ad alcune cose: in primis, all’eccessiva esposizione alla luce solare. In questo caso, è importante evitare gli orari in cui il sole è particolarmente caldo – generalmente dalle 11 alle 16 – e assicurarsi che il bambino assuma la giusta quantità di liquidi. È inoltre importante proteggere la sua pelle con la protezione solare, anche quando non siete al mare, e fargli indossare abiti leggeri e un cappello.

Come detto, si può non rinunciare all’aria aperta anche se si vive in città: in questo caso possiamo optare per aree dove sono presenti molti alberi e il più lontano possibile dalle zone trafficate. Ci sono inoltre orti e fattorie didattiche da far visitare ai più piccoli, dove possono divertirsi imparando qualcosa su animali e natura.

Bambino (1-6 anni) A contatto con la natura con l'orto didattico a misura di bambini L'orto didattico permette ai bambini di stare a contatto con la natura. Ecco perché è amato e ricco di benefici: vediamo come realizzarlo.

Anche rispetto alla scelta della scuola, è importante compierla osservando con attenzione la presenza di aree verdi esterni.

Chi invece ha una casa con giardino può dotarsi di giochi pensati apposta per l’esterno, per far divertire i bambini durante le ore libere.

I migliori 6 giochi da giardino per bambini da acquistare online

Ecco alcuni spunti per trovare giochi da giardino perfetti per i bambini, tutti acquistabili su Amazon.

1. MAMOI altalena per bambini in legno

MAMOI Altalena per Bambini in Legno 3 in 1 Il divertimento non è mai stato così sicuro con l'altalena MAMOI interamente realizzata in legno è ideale per il bebè e per la serenità di mamma e papà per trascorrere momenti di assoluto relax e felicità. 51 € su Amazon Pro Ideale per bambini dagli 8 mesi sino ai 10 anni

Cintura di sicurezza

Seggiolino regolabile in base all'altezza del bimbo

Realizzata in legno naturale di alta qualità

Cuscini e imbottitura in cotone naturale ipoallergenico

Progettato per trasportare un peso fino a 25 kg

Solo per spazi esterni Contro L'esposizione dell'altalena a basse temperature e la pioggia ne pregiudica la durata nel tempo

Non adatta in casa

2. Jupiduu, scivolo per bambini

Jupiduu, scivolo per bambini in legno Un ottimo gioco da interno e di design in legno bianco da usare a partire dai 18 mesi fino ai 4 anni. 249 € su Amazon Pro Scivolo dal design molto semplice e bello

Facile da montare Contro Bisogna prestare attenzione perché si scheggia subito ed è meno colorato di quelli di plastica

3. Smoby casetta per bambini

Smoby - Casetta Amica per Bambini età + 3 anni Giocare in assoluta libertà e con estrema sicurezza: la Casetta Amica - Smoby è lo spazio ideale dove i bambini possono esprimere tutta la loro creatività. 319 € su Amazon 409 € risparmi 90 € Pro Adatta dopo i 3 anni

Include tavolo da pic nic, porta segreta sul retro e persiane apribili a 360°

Campanello elettronico incluso

Facile nel montaggio

Trattamento anti UV per garantire un colore sempre luminoso

Adatta per esterni ed interni Contro

4. Sabbiera Outsunny

Outsunny Sabbiera per Bambini in Legno con Tettuccio Regolabile La sabbiera di Outsunny ha un pratico tettuccio regolabile in altezza e un fondo in tessuto non tessuto che assicura la ventilazione e la regolazione del livello della sabbia. 115 € su Amazon Pro Tettuccio regolabile in altezza

Fondo aperto dotato di un telo in tessuto non tessuto, che assicura la ventilazione e la regolazione del livello della sabbia. Contro Nessuno

5. Paochocky Tappetino Gioco d’Acqua per Bambini

Paochocky Tappetino Gioco d'Acqua per Bambini Il tappetino Paochocky non solo è divertente e adatto alle giornate d'estate, ma è anche educativo: fra uno schizzo e l'altro, infatti, i bambini possono imparare l'alfabeto. 14 € su Amazon 25 € risparmi 11 € Pro È anche educativa

Semplice da utilizzare Contro Nessuno

6.CZON SPORTS trampolino