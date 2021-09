Mettere in ordine non è solo un modo per vivere serenamente in casa ma anche una tecnica che aiuta i bambini a crescere in autonomia. Ecco come fare decluttering nella cameretta dei figli.

Ci troviamo in un’epoca storica dove fuori dalle mura domestiche sembra regnare il caos e in casa si fa di tutto affinché, invece, sia tutto in ordine: fare decluttering, in gergo – riordinare, ridimensionare, vivere con meno – sembra essere diventata la parola d’ordine tra le famiglie, specie quando in casa sta per arrivare un bebè o se ne ha già uno (o più di uno) a seguito.

Ma come fare il decluttering nella stanza e tra i giochi dei bambini? E perché è così importante farlo?

Come fare decluttering nella stanza e tra i giochi coinvolgendo i bambini

La convivenza in casa con un bambino (e i suoi tantissimi giochi) non è mai facile per i genitori. Mettere in ordine oggetti, pupazzi e giochi vari, sparsi ovunque, diventa un secondo lavoro. Allora, prima che la bomba scoppi non solo in casa ma anche in famiglia, la soluzione è il decluttering.

Questa tecnica di riordino minimalista apporta notevoli benefici a livello mentale dei genitori, rilassa il sistema nervoso e distende i pensieri. Ma il decluttering è benefico non solo per gli adulti, anche i bambini che, attraverso il decluttering, riusciranno a giocare meglio e a sviluppare un senso del dovere e dell’organizzazione spazio-temporale che servirà loro nella vita adulta.

Ecco gli step da seguire in casa per riuscire a fare decluttering con i propri figli.

Distribuite i compiti in base all’età dei bambini . Se si ha più di un figlio oppure si è in attesa di un secondo figlio, l’idea è quella di organizzare in base all’età dei figli i compiti da assegnare: quindi, il bimbo più grande potrà occuparsi di selezionare e riordinare i giochi più grandi e pesanti e pulire la propria libreria, mentre il più piccolino potrà per esempio riporre i propri giocattoli (peluche e macchinine) in una scatola di plastica dedicata solo a lui.

. Se si ha più di un figlio oppure si è in attesa di un secondo figlio, l’idea è quella di organizzare in base all’età dei figli i compiti da assegnare: quindi, il bimbo più grande potrà occuparsi di selezionare e riordinare i giochi più grandi e pesanti e pulire la propria libreria, mentre il più piccolino potrà per esempio riporre i propri giocattoli (peluche e macchinine) in una scatola di plastica dedicata solo a lui. Selezionate insieme quali giochi tenere e quali buttare . Coinvolgere i bimbi in questa scelta è davvero importante per loro perché così facendo non vivranno il distacco dai giochi con negatività. Inoltre, lasciando gestire loro cosa tenere e cosa buttare, i genitori potranno capire quali oggetti sono davvero importanti agli occhi dei propri figli e quali, invece, no.

. Coinvolgere i bimbi in questa scelta è davvero importante per loro perché così facendo non vivranno il distacco dai giochi con negatività. Inoltre, lasciando gestire loro cosa tenere e cosa buttare, i genitori potranno capire quali oggetti sono davvero importanti agli occhi dei propri figli e quali, invece, no. Concedete dei compromessi ai bambini tenendo, comunque, sempre presente la regola ferrea del decluttering, “one in two out”: ovvero, se il piccolo non vuole assolutamente sbarazzarsi di un giocattolo in particolare fategli scegliere altri due oggetti da dare via.

ai bambini tenendo, comunque, sempre presente la regola ferrea del decluttering, “one in two out”: ovvero, se il piccolo non vuole assolutamente sbarazzarsi di un giocattolo in particolare fategli scegliere altri due oggetti da dare via. Separate in due scatole gli oggetti da buttare da quelli che possono regalare o vendere. Fare capire ai bambini che molti dei giocattoli che non hanno mai utilizzato possono essere regalati ad altri bambini è una lezione di vita importante per loro. Fondamentale per sviluppare l’empatia e la condivisione nei più piccoli. Una volta spiegate le motivazioni, i bambini saranno in grado di separarsi da molte più cose di quanto ci si aspettasse.

Come coinvolgere i bambini sulla sorte dei giochi

Una volta scelti i giochi da tenere e quelli da donare, organizzato il tutto in scatole classificate e posizionate sotto il letto o impilate tra gli scaffali della cameretta dei bambini, è giunto il momento di spiegare loro che fine faranno i giocattoli e i libri che lasceranno casa.

Coinvolgere i piccoli di casa nella sorte dei loro giochi è importante per la loro crescita. Ecco che il decluttering non termina in casa: portarli con voi quando andrete a consegnare i giocattoli ai nuovi proprietari sarà una mossa vincente che aiuterà i bambini a tranquillizzarsi sulla sorte dei loro vecchi giochi.