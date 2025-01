Cameretta per neonato in legno bianco Calvi, Kadolis

Come deve essere la cameretta del neonato? Cosa fare per renderla sicura, bella e accogliente? Ecco tutto quello che c'è da sapere.

Le prime cause di incidenti domestici sono: cadute, ferite da taglio e urti. Questi i dati riportati da Area Pediatrica (la rivista ufficiale della Società Italiana di Pediatria) che mostrano l’importanza di mettere in sicurezza la casa e renderla a misura di bambino. In modo particolare vogliamo occuparci della cameretta del neonato essendo questo uno degli ambienti nel quale il bambino trascorre, tra riposo e gioco, la maggior parte del suo tempo in casa.

Come progettare la cameretta perfetta per il neonato

Ogni casa ha le sue peculiarità. Sia in termini di dimensioni che di arredamento e di sviluppo degli spazi. Non esiste, quindi, una cameretta del neonato ideale da realizzare. Esistono però una serie di indicazioni utili intorno alle quali progettare una. Il portale HealthyChildren, la risorsa gestita dall’American Academy of Pediatrics (AAP), suggerisce di prestare attenzione in modo particolare a:

culla

prese elettriche e cavi

mobili

giocattoli

illuminazione

angoli

pavimenti

Per la culla il consiglio è quello di utilizzarne una conforme agli standard di sicurezza più recenti, evitando di recuperare quelle troppo datate. Parallelamente è importante scegliere un materasso delle misure precise così che non ci siano spazi rispetto ai bordi della culla. La culla deve essere posizionata lontano dalle finestre e da qualsiasi oggetto (come le corde delle tende o le tende stesse) con cui il neonato potrebbe entrare in contatto. Vanno rimosse anche le coperte, i cuscini, i paraurti imbottiti e i giocattoli in modo da scongiurare il rischio di soffocamento.

Per quel che riguarda le prese elettriche è preferibile che siano coperte e che non ci siano cavi elettrici visibili. Grande attenzione va posta anche ai cavi di baby monitor, lampade o altri dispositivi elettrici con i quali il neonato potrebbe, entrandovi a contatto, farsi del male.

I mobili della cameretta del neonato devono essere stabili e, laddove necessario (come per armadi, librerie e scaffali), fissati alla parete per evitare che si ribaltino. Tra i grandi protagonisti della cameretta dei bambini ci sono, ovviamente, i giocattoli ma anche questi possono rappresentare un pericolo. Vanno evitati gli oggetti piccoli e i giocattoli con parti rimovibili che potrebbero essere ingeriti dal neonato.

Grande attenzione nella progettazione della cameretta del neonato va poi posta all’illuminazione. Il consiglio è di preferire più punti luce così da rispondere alle diverse esigenze: una luce omogenea e chiara per garantire la migliore visibilità durante il giorno e una luce soffusa per non disturbare il sonno del bambino.

Uno dei principali pericoli per i bambini, specialmente quando iniziano a camminare, sono gli angoli e gli spigoli dei mobili. È necessario acquistare dei paraspigoli per prevenire urti e possibili traumi e lesioni. Si rivela molto utile anche l’utilizzo di tappeti antiscivolo da posizionare nello spazio della cameretta dove il bambino gioco così che possa muoversi in sicurezza senza correre il rischio di scivolare o, in caso di caduta, avere una superficie morbida che attutisca il colpo.

In generale è consigliato organizzarsi per tempo nella sistemazione della cameretta del bambino, mantenendo la stanza in ordine, evitando di accumulare oggetti inutili e preferire materiali e rivestimenti naturali e privi di sostanze tossiche (legno, vernici a base d’acqua, cotone, lino o lana).

I must-have per una cameretta sicura e pratica

Nel progettare la stanza dei bambini è importante, al netto dei metri quadri a disposizione, prevedere il più possibile uno spazio libero dedicato al gioco nel quale muoversi in sicurezza senza ostacoli o pericoli di vario tipo. Esistono tuttavia degli oggetti, dei mobili e dei complementi d’arredo irrinunciabili. Tra questi ricordiamo la culla (o il lettino), il fasciatoio, l’armadio (o cassettiera), le ceste per giochi e giocattoli e il mobile per i libri. Gli accessori indispensabili sono sicuramente il baby-monitor e la lampada per la luce notturna.

Non necessariamente tutto deve rientrare all’interno della cameretta. L’armadio, così come il fasciatoio, possono per esempio stare in corridoio o prevedere soluzioni diverse a seconda dello spazio che si ha a disposizione.

6 stili da utilizzare per la camera da letto

La scelta dello stile della cameretta dei bambini dipende da diversi fattori, principalmente dallo stile generale della casa, dai propri gusti e preferenze e dal tipo di stanza che si reputa migliore per i propri bambini.

1-Neutro e rilassante

È uno stile basato su colori neutri come il grigio chiaro e il bianco nel quale sono previsti, specialmente tramite accessori e giocattoli, dei piccoli tocchi di colore. Tra i materiali di riferimento ci sono il cotone, la lana e il legno che contribuiscono a creare un ambiente sereno per il bambino.

2-Naturale e giocoso

In questo caso troviamo uno stile ispirato alla natura nel quale si possono utilizzare decorazioni con piante, foglie e animali. È uno stile nel quale domina soprattutto il verde in tutte le sue tonalità con tappeti e lampade dalle forme insolite che rendono la cameretta animata, divertente e stimolante per il bambino.

3-Chabby Chic

È da anni uno degli stili di arredamento più in voga che molti genitori vogliono estendere anche alla cameretta dei bambini. Qui si utilizzano soprattutto colori neutri che donano alla stanza un’atmosfera rilassante. Le decorazioni più adatte sono il patchwork, le righe e i pois valorizzati dall’uso di tanti elementi decorativi che arricchiscono la stanza rendendola unica e originale.

4-Moderno e minimal

Anche in questo caso si tende a preferire colori neutri con linee pulite e un design essenziale. I mobili vengono scelti più per la loro funzionalità che per l’estetica così che si possano adattare perfettamente alle esigenze dei più piccoli.

5-Classico ed elegante

In questo stile ci si orienta verso gli arredi tradizionali con colori predominanti come il bianco, il rosa e il crema ai quali si aggiungono elementi di colore pastello. I mobili sono solitamente in legno così da ottenere uno stile sofisticato e senza tempo.

6-Lo stile montessoriano

Nello stile montessoriano si tende a prestare maggiore attenzione ai mobili e ai complementi d’arredo che siano non solo sicuri ma anche accessibili per i bambini. L’idea, infatti, è quella di coinvolgerli nelle varie attività. Il letto, per esempio, è senza piedi così che il bambino possa salire e scendere autonomamente, mentre le librerie sono frontali per consentirgli di prendere i libri così come le cassettiere e i contenitori dei giocattoli sono aperti e facilmente raggiungibili dal bambino.

Errori comuni nella preparazione della cameretta

Dopo aver visto cosa è utile fare in vista dell’arrivo di un neonato, è importante anche prestare attenzione a una serie di errori che spesso i genitori commettono nel preparare la cameretta dei figli. Il primo aspetto è legato all’ordine. È importante, infatti, che il pavimento della cameretta non diventi un percorso a ostacoli nel quale diventa difficile muoversi. Ne va della sicurezza del bambino (ma anche dei genitori), oltre che una forma di educazione per i più piccoli e un modo per far loro apprezzare i diversi giochi a disposizione.

Molto spesso non si presta l’adeguata cura alla scelta dei colori delle pareti e al tipo di illuminazione della stanza. Usare colori troppo vivaci potrebbe appesantire la stanza e renderla poco piacevole, così come l’uso di luci troppo forti o fredde o posizionate solamente al centro della stanza, rischiano di rendere quello spazio poco vivibile.

La sicurezza della cameretta non è l’unico obiettivo da perseguire: è importante anche dare spazio alla creatività e alla personalizzazione rendendo la stanza non uno spazio anonimo, ma un luogo vissuto dal bambino nel quale possa crescere serenamente