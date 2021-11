Cassapanca per bambini, per una cameretta sempre in ordine

La cassapanca per bambini è un must dell'arredo per camerette perché aiuta a mantenere in ordine la stanza e funge da angolo gioco o lettura per bambini. Scopriamo i differenti modelli e come sceglierla in base alle necessità.

Ma come si sceglie la cassapanca per bambini? E quante tipologie sono disponibili sul mercato? Da quelle in legno classiche a quelle più divertenti dalle fantasie simpatiche e colorare, scopriamo quale acquistare in base alle necessità di uso, spazio e stile.

Cassapanca per bambini: come usarla?

Dal design più originale a quella più classica, la cassapanca per bambini ha diverse funzioni pratiche. Innanzitutto, il suo uso è finalizzato a mantenere gli ambienti domestici in ordine e, in modo particolare, consente di riporre correttamente i giocattoli dei bambini in cameretta. Si può collocare anche negli spazi esterni della casa, in giardino o sul terrazzo.

Lo scopo d’uso di una cassapanca è quello di riporre al suo interno i giocattoli e tutto ciò che serve al bimbo e, al tempo stesso, di avere tutto a portata di mano quando serve senza lasciare peluche, macchinine, libri e bambole sparsi in giro per la casa.

Insegnare ai bimbi che, una volta terminati i giochi, devono riporre tutto all’interno della cassapanca, sviluppa in loro il senso naturale dell’ordine e senso di responsabilità.

Consigliati da noi L'importanza dei giochi sensoriali per bambini stimolati e impegnati Giocare è una cosa seria e le attività sensoriali aiuteranno il bambino nell'esplorazione del mondo che lo circonda con affidabilità, curiosità...

Le tipologie di cassapanca per bambini

Le diverse tipologie di cassapanca per bambini hanno tutte in comune tre caratteristiche:

capienza per contenere molti giochi; robustezza per resistere ai giochi dei bambini; design da scegliere in armonia con l’arredamento di una camera.

Sul mercato esistono diversi modelli di bauli portagiochi pensati per i più piccoli:

cassapanca in legno : sono quelle più acquistate e usate in casa. Dalle dimensioni variabili, presentano un’apertura adatta ai più piccoli;

: sono quelle più acquistate e usate in casa. Dalle dimensioni variabili, presentano un’apertura adatta ai più piccoli; cassapanca con seduta imbottita : ha una doppia funzione, non solo infatti è adatta per riporre i giocattoli, ma funge anche da sedia o panca grazie alla presenza del rivestimento imbottito dove il bimbo può comodamente sedere per giocare;

: ha una doppia funzione, non solo infatti è adatta per riporre i giocattoli, ma funge anche da sedia o panca grazie alla presenza del rivestimento imbottito dove il bimbo può comodamente sedere per giocare; cassapanca in plastica rigida : si può collocare in casa ma soprattutto negli ambienti esterni perché è resistente alle intemperie;

: si può collocare in casa ma soprattutto negli ambienti esterni perché è resistente alle intemperie; contenitore in stoffa a forma di camion o macchine: dal materiale morbido, solitamente in stoffa, ha una struttura che ricorda una macchina o un camion, molto colorato e divertente da usare per i bambini.

Cassapanca bambini: consigli per gli acquisti

Cassapanca per bambini - Balena La cassapanca del marchio 3 Sprouts è perfetta per tenere in ordine ogni cameretta, grazie ai lati rinforzati il baule rimarrà in piedi anche quando vuoto e il coperchio terrà i giochi nascosti quando pieno. 37 € su Amazon 43 € risparmi 6 € Pro Materiali: 100% poliestere e cartone pressato

Il coperchio presenta un labbro e una linguetta che è facile da aprire e chiudere per i bambini

Dimensioni: 61 x 38.1 x 36.8 cm

Disponibile anche con figure di altri animali Contro Nessuno

Cassapanca Portagiochi in Legno Blu e Bianco per Bambini La cameretta è sempre in disordine? Rimetterla in ordine è un gioco da ragazzi con questa cassapanca portagiochi HOMCOM in Legno. 62 € su Amazon Pro Dimensioni: 55 x 34 x 35.5 cm

Materiale: Legno MDF

Apertura con sistema a gas per evitare la chiusura improvvisa del coperchio

Età consigliata: dai 3 agli 8 anni Contro Nessuno

Leomark, Contenitore portagiochi XL Un simpatico baule con divertenti e coloratissimi animali, capiente e pratico con bordo in stile cassapanca. 69 € su Amazon Pro Capiente e spazioso anche se non eccessivamente grande

Figure simpatiche e colori brillanti Contro Le istruzioni di montaggio non sono chiarissime

homcom, Baule Contenitore Portagiochi per Bambini In legno Una bella cassapanca in legno intagliato con stella e pratico ritaglio per alzare il coperchio dotato di cerniere di sicurezza, in grado di evitare danni in caso di chiusure accidentali. Compra su Amazon Pro Panca molto spaziosa

Estremamente sicura per i bambini

Solida e facile da montare Contro Nessuno