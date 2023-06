Costumi da bagno premaman: intero, bikini e tankini, come scegliere quello giusto

Come scegliere il giusto costume da bagno premaman? Ecco una guida semplice per consigliarvi il modello più adatto alle vostre esigenze.

Ma se la gravidanza procede bene, non ci sono particolari problemi e il vostro stato fisico ve lo consente, qualche ora di mare o in piscina può sicuramente far bene, quantomeno per trovare un po’ di refrigerio. Basta indossare il costume e il gioco è fatto… Già, ma come scegliere il costume da bagno premaman giusto per noi?

Costumi da bagno premaman: le tipologie

Partiamo prima di tutto dalle tipologie che si trovano in commercio; i costumi da bagno premaman sono generalmente disponibili in tre modelli: intero, bikini e tankini.

Il modello che va per la maggiore tra i costumi da bagno per donne in gravidanza è quello intero. La tipologia è molto simile alle proposte classiche, ma presenta delle arricciature sui lati della pancia, che permettono al tessuto di aderire e modellarsi sulle dolci forme. Inoltre, è sempre preferibile optare per un costume intero con coppe, così da sostenere il seno.

Il bikini per donne incinte varia in particolar modo nella parte inferiore. Difatti lo slip si presenta spesso a vita alta e con fascia che contiene e sostiene il pancione; il tankini, infine, rappresenta il giusto compromesso tra intero e bikini, perché costituito da un top tipo canotta e uno slip a vita bassa.

Come scegliere un costume da bagno in gravidanza?

Veniamo ora alla domanda più importante: come scegliere il costume da bagno premaman giusto per noi? Molto dipende, ovviamente, dai nostri gusti personali, ma alcune donne potrebbero decidere di acquistare il costume per il mare o la piscina anche in base allo stato del pancione e a seconda, quindi, del mese in cui si trovano.

1. Acquistare il costume premaman in base al mese di gravidanza

Una volta trovato il modello che più fa al caso vostro, occorre scegliere la taglia, tenendo appunto in considerazione che il corpo, anche nei mesi estivi, subirà delle modifiche, e che la pancia potrebbe crescere.

Generalmente per scegliere la taglia giusta non occorre far altro che comprare il costume della taglia che si portava nel periodo pre-gravidanza: i costumi premaman sono infatti realizzati in modo proporzionato, partendo appunto dalla taglia iniziale della donna.

Di conseguenza, se l’aumento del vostro peso in gravidanza è stato proporzionato e costante, è possibile che la taglia premaman corrispondente sia proprio quella che fa al caso vostro.

Ci sono però future mamme in attesa che preferiscono acquistare una taglia in più rispetto a quella che portano di solito, in modo da avere a disposizione una vestibilità più comoda, che non rischi di comprimere troppo seno e soprattutto pancia.

In generale, si consiglia di consultare la guida alle taglie, che possono rivelarsi uno strumento importantissimo e molto prezioso per riuscire a orientarsi nella scelta del costume premaman, soprattutto se si decide di acquistarlo online. È inoltre importante prendere le misure del proprio corpo – seno, pancia e fianchi – per fare una scelta che sia assolutamente perfetta.

2. Scegliere il costume premaman in base a tessuti e materiali

Ci sono poi donne che invece preferiscono scegliere il costume da bagno premaman in base ai modelli e ai tessuti disponibili; in linea generale, ciò che è davvero importante è preferire qualcosa con cui ci si sente a proprio agio. Questa sensazione di benessere è spesso da alcuni fattori, innanzitutto in materiali, che devono essere morbidi e foderati.

Altro punto che si deve tenere in considerazione è quello del seno, che deve essere sostenuto, proprio come la pancia, con un reggiseno con ferretto. Dunque per scegliere il costume premaman corretto, vi suggeriamo di prenderne uno con le coppe.

I costumi da bagno premaman estate 2023

Al netto delle indicazioni date finora, e tendendo presente che ogni donna deve scegliere il costume da bagno che ritiene risponda meglio alle proprie esigenze, quali sono i trend in fatto di costumi premaman di questa estate 2023?

La moda, per quanto riguarda i costumi interi, dice tinta unita, con costumi in cui spicchino elementi come volants, rouches, balze e plissettature bon ton, sia nel classico scollo a V o nella versione a fascia. Per quanto riguarda le fantasie, invece, via libera ai motivi floreali o alle righe, vere protagoniste della stagione.

I bikini, invece, hanno bretelle e slip con comodi laccetti regolabili, per evitare di sentirsi costrette; per ciò che riguarda i colori, si punta sui toni del rosso o sul bly navy; i tankini, infine, prevedono il top con scollo all’americana e slip a contrasto, per focalizzare l’attenzione sulla parte alta del nostro corpo. Ci soni poi le varianti con canotta a fascia e bretelle rimovibili, da indossare anche strapless, o i modelli con top svasato a trapezio, per seguire la crescita quotidiana del pancione.

5 costumi premaman da acquistare online

1. Tofern Costume da Bagno Premaman Intero

Tofern Costume da Bagno Premaman Intero Il costume da bagno intero Tofern è in tessuto di nylon premium, altamente elastico, confortevole, traspirante, leggero e morbido, e ha bretelle regolabili per non segnare sulle spalle e abbracciare il seno in maniera confortevole.

Bretelle posteriori regolabili Contro Nessuno

2. Summer Mae Tankini Premaman

Summer Mae Tankini Premaman Il tankini di Summer Mae è realizzato con i migliori materiali, è molto elastico e si asciuga rapidamente. Gli slip hanno l'elastico in vita, che contiene perfettamente la pancia. Le coppe rimovibili del costume da bagno offrono un ottimo supporto e i lati pieghettati segnano il punto vita.

Asciugatura rapida Contro Nessuno

3. Bikini da donna premaman

Bikini da donna premaman Questo bikini è dotato di coppe per sostenere e sollevare il seno e di uno slip a vita molto alta per abbracciare perfettamente il pancione che cresce. Disponibile in vari colori.

Con coppe Contro Nessuno

4. Tofern Costume da Bagno Premaman Bikini

Tofern Costume da Bagno Premaman Bikini Tinta unita nel reggiseno e tante fantasie dal sapore vintage nello slip a vita altissima che sostiene e abbraccia perfettamente il pancione, il bikini Tofern ha un comodo push up per il seno ed è esteticamente molto bello.

Sostiene perfettamente Contro Nessuno

5. Topgrowth Tankini Premaman