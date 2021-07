Costumi contenitivi per neonati, i modelli per il mare e la piscina

Partire per le vacanze estive e divertirsi in acqua non è mai stato così semplice con i costumi contenitivi per neonati. Una guida all'acquisto con i migliori 5 modelli disponibili per l'acquisto online.

Per quei genitori che non hanno ancora le idee chiare su quali costumi contenitivi acquistare per il proprio bebè, niente paura: la guida all’acquisto di seguito vi aiuterà nella scelta più idonea.

Costumi contenitivi neonati: come sono fatti?

Cosa differenzia un classico costumino da mare da un costume contenitivo per neonati? La risposta è molto più semplice di quanto si possa pensare: la differenza tra i due risiede in una retina raccogli-feci interna, che il costume classico non possiede.

Generalmente sono composti da una parte in morbido cotone biologico che va a contatto con la pelle e da uno strato di poliuretano esterno per impermeabilizzare.

Uno dei vantaggi dei costumi contenitivi è che sono freschi e traspiranti mentre lo svantaggio è che trattengono bene le feci, ma in caso di pipì o feci dalla consistenza liquida o semi liquida, non risultano essere troppo “contenitivi”.

Inoltre, questi costumi, molto simili ai pannolini impermeabili, sostituiscono perfettamente i classici pannolini usa e getta da mare o piscina.

Studiati appositamente per offrire il massimo comfort al bambino, non si gonfiano una volta che entrano a contatto con l’acqua, e offrono la giusta protezione senza incappare in spiacevoli inconvenienti.

Costumi contenitivi neonati: guida all’acquisto

Appaiono come dei veri e propri costumi da bagno ma la funzione primaria è quella di un normale pannolino. Usati sia al mare sia in piscina, permettono al neonato un’ottima libertà di movimento in acqua.

Ecco le caratteristiche da tenere in considerazione che indichiamo nella nostra guida all’acquisto:

la taglia : sul mercato sono disponibili diversi formati adeguati all’età o al peso del bambino. In generale questi costumi contenitivi vanno dai 0 mesi sino ai 3 anni di età;

: sul mercato sono disponibili diversi formati adeguati all’età o al peso del bambino. In generale questi costumi contenitivi vanno dai 0 mesi sino ai 3 anni di età; il tessuto : deve essere di qualità per prevenire spiacevoli irritazioni cutanee sulla pelle delicata del neonato. Il materiale migliore (e più utilizzato) dalle aziende che producono tali capi è il cotone;

: deve essere di qualità per prevenire spiacevoli irritazioni cutanee sulla pelle delicata del neonato. Il materiale migliore (e più utilizzato) dalle aziende che producono tali capi è il cotone; facilmente lavabile : altra caratteristica fondamentale è la sua facilità nel lavaggio. Il miglior costume contenitivo per bebè deve poter essere lavato in lavatrice in modo da permettere un igienizzazione efficace e profonda;

: altra caratteristica fondamentale è la sua facilità nel lavaggio. Il miglior costume contenitivo per bebè deve poter essere lavato in lavatrice in modo da permettere un igienizzazione efficace e profonda; praticità d’uso : questi costumi sono molto usati in piscina o al mare perché pratici. Indossati come una classica mutandina, permettono un cambio agevole e veloce;

: questi costumi sono molto usati in piscina o al mare perché pratici. Indossati come una classica mutandina, permettono un cambio agevole e veloce; economici e riutilizzabili: a differenza del pannolino usa e getta da piscina, il costume contenitivo permette un risparmio economico non indifferente. Questo perché è riutilizzabile e, con il passare del tempo, la spesa sostenuta inizialmente per l’acquisto viene ammortizzata.

Costumi contenitivi neonati: 5 modelli da acquistare online

Vediamo alcuni modelli di costumi contenitivi per neonato disponibili per l’acquisto online.

Bambino Mio SWPS DSY Costumino Contenitivo Mutande Il costume contenitivo per il bebè risulta essere la soluzione migliore per il mare o la piscina, un capo che permette una maggiore libertà di movimento nonché il comfort giusto. 18 € su Amazon Pro Materiale: 80% cotone e 20% poliestere laminato in poliuretano

Esterno 100% poliestere

Interno in spugna di cotone morbidissima

Lavavbile in lavatrice e può essere asciugato in asciugatrice

Disponibile in diverse taglie e colori Contro Nessuno

Fakiku - Costumino Contenitivo Neonato Bimbi 0-36 Dai motivi divertenti e colori vivaci, il costumino contenitivo Fakiku è la scelta ideale per trascorrere le vacanze al mare o in piscina in estrema tranquillità. Compra su Amazon Pro Disponibile in diverse taglie: da 0 a 36 mesi

Con le pratiche clip si potrà regolare la misura per adattarla meglio al bebè

Lavabile a 30° in lavatrice o a mano in acqua fredda

Tessuto: poliestere-micro fibra

Comodo giro gamba in lycra

Include 2 costumi Contro Nessuno

Teamoy Baby Nappy - Costume neonato lavabile Questo pannolino costume è stato progettato per 0-3 anni i bambini, perfetto per il nuoto in piscina e in vacanza al mare. 16 € su Amazon Pro Include 2 costumi contenitivi

Strato esterno impermeabile e Premium rete di poliestere interno

Elastici in vita e sulle cosce con attacchi lycra morbidi

Lavabile in lavatrice Contro Non può essere usato come pannolino per neonati

Pull Up Cover Petit Lulu - Costume lavabile di stoffa Neonati - Bambini Assoluto comfort e libertà di movimento: il costumino contenitivo/pannolino Pull Up Cover Petit Lulu è disponibile in diversi colori e fantasie per un'esperienza acquatica senza precedenti. 18 € su Amazon Pro Tessuto PUL ( Poliuretano laminato)

Gli orli in fleece sono molto sensibili alle gambe

Impermeabile e traspirante

Disponibile in diversi colori, fantasie e taglie

Lavabile in lavatrice e a mano Contro Nessuno