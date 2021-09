Tenero siparietto familiare per Victoria e David Beckham, che salutano la loro ultimogenita, Harper, per il primo giorno di scuola.

È tempo per tutti di tornare a scuola, e i figli dei vip, ovviamente, non fanno eccezione.

Così, anche Victoria Beckham, ex Posh Spice e oggi imprenditrice di successo, ha voluto pubblicare sul suo account Instagram un tenero video del primo giorno del back to school dell’ultimogenita, Harper Seven.

“Spero tu ti senta bene per il tuo primo giorno di scuola” dice mamma Victoria. “Nervosa ma eccitata”, risponde la bambina, nata nel 2011. Interveniene allora papà David, che abbracciando Harper dice “Per favore, non andare, stai qui con papà”.

Benessere Cosa pensa davvero una mamma il primo giorno di scuola Il primo giorno di scuola è una esperienza molto particolare per ogni mamma (e ogni papà), caratterizzata da una commistione di pensieri e sentim...

Un siparietto davvero molto tenero, che testimonia ancora una volta quanto la famiglia Beckham sia unita; anche papà David condivide un tenero scatto sul suo profilo social, mentre con la sua bambina sta facendo colazione, prima di lasciarla andare a scuola.

Back to school – scrive l’ex calciatore – un po’ nervosi, un po’ emozionati, ma è davvero felice. Vai e divertiti piccola signorina.

Le cose, in famiglia, procedono a gonfie vele per i “Becks”: mentre il primogenito Brooklyn sta preparando il matrimonio con la fidanzata Nicola Peltz, i figli rimasti in famiglia si godono mamma e papà, che non perdono occasione per dimostrare il loro amore. E pazienza se, come tutti i genitori, un po’ soffriranno per la mancanza della piccola Harper, impegnata a scuola.