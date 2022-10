Brian Austin Green posta 4 foto e una dedica pazzesca per la compagna Sharna Burgess

L'attore di Beverly Hills, 90210 ha voluto commemorare il secondo anniversario di fidanzamento con la ballerina professionista. Tutto è iniziato così: "Il 16 ottobre di due anni fa era un giorno come un altro, ma avevo programmato di incontrare una nuova persona per bere un caffè".

Brian Austin Green ha voluto commemorare il suo secondo anniversario con la compagna Sharna Burgess. L’attore di Beverly Hills, 90210, 49 anni, ha pubblicato Su Instagram una serie di scatti di famiglia con tutti i suoi cinque figli, tra cui l’ultimo avuto proprio con la ballerina a giugno 2022 (il primo per lei). A corredo delle fotografie, in cui appare anche la professionista di Dancing with the Stars, 37 anni, l’uomo le ha dedicato alcune parole stupende.

Il messaggio recita:

Il 16 ottobre di due anni fa era un giorno come un altro, ma avevo programmato di incontrare una nuova persona per bere un caffè. Mio Dio, sono grato ogni singolo giorno per questo. Sei una luce nella mia vita, nelle vite dei nostri figli e sei la persona più straordinaria che abbia mai conosciuto. La vita che abbiamo creato e continuiamo a creare è migliore di qualsiasi cosa avessi mai pensato fosse possibile. Ti amo.

“Ti amo piccolo, è così bello. Due anni fa tutti i miei sogni si sono avverati, ma non lo sapevo ancora. Ora lo so“, ha risposto Sharna Burgess sotto al dolce post di Brian Austin Green. Oltre all’immagine della ballerina con il neonato Zane Walker Green tra le braccia, altre foto mostrano tutti i membri della famiglia insieme e affiatati.

L’attore era infatti già padre di Kassius Lijah (2002), avuto dalla sua prima relazione con l’attrice Vanessa Marcil e di Journey River (2016), Bodhi Ransom (2014) e Noah Shabnnon (2012), frutti del matrimonio e dell’amore precedente con Megan Fox (ora in una relazione con il rapper Machine Gun Kelly).