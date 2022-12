Beatrice Valli, ancora problemi in gravidanza: "Il medico mi ha messo a riposo"

L'ex corteggiatrice di Uomini e donne è incinta per la quarta volta (attende la sua terza femmina), ma nell'ultimo controllo è emerso un problema che la spinge a ridurre gli sforzi.

Beatrice Valli è incinta per la quarta volta e non manca mai di aggiornare i suoi follower sull’andamento delle sue giornate. L’influencer avrà un’altra femmina, la terza, dal marito Marco Fantini (lei ha anche un maschio, Alessandro, avuto da una precedente relazione), ma non ha ancora rivelato quale sia il nome scelto per la bambina.

A differenza del passato, però, questa gravidanza le sta dando più difficoltà del previsto, al punto tale da spingerla a restare a Milano in occasione di queste festività natalizie. Come tutte le partorienti, ance lei è costantemente monitorata dal suo ginecologo, che qualche settimana fa aveva riscontrato che la placenta fosse troppo bassa, invitandola quindi a non fare sforzi eccessivi.

Ora questa raccomandazione è stata caldeggiata in modo ancora più forte dal medico, come ha rivelato l’ex corteggiatrice di Uomini e donne. Nell’ultima visita a cui si è sottoposta, infatti, è stato evidenziato che il suo utero risulta troppo corto, proprio per questo stare a riposo è indispensabile, nonostante lei abbia tre figli a cui badare.

“Mi vedrete spesso sul divano perché mi hanno trovato il collo dell’utero troppo corto – ha raccontato la 27enne in una delle sue consuete Instagram Stories, pubblicate il giorno di Natale 2022 -. Nell’ultima visita il mio ginecologo purtroppo mi ha riscontrato un accorciamento dell’utero che non è normale e per questo motivo mi ha messo a riposo”.

I controlli diventeranno così più frequenti, il prossimo è previsto tra sole due settimane. Questa sarà l’occasione utile per capire se la terapia indicata stia facendo effetto o se sia necessaria qualche modifica. Nonostante tutto, Beatrice Valli sta cercando di affrontare la situazione con tranquillità e prova a guardare il lato positivo di questa situazione: “Sono molto fortunata perché questo problema mi è successo alla quarta gravidanza, a molte donne succede già alla prima quindi va bene così” – ha concluso.