"L'ho sperimentata due volte". Kylie Jenner parla della depressione post partum

La star della serie The Kardashians ha voluto condividere ancora una volta la sua esperienza con il cosiddetto baby blues, quella condizione di instabilità emotiva che colpisce circa l’80 % delle donne dopo aver partorito e che può sfociare in una depressione.

La depressione post partum può colpire chiunque, anche le mamme vip che a un primo sguardo ci appaiono perfette nelle loro vetrine Instagram. Lo sa bene Kylie Jenner, star della serie The Kardashians, che in una recente video intervista su Vanity Fair ha voluto condividere ancora una volta la sua esperienza con il cosiddetto baby blues, quella condizione di instabilità emotiva che colpisce circa l’80 % delle donne dopo aver partorito e che può sfociare in una depressione.

Anche Kylie Jenner, quindi, quando è diventata mamma si è ritrovata a piangere ogni giorno, sopraffatta da mille emozioni, una sensazione che coglie di sorpresa le neo mamme, proprio in un momento in cui si erano immaginate solo in preda alla gioia:

L’ho sperimentato. Due volte. La prima volta è stata molto difficile, la seconda più gestibile. Direi alle donne di non pensare troppo alle cose e di vivere al massimo tutte le emozioni. Lo so, in quei momenti pensi che non passerà mai, che il tuo corpo non sarà più lo stesso di prima, che tu non sarai mai più la stessa.

News Post parto Kylie Jenner: "Ho pianto per tre settimane dopo il parto" L'influencer si ГЁ aperta piГ№ volte riguardo i problemi, fisici e mentali, affrontati dopo la nascita del suo secondo figlio a febbraio 2022. Si Г...

Parole che si riferiscono alla frequente sensazione di malessere con cui le donne devono convivere dopo il parto: si stima, infatti, che il 50% delle mamme si senta a disagio riguardo al proprio aspetto durante la gravidanza e dopo aver partorito. Jenner ha quindi consigliato coloro che hanno lottato con le sue stesse emozioni di “Rimanere dentro quel momento, anche se è doloroso e vivere quella transizione senza paura delle conseguenze”.

Tra le tante sensazioni negative della depressione post partum, la modella ricorda anche i momenti più belli del post parto, come quello magico del ritorno a casa dall’ospedale, vissuto a febbraio 2018 con la figlia Stormi, e nel 2022 con Aire, il suo ultimogenito.