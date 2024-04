I genitori che viaggiano spesso con i figli piccoli possono optare per il lettino da viaggio. Ecco quali caratteristiche tenere in considerazione.

Quale che sia la ragione per cui una famiglia si mette in viaggio, la preoccupazione principale è, ovviamente, quella di far stare sempre bene i bambini anche lontani da casa, motivo per cui molte mamme e papà optano per i lettini da viaggio.

Lettino da viaggio per neonati: a cosa serve?

Un lettino da viaggio per neonati è un tipo di letto portatile progettato specificamente per i bambini piccoli quando sono in viaggio. Serve a fornire un ambiente sicuro e confortevole per il sonno del neonato durante gli spostamenti o le vacanze. Progettato per essere leggero e pieghevole, risulta facile da trasportare durante i viaggi in macchina, in aereo o in qualsiasi altro mezzo di trasporto.

I lettini da viaggio sono dotati di barriere laterali e piani di appoggio robusti per garantire che il bambino rimanga al sicuro durante il sonno, e hanno materassi confortevoli; possono inoltre includere funzionalità aggiuntive come tasche portaoggetti o una borsa per il trasporto.

Un importante vantaggio dei lettini da viaggio è inoltre il fatto di far obbligatoriamente dormire il bambini da solo, riducendo così il rischio di soffocamento o di incidenti durante il sonno.

Le tipologie e i modelli

Ci sono diverse tipologie e modelli di lettini da viaggio disponibili sul mercato, ognuno con le proprie caratteristiche e vantaggi. Ecco alcune delle tipologie più comuni:

Lettini pieghevoli : questi lettini si piegano facilmente in modo compatto per il trasporto e lo stoccaggio. Sono leggeri e generalmente dotati di una struttura metallica o in plastica resistente, con tessuto per il materasso e le pareti laterali. Alcuni modelli possono anche essere regolabili in altezza per adattarsi alle esigenze del bambino.

: questi lettini si piegano facilmente in modo compatto per il trasporto e lo stoccaggio. Sono leggeri e generalmente dotati di una struttura metallica o in plastica resistente, con tessuto per il materasso e le pareti laterali. Alcuni modelli possono anche essere regolabili in altezza per adattarsi alle esigenze del bambino. Lettini a scatola : hanno una struttura rigida e si piegano per formare una “scatola” compatta. Sono più robusti rispetto ai modelli pieghevoli e offrono solitamente una maggiore stabilità e durata nel tempo.

: hanno una struttura rigida e si piegano per formare una “scatola” compatta. Sono più robusti rispetto ai modelli pieghevoli e offrono solitamente una maggiore stabilità e durata nel tempo. Lettini con rete : sono lettini dotati di una rete traspirante al posto delle pareti laterali solide, il che li rende più leggeri e traspiranti. Sono ottimi per i viaggi in climi caldi o per i genitori che desiderano una maggiore visibilità sul bambino mentre dorme.

: sono lettini dotati di una rete traspirante al posto delle pareti laterali solide, il che li rende più leggeri e traspiranti. Sono ottimi per i viaggi in climi caldi o per i genitori che desiderano una maggiore visibilità sul bambino mentre dorme. Lettini multifunzione : alcuni modelli di lettini da viaggio possono essere convertiti in una culla o in una recinzione per giocare quando non vengono utilizzati per dormire. Questi modelli offrono un valore aggiunto in quanto possono essere utilizzati per più scopi.

: alcuni modelli di lettini da viaggio possono essere convertiti in una culla o in una recinzione per giocare quando non vengono utilizzati per dormire. Questi modelli offrono un valore aggiunto in quanto possono essere utilizzati per più scopi. Lettini gonfiabili: questi lettini sono ideali per i viaggi in campeggio o in spiaggia. Possono essere gonfiati facilmente e sono molto compatti quando sgonfiati, ma potrebbero non offrire la stessa stabilità e sicurezza dei modelli rigidi.

Come scegliere il lettino da viaggio?

Scegliere il lettino da viaggio giusto richiede una valutazione attenta delle esigenze specifiche e delle caratteristiche del lettino stesso. Per fare la scelta perfetta occorre anzitutto assicurarsi che il lettino soddisfi gli standard di sicurezza per i neonati e che sia dotato di barriere laterali solide e stabili, nonché di un materasso sicuro e resistente.

Se si prevede di viaggiare spesso, meglio optare per un modello leggero e facile da piegare, verificando che sia compatto quando piegato e che sia dotato di una borsa per il trasporto per facilitare il trasporto.

Il materasso deve essere confortevole, con dimensioni adeguate all’età, e si possono scegliere anche modelli che offrono caratteristiche extra come tasche portaoggetti o parasole per proteggere il bambino dalla luce diretta del sole.

Meglio scegliere un lettino che sia facile da montare e smontare, in modo da poterlo utilizzare senza stress durante i viaggi, con istruzioni che siano chiare e facili da seguire.

Inoltre, è importante scegliere un lettino realizzato con materiali di alta qualità e una struttura robusta che possa resistere all’usura durante i viaggi e nel tempo; meglio evitare modelli troppo economici che potrebbero compromettere la sicurezza o la durabilità.

1. Foppapedretti Teddytour

Foppapedretti, Teddytour Teddytour è il lettino da campeggio di Foppapedretti dallo stile semplice e spartano, con comoda custodia da viaggio e con piedini aggiuntivi per migliorarne la stabilità. 40 € su Amazon 54 € risparmi 14 € Pro Ottimi materiali e finiture

Eccellente rapporto qualità prezzo

Maneggevole e pratico Contro Nessuno

2. Hauck Sleep N Play

Hauck, Sleep N Play Doppia altezza Da Hauck un’ottima proposta per far dormire il bambino in viaggio o da utilizzare in altre stanze della propria casa. Vanta altezza regolabile, una comoda borsa da trasporto e un pratico fasciatoio. 74 € su Amazon Pro Il lettino include nel prezzo anche il rialzo ed il fasciatoio, ambedue molto utili

Ha 2 piani Contro Istruzioni non molto chiare

3. Chicco lettino Goodnight

Chicco, Goodnight Lettino Chicco propone un lettino pieghevole da campeggio molto semplice e pratico, con sistema di apertura facilitata e doppia sicurezza contro la chiusura accidentale. 54 € su Amazon 69 € risparmi 15 € Pro Solido e di buona qualità Contro Non è un prodotto italiano

Non ha il secondo rialzo, come altri prodotti della fascia di gamma/prezzo

4. Fisher-Price dolci sogni

Kinderkraft, Lettino Bambino JOY AC Bambini 0-25 Kg JOY AC è un prodotto multifunzionale e pluri-accessoriato in quanto dotato di fasciatoio, anelli e giostrina, pratiche tasche portaoggetti e uscita laterale. Vanta un materassino imbottito pieghevole e la borsa per il trasporto. 93 € su Amazon Pro Possibilità di mettere due posizioni d’altezza il materasso;

Materiale e rifiniture precise

Pesa poco quindi grazie alle rotelle si sposta facilmente

Ha due assi sotto che consentono di dondolare il bambino

Si monta in un attimo Contro Nessuno

5. Kinderkraft lettino JOY AC