Il parasole per passeggino, l'accessorio indispensabile per l'estate

Estate significa anche passeggiate all'aperto, ma come proteggere i bambini nel passeggino dai raggi UV? L'accessorio che non può mancare è il parasole: ombrellino, tendina o cappottina?

Considerato uno dei migliori accessori quando fa molto caldo e le giornate sono soleggiate, l’ombrello parasole per passeggino è un valido strumento per non rinunciare alla passeggiata quotidiana. Non serve solamente a fare ombra ma anche a mettere al riparo la pelle del piccolo, in quanto è dotato di filtri solari.

La maggior parte dei modelli in commercio, universali e non, presenta infatti una protezione UVA50+.

Perché acquistare un parasole per il passeggino?

Tenendo sempre ben presente il fatto che sia in ogni caso sconsigliabile uscire nelle ore più calde della giornata con il bimbo al seguito, visto che nel passeggino, e ancor di più nella carrozzina e nell’ovetto, i bimbi sono molto avvolti e avvertono quindi più caldo, il parasole può comunque riparare di più rispetto alla sola capottina: si presenta come un classico ombrello, ma di dimensioni ridotte, e si aggancia al passeggino. Ci sono quelli appositi, ovvero dello stesso brand dello stroller, oppure gli ombrellini universali.

Oltre a questi, esistono delle varianti, come le tendine parasole, che si possono usare anche in auto, e i teli, che si tendono dalla cappotta al manico (doppio o unico) del passeggino.

L’ombrellino parasole serve principalmente a garantire ombra, freschezza ma soprattutto protezione dai raggi UV, visto che, come abbiamo accennato, tutti i modelli in commercio hanno un filtro UV 50+.

A cosa si deve prestare attenzione nel momento in cui si va a scegliere un parasole per passeggino? Innanzitutto bisogna prendere in considerazione il modello dello stesso brand del passeggino, per capire se la spesa non è eccessiva e assicurarsi una proposta studiata appositamente per agganciarsi bene e proteggere.

In caso contrario l’alternativa restano gli ombrellini parasole universali, che si adattano a qualsiasi tipo di passeggino e che spesso sono snodabili, regolabili e anche proposti in colori e fantasie estrose.

Rispetto alle caratteristiche che il parasole deve avere, devono essere tenute presenti in primo luogo le dimensioni, visto che il parasole deve coprire bene il bimbo e fare ombra; in secondo luogo, deve avere un alto fattore di protezione (non meno di 50), e deve poter essere orientato in base ai cambiamenti della posizione del sole. Deve essere stabile, visto che molto probabilmente il bimbo ci giocherà.

Fra i vari modelli, oltre a quello a ombrellino, si possono scegliere parasole a tendina e teli, da usare anche in auto come anti-vento.

Ombrellino, tendina o capottina?

Su quale modello orientare la propria scelta quindi? Ciascuno, ovviamente, presenta dei vantaggi: la capottina da sola, che generalmente è già “di serie” sul passeggino, spesso non è sufficiente per ombreggiare il bimbo, che non solo finirà per sudare, ma anche per scottarsi in caso di raggi solari particolarmente forti.

L‘ombrellino parasole ha il vantaggio di agganciarsi con facilità al passeggino, ma anche di avere diversi gradi di inclinazione per garantire quanta più ombra possibile al bambino.

La tendina parasole, infine, ha il vantaggio di agganciarci facilmente alla cappottina e di schermare completamente il bambino, proteggendolo spesso non solo dai raggi solari, ma anche dalla pioggia.

6 parasole per passeggino da acquistare online

Vediamo ora quali sono i migliori modelli di parasole per passeggino da acquistare su Amazon.

1. Zamboo ombrellino

Zamboo, Ombrellino Universale Un pratico ombrello di colore nero con protezione UV 50+ che si adatta a qualsiasi tipo di passeggino grazie al fissaggio universale. 26 € su Amazon Pro Ombrello carino abbastanza protettivo per passeggino

Materiali di buona qualità Contro Non è molto grande

2. Inglesina ombrellino parasole

Inglesina, Ombrellino Parasole L’ombrello di Inglesina, disponibile in moltissimi colori, è una pratica e comoda proposta con manico flessibile e regolabile in varie posizioni. Il diametro dell’ombrello aperto è di 70cm ed è utile per proteggere il bambino dalla luce diretta del sole. 23 € su Amazon Pro Facile da montare

Buona qualità e costruzione Contro Non è molto grande

3. Skyline ombrello parasole

Skyline, Ombrello parasole universale Disponibili più colori e fantasie L’ombrellino di Skyline è caratterizzato da una struttura snodabile quindi orientabile come si desidera. È disponibile in vari colori, è universale ed è dotato di protezione UV 50+. Compra su Amazon Pro Molto bello e colorato Contro Prezzo un po' alto

Ombrello piccolino

4. Zamboo parasole universale

Zamboo, Telo universale Protezione 50+ Zamboo firma il telo parasole con protezione solare UV 50+. Questo modello universale è facile da montare e da avvolgere quando non serve più. Si può mettere al di sopra ma anche lateralmente. Le dimensioni sono 67x50x37 cm. 12 € su Amazon 15 € risparmi 3 € Pro Molto pratico e funzionale

Valido sia per il sole che per il vento

Morbido e resistente Contro Nessuno

5. Playshoes telo parasole

Playshoes, Telo Parasole Da Playshoes arriva il telo parasole universale, caratterizzato da laccetti per poterlo applicare facilmente e tendere su ogni passeggino o carrozzina. Le dimensioni sono 75x55cm ed è dotato di protezione solare. 6 € su Amazon Pro Facile da montare su molti modelli di ovetto o passeggino

Leggero da tenere in borsa e lavabile all'occorrenza Contro Il materiale non è cotone e può creare un effetto cappa quando c'è parecchio sole

6. My Buggy Buddy parasole